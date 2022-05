La matanza infantil de Texas coincide con un Vox lanzado en las encuestas que defiende que “todos los españoles de bien” tengan un arma en casa

- Publicidad-

El partido de extrema derecha Vox no lo tendrá nada fácil para poder discernir legalmente qué es un “español de bien” de otro que no lo sea para darle la oportunidad de tener un arma en casa con total libertad, como abiertamente aboga su líder, Santiago Abascal. El partido ultraderechista, lanzado actualmente en la intención de voto de todas las encuestas electorales, defiende la tenencia particular de armas, en clara consonancia con el país por excelencia en la libertad de este uso, Estados Unidos, que ha sumado este martes su enésima página negra a su historia más reciente con la matanza de 19 niños y dos profesores en un colegio de educación primaria de un pueblo de Texas, a manos de un joven de 18 años fuertemente armado.

Pese al intenso debate abierto en Estados Unidos tras las últimas masacres, Abascal viene reclamando reiteradamente un “cambio radical urgente” sobre la tenencia de armas en España, estrictamente regulado en nuestro país en la actualidad, que impide entre otras cosas la rápida proliferación de armas entre particulares en sus domicilios. En una entrevista al digital armas.es, el líder ultraderechista dijo en marzo de 2019 que “los españoles honrados tienen todo el derecho a defenderse”. Por ello, aboga por que “todos los españoles de bien” tengan un arma en sus domicilios particulares. No concreta de qué manera y bajo qué criterios concretos poder facilitar legalmente armas a los ciudadanos para “autodefensa”.

Vox ha apostado en todo momento por que las familias españolas se armen libremente para no tener que “enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron”

En clara consonancia con el trumpismo estadounidense, Vox ha apostado en todo momento por que las familias españolas se armen libremente con el objetivo de no tener que “enfrentarse a un infierno judicial, a penas de cárcel o incluso a indemnizaciones a los familiares de los delincuentes que les asaltaron”. Pese a todo, concreta el líder ultraderechista que su iniciativa no contempla en ningún caso que las armas “se vendan en los supermercados” o que los españoles “puedan ir armados por la calle”, sólo “en situaciones de amenaza real”, sin concretar cuáles son estas.

Abascal aplaudió sin tapujos la iniciativa legal italiana de 7 de marzo de 2019 que permite disparar contra un ladrón cuando se produzcan “evidencias” de amenaza. El líder de Vox critica en este sentido “la dictadura progre que pretende que la gente se deje robar, violar y matar dentro de sus propias casas se derrumba”. Abascal posee licencia de armas del tipo B para armas cortas,que autoriza a llevar encima pistolas o revólveres.