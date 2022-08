La mala sangre, de Iñigo Ramírez de Haro: LA NOVELA QUE ESTÁ LEYENDO TODO EL MUNDO

- Publicidad-

La gran literatura siempre se ha alimentado de desquites y venganzas.

-Tú me la haces, pero yo soy escritor y te voy a poner en tu sitio.

Iñigo Ramírez de Haro sigue la fructífera tradición con LA MALA SANGRE, la novela que este verano está leyendo todo el mundo, nos la encontramos en todas las librerías, en todas las piscinas y en todas las playas. Hay quien la oculta cuando ve acercarse al periodista curioso que pretende averiguar qué están leyendo… porque podría ser que fuese uno de los fieles, algunos aún quedan, de Esperanza Aguirre y su marido, mucho más desconocido para el común, pero no para el autor de este libro pues es nada menos que su hermano.

-¿Aún no lo tienes? Pues te lo regalo, tienes que leerlo.

No me había pasado algo así desde que una amiga, otra, apareció en mi casa con un ejemplar de PATRIA de Aramburu bajo el brazo.

-¿Tan bueno es?

-Ya me lo dirás tú.

En PATRIA lo dije. Y con LA MALA SANGRE creo que es muy posible que diga lo mismo.

-Te vas a quedar ojiplático.

Todo el mundo lo está leyendo, aunque no todos se atreven a comentarlo. Mañana he quedado para que mi amiga me de el ejemplar de regalo prometido. Ya iré contando.