La lucha de los trabajadores de Zumosol y un encierro de más de 41 días

La empresa en una obra propia de ingeniería financiera se ha servido de artilugios legales para efectuar un cierre en diferido y evitar recolocar o despedir a 38 trabajadores de la planta de Palma del Río, Córdoba.

El calvario de las 38 familias de los trabajadores de Zumosol en Palma del Río no empieza el pasado 20 de diciembre cuando, ya cansados de no recibir respuesta de parte de la empresa, deciden encerrarse de forma indefinida en las instalaciones de la empresa.

Para entender la angustiosa situación de los trabajadores de la división de extracción de zumo de naranjas , hay que remontarse al 1 de septiembre de 2020 cuando la entidad Zumos Palma (propietaria de las marcas Zumosol y Pernigotti) recuperó la citada fábrica que había sido cedida en arrendamiento a la empresa brasileña Citrosuco: en vez de proseguir con la actividad les negó la entrada a las instalaciones, les eximió de trabajar e implantó un ERTE desde el 18 de septiembre de 2020 al 17 de marzo de 2021. En conclusión, los trabajadores fueron mandados a casa obligándoles a consumir las prestaciones por desempleo mientras veían, al pasar por delante de las instalaciones, que la fábrica funcionaba a pleno rendimiento; Zumosol había arrendado la planta durante los meses de enero a junio 2021 a una empresa externa.

Acabado el ERTE, los empleados de Zumosol, no volvieron a sus puestos. La empresa les impuso un nuevo ERTE desde el 15 de abril de 2021 hasta el 14 de octubre de 2021 forzando nuevamente a los trabajadores a consumir sus prestaciones por desempleo. Sin embargo, a instancias del Servicio Público de Empleo Estatal, la Junta de Andalucía impugnó el expediente de regulación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, hecho que motivaría la suspensión inmediata del pago de las prestaciones por desempleo.

Una subrogación inexistente

Llegados a esta situación, el pasado 8 de octubre Zumos Palma envió a los trabajadores un comunicado anunciándoles que serían subrogados en una empresa de nombre Lagar de Quirós. En este sentido, Fernando Trujillo, Presidente del Comité de Empresa, en conversación telefónica con Diario16 confirmó que “no existe ningún documento oficial en la Junta de Andalucía que esa subrogación se haya producido en algún momento y la misma Lagar de Quirós no entiende por qué han hecho uso de su nombre”

“Una empresa fantasma”

Tras esta inexistente operación empresarial, posteriormente, Zumos Palma envió un segundo comunicado informando a los trabajadores que esta vez serian subrogados en una empresa denominada Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, S.L que, al momento de la transacción, contaba con 3.599 euros de capital social, insuficientes para para asumir la explotación de la fábrica cuyos costes fijos ascienden a un millón de euros al mes. Las alertas se dispararon entre la plantilla: La idea de una “empresa fantasma” cobró fuerza según nos afirma Trujillo.

Finalmente, Central Andaluza de Gestión y Suministros Plásticos, subrogó a los trabajadores y dio de alta en la seguridad social con fecha 10 de noviembre de 2021 pero, con un matiz, sin poner en marcha la fábrica.

Cuando todo parecía normalizarse, 19 días más tarde, la nueva empresa subrogada comunicó a la plantilla que rescindía el acuerdo con la antigua propietaria Zumos Palma y que, con efectos retroactivos al 10 de noviembre de 2021, daba de baja en la Seguridad Social a los trabajadores abandonándoles a su suerte en un “limbo” jurídico en relación a sus contratos y derechos laborales: a finales del mes de noviembre, no estaban dados de alta en ninguna de las dos empresas.

Asimismo, en fecha 18 de Noviembre se dictó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla nº 2880/2021 que calificó de injustificada la medida de ERTE, reconociendo a los trabajadores el derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios sufridos, entre ellos, al abono de las nóminas no percibidas desde abril de 2021. No conforme con el fallo, la empresa ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo.

Un encierro de más de 40 días

Considerando que estas maniobras de la empresa evidencian su intención de eximirse de cualquier tipo de responsabilidad y no abonar indemnizaciones por despido, ni pagar los salarios que desde el mes de abril de 2021 adeudan, Fernando Trujillo afirma “llevamos 41 días encerrados, desde el 20 de diciembre” en las abandonadas instalaciones de la fábrica, dedicada a la extracción de zumos.

Cabe recordar que mientras tiendas de campaña, pancartas, sillas y mesas ocupan esa zona, en la otra mitad de la planta alquilada a LCGFRUIT, sin informar previamente a los trabajadores, no se ha parado en ningún momento la producción ni el embotellado.

Preguntado al Presidente del Comité de Empresa sobre el origen de la producción que actualmente envasan en la planta arrendada “Lo desconocemos. Creemos que del Levante, pero no tenemos la certeza. Antes el zumo de naranjas se extraía de los agricultores de la zona, ahora no lo sabemos”. En este sentido, tras comprobar en redacción de Diario16 que en las botellas de Zumosol actualmente en el mercado se sigue haciendo mención a la fábrica de Palma del Río, Trujillo se demostró sorprendido “que los consumidores sepan que esta planta está cerrada, que aquí no se produce y que los trabajadores estamos encerrados”

Actualmente y tras la inspección de trabajo del pasado 10/01, los empleados afectados han vuelto a cobrar la prestación por desempleo que, según Trujillo “es el 50 por ciento de la base regulatoria por lo que no supera los 600 euros. Ya con pagar hipoteca o alquiler, no tenemos para comer”.

Y no es un hecho menor que debido a estos vaivenes entre ERTES nulos, subrogaciones fallidas y un despido que no llega que, en su caso daría derecho a cobrar indemnizaciones del FOGASA, muchos trabajadores vean consumir el plazo de prestaciones por desempleo sin vislumbrar una pronta solución a su delicada situación.

Después de golpear varias puertas sin éxito, Fernando Trujillo confirma que el pasado jueves, la Consejera de Empleo Formación y Trabajo y Portavoz del gobierno andaluz, Rocío Blanco Eguren, oriunda de Córdoba, se interiorizó por la situación de los trabajadores “Quedó en darnos una respuesta pero sin poner fechas”. En circunstancias de un previsible adelanto electoral en la comunidad, la misma podría quedar en papel mojado.

Por otro lado, Trujillo quiere destacar que “desde la Junta de Andalucía se dan subvenciones a fondo perdido a empresas que hoy están y después de unos años cierran sin que desde la administración se le pidan explicaciones”.

Por contextualizar, la planta de Zumosol, hoy ocupada por los trabajadores, estuvo en manos del Grupo Pascual hasta el año 2013 que la vendió por más de 40 millones de euros al holding empresarial turco Grupo Toksöz cuyos antecedentes no resultan precisamente buenos. En 2018, acabaron cerrando en Italia la tradicional fábrica de chocolates Pernigotti y en España, ese mismo año, la empresa farmacéutica Sanovel. En ambos casos, los empresarios Toksöz despidieron a la totalidad de la plantilla.

Frente a esta dramática situación de las 38 familias afectadas, el sindicato mayoritario del comité sindical, Comisiones Obreras, ha interpuesto denuncia colectiva entre otras causas por despido improcedente y tácito la cual se suma a las distintas demandas que a título personal ha presentado cada uno de los perjudicados.

No obstante, mientras la justicia se toma su tiempo para resolver el conflicto, los empleados piden el apoyo de la ciudadanía a la manifestación convocada para el próximo viernes 4 a las 11 de la mañana en Avenida Ronda de los Tejares, 30 de Córdoba.