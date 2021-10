- Publicidad-

La palabra deriva del latín libertas y libertātis, que significa «el que jurídica y políticamente es libre». Antiguamente, el término aludía al que había nacido libre o al que había obtenido la libertad, tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje.

Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás.

Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción.

Yo soy libre cuando los demás son libres. Soy libre cuando tengo mis necesidades y las de los míos cubiertas, como decía Julio Anguita: «no soy libre cuando me explotan para que los míos y yo tengamos sustento».

De acuerdo con Andrea Imaginario, «la libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común.

La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

En este sentido, la «LIBERTAD se opone a la opresión: la libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre forzada, la coacción, la manipulación, el chantaje, la amenaza y la vigilancia constante», según Andrea Imaginario.

Implica autodeterminación, es un derecho humano, es un acto de responsabilidad,

como valor, el ideal de la libertad orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad inspira la construcción de un modelo de sociedad abierta y democrática, que aspira a la paz.

Tiene límites: la libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas.

Requiere disponer de buena información: un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada está la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones.

Para mí la libertad sería (teniendo las necesidades básicas cubiertas y aseguradas) la capacidad de elegir conscientemente qué pensamos: es decir, escoger a qué ideas dedicamos nuestros pensamientos y nuestro tiempo.

Alfredo Marin Garcia, nos deja este pasaje: en este sentido, el concepto libertad significa que cada ser humano tenga la capacidad de “ser su propio dueño”. De tomar sus propias decisiones, de regir su propia vida, de atenerse a sus consecuencias. Y de, por tanto, no verse influenciado por agentes externos ni que estos dicten la forma en la que ha de vivir. Ni tampoco que sus acciones sean derivadas de las acciones de otros.

Hemos visto lo que es Libertad, pero no hay que confundir a los ciudadanos diciendo «libertad» es que en Madrid se haga lo que cada uno quiera, turismo de borrachera, según Ayuso eso es mejorar la economía, que no pasa nada si se hace botellón miles de niñatos y jóvenes haciendo caso omiso de la distancia de seguridad, sin mascarilla, y pidiendo, ahora que se les vacune para seguir con las borracheras y el contagio a los más jóvenes, niños en sus domicilios; esto y otras lindeces es lo que ha inculcado una señora y lo que es más lamentable todavía es que nadie del PP, ponga en su sitio, en orden lo que está en desorden gracias a los peperos y a inculcar una «libertad» que no lo es; al igual que después de unas peroratas del Sr Aznar ha dejado un exabrupto mal sonante, vamos un taco impropio de un ex presidente de gobierno. Por decir palabrotas, tacos se es más guay? Se es más machote, más demócrata? Eso es la libertad de quienes no creen en la libertad que se expone en este artículo.

¿ES QUE ESTÁ DE MODA SER UN MALEDUCADO?

A si nos va a los ciudadanos, cada día este país se deteriora gracias a gente como los citados y que se las dan de creer en LA LIBERTAD. EN QUÉ LIBERTAD?