La lava del volcán de La Palma se tragará más de 1.000 casas

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha repasado hoy la situación en que se encuentra la isla tras la noche. En declaraciones a Cope Canarias, Hernández ha señalado que ya han desaparecido más de 150 casas y que se estima, según cálculos de distintas instituciones, «que la lava puede afectar a más de 1.000. Además, más de 300 fincas o explotaciones agrícolas también han desaparecido. Esperamos que la lava no afecte a nuevas zonas y que el daño sea el menor posible, aunque lo primero es la seguridad de las personas».

Por otro lado, la gran novedad de la situación actual de la erupción del volcán es la apertura de una nueva boca. En este sentido, el presidente del Cabildo confía en que no afecte a nuevos núcleos de población y espera que no se tengan que realizar más desalojos. Hay que tener en cuenta que ya ha sido necesaria la evacuación de más de 6.000 personas desde que se inició la erupción.

Mariano Hernández, además, ha vuelto a insistir en lanzar un mensaje de precaución tras comprobar que aún hay personas que no dudan en arriesgarse para sacar una fotografía o hacerse un selfie.

Por otro lado, y en previsión de la llegada de la lengua de lava al mar, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que no se acerquen a la zona, puesto que, además del riesgo por la propia lava, se espera que el contacto con el mar genere gases tóxicos.

«Pedimos a la población y turistas que no entorpezcan la labor de los servicios de emergencia como pasó la pasada noche con el desalojo. Las carreteras estaban colapsadas y se hace peligroso que las vías no estén libres al paso. Por lo que pedimos que no utilicen la LP-3 para facilitar los trabajos de los recursos de emergencia».