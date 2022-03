La “lacra” del Gobierno andaluz

- Publicidad-

Un nuevo detalle más que sumar este jueves al ya extenso currículo negacionista de la violencia machista del consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Tras solventar con un breve tuit sus disculpas a medias un día después de anteponer al violencia intrafamiliar a la violencia de género con el silencio cómplice de todo el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, ahora califica la violencia machista de “lacra”, cuando en todas las instituciones involucradas en la lucha contra esta violencia ejercida por el hombre contra la mujer por el mero hecho de serlo se sabe que no es en absoluto una “lacra”, porque la violencia de género no es ni una “secuela o señal de una enfermedad o achaque”, ni tampoco un “vicio físico o moral que marca a quien lo tiene”, como la define la Real Academia Española. La violencia de género es el resultado del dominio heteropatriarcal del hombre sobre la mujer ejercido en sus últimos extremos con violencia premeditada para mantener su preeminente estatus social y familiar.

Mientras tanto, el ejecutivo bipartito de Juan Manuel Moreno Bonilla sigue cerrando filas en torno a las palabras negacionistas de la violencia de género de su titular de Salud y Familias, en clara consonancia con el discurso oficial de la ultraderecha de Vox. Incluso la titular de Igualdad, Rocío Ruiz, de Ciudadanos, ha disculpado al consejero de Salud asegurando que probablemente tuvo un mal día y que “no se ha explicado bien”. Aguirre, que no sólo se ha disculpado a medias este jueves por anteponer la violencia intrafamiliar a la machista, vuelve a enarbolar en su escueto mensaje en Twitter la equidistancia entre ambas violencias. “Tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia”, señala Aguirre. Todo ello además de denominar “lacra” a la violencia machista, que acumula anualmente ocho veces más denuncias que la violencia intrafamiliar, según los datos del Poder Judicial.

Mi compromiso frente a la violencia de género es rotundo. Es una lacra que, entre todos, tenemos que luchar para erradicarla. Tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia. — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) March 17, 2022

Mientras, la oposición parlamentaria exige a Moreno Bonilla que se comprometa públicamente y antes de la celebración de las elecciones autonómicas andaluzas de este año a no permitir la entrada de Vox en el Gobierno andaluz en caso de necesitar sus votos para gobernar. El presidente andaluz no sólo no ha rectificado el discurso claramente ultraderechista y negacionista de su titular de Salud respecto a la violencia machista, sino que tampoco ha concretado públicamente su postura respecto a Vox en caso de requerir su apoyo.

La diputada de Adelante Andalucía y diputada no adscrita en el Parlamento andaluz Teresa Rodríguez ha asegurado que “los andaluces tienen derecho a saber antes de convocar elecciones” si Moreno Bonilla y Vox formarán un ejecutivo bipartito como ha ocurrido en Castilla y León hace unos días.

“Tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia”, el nuevo mensaje equidistante del consejero antiabortista

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento autonómico, Ángeles Férriz, ha asegurado que “cada día está más claro. Para frenar a la extrema derecha hay q frenar al PP, porque están dispuestos a tragar con todo por mantener el poder”. En consonancia con este mensaje, la diputada socialista María Márquez añade: “Robarnos derechos a las mujeres es paleolítico y atenta contra nuestra libertad”.

La secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Congreso, Martina Velarde, por su parte, ha apuntado que “al Gobierno andaluz le quedan dos telediarios, los vamos a desalojar de San Telmo las mujeres”.