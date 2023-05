La Justicia pone todo tipo de excusas para dar carpetazo a la mayoría de denuncias por racismo en el fútbol

- Publicidad-

Los últimos episodios racistas de este pasado fin de semana en el encuentro de fútbol entre el Valencia y el Real Madrid no son aislados ni mucho menos, como tampoco son esporádicos los carpetazos que la Justicia decide sobre la inmensa mayoría de denuncias de este tipo en el mundo del deporte en general y en particular en el fútbol. Pero lo más llamativo de todo son las argumentaciones que tanto la Fiscalía como los jueces encuentran para archivar estos graves hechos que se repiten con una periodicidad cada vez más evidente, sobre todo en los terrenos de juego y en las canchas de muchos deportes, todo ello sin contar las denuncias por delitos de odio que se obvian a todos los niveles en otros supuestos de la realidad más cotidiana de este país, ahora que el centro del debate está en si España es o no racista.

La última denuncia archivada, que también tiene al jugador brasileño del Real Madrid Vinicius como protagonista, se remonta al pasado diciembre y la Fiscalía Provincial de Madrid valoró que los gritos y cánticos racistas dirigidos a Vinicius durante el derbi madrileño Atlético-Real Madrid del pasado mes de septiembre en el Wanda Metropolitano solo “duraron unos segundos”.

Entre los cánticos contra el jugador brasileño del Real Madrid se pudieron oír frases racistas como “eres un mono, Vinicius eres un mono”. Pese a ello, la Justicia halla aquí también todo tipo de excusas para no seguir adelante con la denuncia interpuesta por Movimiento contra la Intolerancia el Racismo y la Xenofobia. Aunque el Ministerio Público reconoce en el archivo de la causa que los cánticos racistas se repitieron en otras dos ocasiones en el mismo partido, añade que estos sólo se prolongaron “unos segundos”.

Los Ministerios Públicos de Baleares, Barcelona y Madrid se han apresurado a dar carpetazo a tres denuncias, una de ellas porque la policía no pudo identificar a los autores de los cánticos racistas

En este sentido, la Fiscalía no encuentra “un delito contra la integridad de la persona afectada” pese a que reconoce al mismo tiempo que los cánticos racistas son “desagradables”, “inapropiados” e “irrespetuosos”, pero los excusa porque se dieron en un partido de fútbol “de máxima rivalidad” donde también se pronunciaron otras expresiones “burlonas” y “despectivas” siempre en un ambiente de competencia deportiva.

“Actitudes deleznables” pero no racistas

Vinicius protagoniza la mayoría de las denuncias por racismo que La Liga ha interpuesto en los tribunales durante las dos últimas temporadas. Las Fiscalías de Baleares, Barcelona y Madrid ya se han apresurado a darles carpetazo con distintos tipos de argumentaciones. En octubre de 2021, la Fiscalía archivó una denuncia de La Liga porque la policía no pudo identificar a los autores de los cánticos racistas durante un derbi Barcelona-Real Madrid.

En marzo de 2022, el Ministerio Público de Baleares consideró que los cánticos proferidos contra el jugador del Real Madrid no tenían “la dimensión penal pública que se postula”, aunque sí reconocían al mismo tiempo que “la expresión y sonidos proferidos” sólo eran “propios de actitudes soeces y deleznables, a la par que vejatorias y absolutamente rechazables”.