La Justicia (incluida la europea) vive en otra realidad

“No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendiendo la calidad del material ofertado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”. Así se expresa el dictamen de la titular de la fiscalía europea, EPPO por sus siglas en inglés, Concepción Sabadell, para argumentar el archivo de la investigación que ha llevado a cabo en torno a la comisión que cobró el hermano de la presidenta de la CAM, Isabel Diaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, por la compra de 250.000 mascarillas para el hospital del IFEMA por un total de 1,5 millones de euros.

La fiscalía europea, no tiene en cuenta la realidad. Esa misma que expuso tan contundentemente el presidente del PP entonces, Pablo Casado: «cuando mueren setecientas personas al día, ¿puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?» Casado tuvo que dejar su puesto. Isabel Díaz Ayuso lo echó de Génova. IDA es mucho IDA y quien se atreva a echarla un pulso se la encontrará. Los fiscales que han investigado la comisión de su hermano lo saben y han decidido dar el carpetazo al tema. Lo hizo el español, y ahora lo hace la europea.

Porque, según ellos, no hay prueba alguna de que se haya cometido tráfico de influencias. Es muy difícil probar la existencia de un cohecho. No hay pruebas de que el comisionista participó en un “amaño”. Tampoco hay constancia documental de la comisión o de un sobreprecio. Nada de nada, según las justicias española y europea.

Pero las sospechas no desaparecerán se quiera o no se quiera. La consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid pagó a una empresa de un amigo de la infancia de Isabel Díaz Ayuso, Priviet Sportive, la cantidad de 540.000 euros en concepto de adelanto para conseguir el suministro por parte del consorcio Zhanjiang Xiecheng Mechanical Equipment de 250.000 mascarillas con destino al hospital de campaña instalado en el IFEMA, ese que luego sería sustituido por el famoso hospital Isabel Zendal de cuyos sobrecostes habrá que hablar tarde o temprano. Pero centrémonos en el suministro de mascarillas.

Al final, el suministro costó 1.525.000 euros, una “plusvalía” de 985.000 euros, con cargo a las arcas públicas, el triple de lo inicialmente previsto. Las mascarillas entregadas no correspondían a la “calidad” descrita por la fiscalía europea. No fueron FFP3, las mascarillas más eficaces. De esas no hubo ninguna. Tampoco FFP2. Las que finalmente llegaron al IFEMA fueron todas KN95: un estándar de calidad chino, en teoría con similares prestaciones de filtrado que las FFP2, pero que no pasan por el mismo tipo de controles que exige el estándar europeo. De eso no se dice nada en el dictamen.

La fiscalía europea, que se hizo cargo de la investigación porque las mascarillas se pagaron con fondos de la UE, dice que ha interrogado a la Guardia Civil, se han tomado datos del SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud, se ha analizado la documentación aportada por la AEAT, la Agencia Tributaria. Hay un informe de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), encargada de certificar la calidad de las mascarillas. Y un dictamen pericial.

Lo que en el comunicado hecho público se omite, es la conexión con una sociedad pantalla mediante la cual, Tomás Díaz Ayuso cobró su comisión de Priviet Sportive. Tampoco se justifica el hecho de que una empresa ajena al sector sanitario se hiciese cargo de este suministro. Y tampoco se justifica porqué la adjudicación no se llevó a cabo mediante concurso público, aunque, aquí, en este caso, nosotros mismos recordamos las dramáticas circunstancias que se vivían en esos primeros momentos de pandemia, donde era prácticamente imposible encontrar suministros para combatir la COVID. El propio estado de alarma , que luego fue anulado al ser declarado inconstitucional, anuló la necesidad de obtener productos y servicios mediante concursos públicos priorizando la adjudicación directa.

Los incondicionales de Isabel Díaz Ayuso han recibido esta decisión con alegría y ánimo de revancha. Atacan directamente a “aquellos que vertieron insultos contra la presidenta y su hermano”. Más les valdría permanecer callados. Ayuso es una destacada dirigente del PP. Y la líder del PP madrileño donde los tribunales, esta vez sí, tienen abierta una causa. Los comisionistas Luis Medina, y Alberto Luceño, y la funcionaria encargada de suministros del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, se van a sentar en el banquillo de los acusados por haber recibido importantes comisiones, los primeros, con la aquiescencia de la segunda, en el suministro de mascarillas, guantes y test. Cuanto sería el dinero recibido que Medina se compró un yate, “Feria”, y adquirió bonos bancarios por 400.000 euros. Luceño pagó una reserva de hotel en Marbella por valor de 60.000 euros. A todo esto, queda por aclarar la existencia de una llamada de un supuesto primo del alcalde, Almeida, quien fue el que recomendó a Medina y Luceño para las operaciones de suministro que luego, todos reconocieron, fueron fraudulentas.

En esas operaciones están indirectamente implicados miembros del PP del Ayuntamiento de Madrid. Las mascarillas del hermano de Ayuso han quedado olvidadas por obra y gracia de una justicia cada vez menos proclive a tener en cuenta la realidad social. Pero el material comprado por el Ayuntamiento, eso si que no se olvida. Y eso, lo quieran o no los jueces y fiscales reticentes a meter mano al PP, está ahí. Y los ciudadanos no son tontos. Con su dinero no se juega.