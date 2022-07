La Justicia europea confirma la suspensión de la retransmisión de RT France: considera que la decisión del Consejo estuvo justificada, es ponderada y temporal

- Publicidad-

Acusados de ser instrumentos de «desinformación» para el Kremlin ruso, los medios de comunicación Sputnik y Rusia Today, incluida su sede en Francia, fueron prohibidos en la UE desde el pasado 2 de marzo, tanto a través de su canal de TV como a través de interet. Los Estados Miembro de la UE respaldaron esta decisión una semana después de que comenzase la invasión rusa en Ucrania.

El canal de Francia RT recurrió esta medida ante la justicia europea, presentando una demanda ante el TJUE, con sede en Luxemburgo.

En la sentencia que hoy se ha dado a conocer, el TJUE argumenta que la prohibición es temporal, y que por ello no se puede poner en tela de juicio la libertad de expresión como tal, contrariamente a lo que RT France argumenta.

«el Tribunal de Justicia señala que, dado el contexto excepcional y de extrema urgencia en el que se produjeron los actos impugnados adoptados, es decir, del estallido de una guerra en las fronteras de la Unión, percibida como destinada a ser de corta duración y requerir una reacción rápida por parte de la Unión, la aplicación inmediata de medidas, como las de este caso, encaminadas a suspender la actividad de un vector de propaganda a favor de dicha agresión, era fundamental para asegurar su eficacia en relación con los objetivos que persiguen y, en particular, para evitar que se les prive de su alcance y efecto útil».

«En estas circunstancias, las autoridades de la Unión Europea, por lo tanto, no estaban obligados a escuchar a RT France antes de la decisión de prohibir temporalmente cualquier forma de distribución de su contenido. En consecuencia, la Corte indica que no hubo violación de su derecho a ser escuchado. En cuanto a la falta de motivación de los actos impugnados en relación con RT France, el Tribunal destaca que es comprensible y suficientemente preciso, dado el contexto específico y las condiciones particulares en que fueron adoptados, para permitir, por un lado, que RT France pueda conocer las razones que llevaron al Consejo a la decisión de prohibir temporalmente cualquier forma de difusión del contenido con respecto a los criterios legales aplicables en el caso y para impugnar su legalidad ante el Tribunal de la Unión Europea y, por otra parte, a este para ejercer su control».

«En relación con la denuncia sobre la violación de la libertad de expresión e información, el Tribunal General recuerda que el Consejo podría adoptar medidas restrictivas susceptibles de limitar la libertad de expresión de RT Francia, siempre que tales limitaciones cumplan con ciertas condiciones, que deben cumplirse para este la libertad puede ser legítimamente restringida. Al respecto, el Tribunal considera que la condición de que las restricciones a la libertad de expresión debe ser previsto por la ley se cumple:

- requisito de previsibilidad: la Corte considera que, dada la importancia del papel que juegan los medios audiovisuales en la sociedad contemporánea, apoyar los principales medios de comunicación a favor de la agresión militar de Ucrania por parte de la Federación Rusa, presentados durante los programas transmitidos por televisión y en Internet por un medio totalmente financiado por el estado ruso, pueden ser sujetos a medidas restrictivas consistentes en prohibir la difusión de actividades de propaganda a favor de tal agresión. - La Corte agrega que la naturaleza y alcance de la prohibición temporal en cuestión respeta el contenido esencial para la libertad de expresión y no cuestionan esta libertad como tal. - En cuanto a la condición relativa a la consecución de un objetivo de interés general, reconocido como tal por la Unión, el Tribunal de Justicia señala que, mediante las medidas restrictivas controvertidas, el Consejo persigue el doble objetivo, al primero, para proteger el orden público y la seguridad de la Unión, amenazada por la campaña sistemática de propaganda puesta en marcha por la Federación Rusa a través de medios controlados por sus líderes, y, en segundo lugar, poner en marcha una serie de medidas restrictivas con el fin último de ejercer presión sobre las autoridades rusas, para que pongan fin, en particular, a la agresión militar de Ucrania. Por lo tanto, la condición relativa a la consecución de un objetivo de interés general se cumple. - En cuanto al requisito relativo a la proporcionalidad de las medidas de que se trata, el Tribunal General, tras haber examinado las diversas pruebas aportadas por el Consejo, considera que constituían un conjunto de pruebas suficientemente concretas, precisas y concordantes que pueden demostrar, por una parte, que RT France apoyó activamente, antes de la adopción de los actos impugnados, la política desestabilizadora y agresiva seguida por la Federación Rusa con respecto a Ucrania, lo que finalmente condujo a una gran ofensiva militar, y, por otro lado, que difundió, en particular, información que justificaba la agresión militar de Ucrania, constituyendo probablemente una amenaza significativa y directa para el orden público y la seguridad en la Unión. - sobre la vulneración del principio de no discriminación por razón de nacionalidad, el Tribunal señala que la disparidad de trato invocada por RT France no entra en el ámbito de aplicación de la carta derechos fundamentales de la Unión Europea y que, además, RT France no identifica ninguna otra categoría de personas que habrían sido objeto de un trato más favorable mientras se encontraban en una situación comparable a la suya propia, a saber, estar bajo el control directo o indirecto de los gobernantes de la Federación Rusa."

Rusia responde

Al conocerse hoy la sentencia, desde el Kremlin han respondido, a través de su portavoz, Dimitri Peskov: «esto supone un ataque a la libertad de expresión, a la libertad de los medios de comunicación de los Estados europeos, incluída Francia». La decisión es considerada como muy negativa para Rusia, que consideran que se están pisoteando los derechos de la ciudadanía europea.

Desde el gobierno ruso han anunciado que tomarán medidas «similares» contra los medios occidentales que trabajan en Rusia, y que «tampoco los dejarán trabajar» allí.