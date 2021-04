Hace un par de semanas publiqué en este medio el artículo titulado: La Justicia en España no es igual para todos, habiendo recibido algunos comentarios en contra, que no citaré, pero que demuestran un exacerbado anti catalanismo existente en determinadas personas que, desgraciadamente, existen.

En solo dos semanas la justicia española ha vuelto a demostrar que no iba errado cuando escribí aquel artículo. Pasados casi ocho años del asalto perpetrado por un grupo de ultras a la librería Blanquerna de Madrid todavía no han ingresado en prisión ninguno de ellos. Todos fueron juzgados y condenados y ahora la audiencia Provincial de Madrid ha suspendido la entrada a prisión a la espera de cómo se resuelven los recursos de amparo al Constitucional y las peticiones de indulto tramitadas a través del Tribunal Supremo.

Este hecho supone una nueva burla y un ejemplo más que la justicia no es igual para todos. Ignoro el tiempo que será necesario para llevar a término estos recursos, pero ni el Supremo ni el Constitucional no son los más rápidos del mundo cuando no les interesa, pero en cambio, son muy rápidos cuando se trata de las revocaciones del tercer grado a los presos políticos catalanes cada vez que se les concede por parte de las juntas de tratamiento de las prisiones donde se encuentran y, todo ello, con las explicaciones más absurdas e inverosímiles posibles.

Uno de los que tendrían que haber ingresado este jueves en la prisión encabeza la lista de Falange a las próximas elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo y un cuarto lo acompaña en la lista electoral. Y ante todo esto, existe un silencio atronador de toda la clase política española, de los intelectuales y de todos los medios de comunicación del estado.

Estos individuos están condenados en firme, pero no tanto, puesto que el Supremo les rebajó la pena a la mitad, y ahora están condenados, solo, a penas de dos años y nueve meses y, si llegan a entrar en la prisión ya veremos cuánto de tiempo estarán.

Para poner un solo ejemplo de esta forma de impartir la justicia en España solo hay que recordar a Pedro Cuevas, el asesino confeso de Guillem Agulló, que se pasea libre por la calle (ya que solo cumplió cuatro años de los dieciséis a los que fue condenado por el asesinato del joven Guillem).

En otro orden de cosas, esta semana se ha realizado un mitin, por parte de Vox, en el barrio madrileño de Vallecas, donde después ha habido un enfrentamiento entre la policía y los vecinos del barrio protestando por la presencia del partido ultraderechista que los ha tildado de miserables por su protesta. Lo que parece cierto es que la derecha vive cómodamente instalada dentro de los poderes del estado, particularmente con los cuerpos armados y el poder judicial.

Vallecas es un barrio de gente modesta, trabajadora y políticamente de mayoría de izquierda. Allí Vox sabe de sobras que apenas obtiene votos, entonces ¿por qué ha ido? La respuesta la dan algunos de los medios indicando que provocan a la gente, esta se enfada y comienza el enfrentamiento con la policía. Consiguiendo Vox aparecer como víctima con la TV y otros medios dándoles la cobertura que buscaban

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Es lógico el tratamiento beneficioso para los asaltantes de la Blanquerna? ¿Es lógico rebajar una pena doce años habiendo cometido un asesinato? ¿Es lógico celebrar mítines donde sabes que no tienes posibilidades de obtener votos? ¿Creen, de verdad, que la justicia en España es igual para todo el mundo?