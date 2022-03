La justicia británica deja en ridículo a la española y sí juzgará al rey emérito

- Publicidad-

El Tribunal Superior de Londres ha determinado hoy que Juan Carlos I no dispone de ningún tipo de inmunidad legal en Reino Unido desde el año 2014, es decir, desde su abdicación y, por lo tanto, puede ser juzgado por la demanda por acoso interpuesta contra el rey emérito por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Según fuentes consultadas por Diario16 en Londres, el juez rechazó todos los motivos de inmunidad soberana alegados por Juan Carlos y determinó que no es inmune a la reclamación, no es un jefe de Estado, y no es miembro de la familia del rey español Felipe VI.

En dicha demanda, quien fuera la amante de Juan Carlos de Borbón, acusaba de haber sido víctima de vigilancias ilegales en el territorio del Reino Unido, a través de agentes de los servicios de inteligencia. La demanda también incluía presuntas amenazas y difamaciones hacia Corinna.

Zu Sayn-Wittgenstein reclamaba que se la indemnice por daños y perjuicios y que se dicte una orden de alejamiento para el emérito. La denunciante asegura haber vivido un calvario debido a estar «bajo vigilancia física«. Los métodos utilizados por los agentes incluían «la investigación de vehículos y vigilancia personal», llegando, supuestamente, a «violar su residencia y a piratear sus teléfonos y ordenadores personales».

«La decisión de hoy es muestra de que este demandado no puede escudarse tras su posición, poder o privilegios para esquivar esta demanda. Juan Carlos de Borbón y Borbón deberá ahora rendir cuentas ante un tribunal por su conducta en tanto que particular. Este es el primer paso en el camino hacia la justicia. Los espantosos hechos de este caso se presentarán por fin ante un tribunal«, ha afirmado Robin Rathmel, director legal de la defensa de Corinna, en declaraciones remitidas a Diario16

Esta decisión contrasta con el rápido archivo de la Fiscalía española de las investigaciones abiertas contra Juan Carlos I por la presunta comisión de varios delitos económicos y con las estrategias de protección aplicadas desde los órganos de justicia españoles para proteger la figura del rey emérito y, sobre todo, evitar que fuera juzgado.

Por otro lado, tampoco se puede olvidar la protección a la Monarquía que se ha dispensado por parte de los partidos de la derecha, de los ultras de Vox y, sorprendentemente, del PSOE de Pedro Sánchez que no ha dudado en unirse a conservadores y extrema derecha para evitar comisiones de investigación sobre las presuntas irregularidades de Juan Carlos I.

Vigilancia a Corinna por un directivo del Santander

Tal y como publicamos en Diario16 en junio de 2021, Corinna zu Sayn-Wittenstein sigue siendo un verdadero quebradero de cabeza para los poderes españoles por la información que puede tener tras su relación con el rey Juan Carlos. La empresaria alemana de origen danés ha denunciado en varias ocasiones que fue espiada y perseguida por el CNI. En el año 2020 sus portavoces revelaron que alguien disparó con un fusil una de las ventanas de una casa de campo que Corinna tiene en Chyknell Hall Estate, al oeste de Inglaterra, muy cerca de Gales.

La guerra sucia de los poderes del Estado contra Corinna parece que sigue adelante y, según han denunciado sus abogados, el pasado mes de marzo sufrió un episodio presuntamente protagonizado por un alto directivo de Banco Santander: fue grabada junto a quien podría ser su actual pareja en un restaurante de Nueva York. El material, además, fue filtrado a determinados medios de comunicación.

Diario16 ha tenido acceso a las comunicaciones que los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein remitieron a Banco Santander y las respuestas de la entidad cántabra defendiendo a su directivo. Estos documentos ya fueron publicados por OkDiario hace unos días. Sin embargo, la noticia fue retirada. ¿Presiones del Santander, del Gobierno o de la Casa Real? Podría ser una sola institución o todas a la vez.

«Dos incidentes de acoso»

El día 3 de mayo, el despacho de abogados que representa a Corinna envió una carta a Brian Yoshida, director jurídico de Santander Holdings USA, en la que se relataron los incidentes protagonizados por el alto directivo de la entidad.

«Le escribimos para informarle sobre dos incidentes de acoso y acecho, llevados a cabo por D. Marco Antonio Achón, director de Santander Corporate & Investment Banking US, consejero delegado de Santander Investment Securities Inc., y director general de Banco Santander SA, Sucursal Nueva York», afirma el documento en el que se reclama que se informe al Consejo de Administración «con carácter de urgencia dado que se refiere a la conducta de uno de los empleados de mayor jerarquía del banco».

Al final del documento se presentan una serie de preguntas para que sean respondidas por el Consejo presidido por Ana Patricia Botín «ya que estos asuntos se refieren a cuestiones relevantes tanto para las entidades estadounidenses como españolas».

El primero de estos incidentes se produjo, según indica el documento, el 28 de marzo de 2021. El alto directivo de Santander presuntamente grabó en vídeo de manera «subrepticia e intrusiva» de Corinna y su acompañante mientras cenaban en el exclusivo restaurante griego Estiatorio Milos de Nueva York.

«Al parecer, el Sr. Achón estuvo acompañado por su familia durante este incidente, incluida su esposa y sus hijos pequeños. Esto hace que su conducta sea aún más preocupante», señala el documento que, además, afirma que el directivo del Santander supuestamente filtró la grabación a un medio de comunicación español, que publicó pantallazos de la misma grabación el 31 de marzo de 2021 en una noticia titulada Fotos exclusivas: Corinna, la examiga del rey. Juan Carlos, sale con un director de orquesta.

El segundo episodio de presunto acoso por parte del directivo del Santander se produjo, según señala el documento, se produjo el día 14 de abril. «Achón hizo un intento adicional de acosar y acechar al mismo compañero de la Sra. Sayn-Wittgenstein […] cuando Achón lo siguió a Casa Lever en la ciudad de Nueva York».

En este caso, el directivo del Santander fue frenado cuando el personal de seguridad de Corinna le entregó una carta de sus abogados, a la que Diario16 también ha tenido acceso, en la que se detallaba la conducta ofensiva que estaba desarrollando y le exigía que cesara y desistiera de seguir acosando tanto a Corinna como a su acompañante. Además, se le informaba que «se había abierto un expediente en el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York y solicitó una disculpa por la angustia que ha causado».

A pesar de la gravedad de la denuncia, el directivo del Santander no se dignó a contestar. En vista de este silencio «el abogado de la Sra. Sayn-Wittgenstein envió una demanda adicional para que el Sr. Achón cese y desista de su comportamiento de acecho y acoso al Sr. Achón en su oficina de Santander en Nueva York el 29 de abril de 2021», señala el documento.

Santander se desliga de los hechos

Banco Santander remitió dos respuestas a los abogados de Corinna, a las que Diario16 ha tenido acceso, ambas firmadas por Brian Yoshida, director general de los servicios jurídicos de la filial de la entidad cántabra en Estados Unidos.

En la primera, remitida el 10 de mayo de 2021, Yoshida señala que «Santander US se toma en serio sus acusaciones y está tomando las medidas adecuadas para revisar estas acusaciones. Para su referencia, las secciones del código de conducta citadas en su carta son para Banco Santander SA y Marco Antonio Achón es empleado de Estados Unidos y está sujeto a un código de conducta independiente», afirma el Santander esta primera respuesta.

En la segunda, enviada por el Santander a los abogados de Corinna zu Sayn-Wittgenstein el 20 de mayo, se indica que «Si bien apreciamos las inquietudes de su cliente, no vemos ninguna conexión entre esas inquietudes y Santander Estados Unidos. Con base en la descripción de los hechos alegados en su carta, es claro que la conducta del supuestamente involucrado Sr. Achon fue únicamente a título personal y no como empleado de Santander Estados Unidos. Además, su carta no identifica ninguna conexión entre los eventos describió y Santander US. Nuestra investigación no ha revelado ninguna evidencia que sugiera ni remotamente tal conexión. Si bien la atención continua de los medios puede molestar a su cliente, Santander no tiene absolutamente ninguna capacidad para controlar lo que informan los medios de comunicación extranjeros».

Según señalan fuentes del entorno de Corinna a Diario16, esta respuesta sólo puede ser calificada como de «encubrimiento» de las presuntas actividades del directivo del Santander.