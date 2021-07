La JUR se escuda en la inmunidad de König para condicionar al juez Calama

- Publicidad-

El próximo 27 de julio está citada a declarar en la Audiencia Nacional en calidad de testigo la presidenta de la JUR para que pueda responder de las graves irregularidades que se produjeron en la resolución del Banco Popular. Sin embargo, Elke König es reticente a dicha declaración y para intentar evitarla sus abogados han planteado al magistrado José Luis Calama Teixeira el argumento de la supuesta inmunidad jurisdiccional de la que dispondría la presidenta de la JUR.

Diario16 ha tenido acceso al escrito que presentaron los abogados de König en la Audiencia Nacional, en el que se denota la soberbia de quien se cree por encima del bien y del mal o de quien utiliza la inmunidad para protegerse de la Justicia. Por otro lado, un dato relevante es que la representación legal de König en España corresponde al despacho Linklaters, el mismo bufete que presidió Sebastián Albella antes de presidir la CNMV, y el autor intelectual del argumentario que ha impedido a los afectados tener acceso a toda la documentación relevante de la resolución del Banco Popular.

König afirma que no está obligada a declarar como testigo

Los abogados de Linklaters afirman en el escrito que tanto Elke König como Dominique Laboureix, director de Planificación de Resolución y Decisión de la JUR, que también está citado a declarar, no están obligados a declarar como testigos, pues ambos podrían ampararse en la inmunidad de jurisdicción, según se indica en el escrito.

Para ello, se amparan en el artículo 11 del Protocolo 7 de la Unión Europea que señala que los funcionarios y otros agentes de la Unión gozan de inmunidad de jurisdicción respecto de los actos por ellos realizados con carácter oficial, incluidas sus manifestaciones orales y escritas, una inmunidad de la que gozan incluso cuando cesan de sus cargos y que es extensible a todos los Estados miembro de la UE.

Los abogados del antiguo despacho de Sebastián Albella, además, señalan que las declaraciones realizadas por König en Bloomberg TV en las que incumplió su obligación respecto al secreto profesional al nombrar específicamente a Banco Popular como objetivo de la próxima resolución bancaria, también están protegidas por dicha supuesta inmunidad.

«La inmunidad frente al ejercicio de la jurisdicción de la que gozan la Sra. König y el Sr. Laboureix en su condición de presidenta y ex Miembro de la Junta de la JUR, respectivamente, incluye la inmunidad para ser parte, pero también la inmunidad en materia probatoria y, en particular, para declarar como testigos […] los sujetos que gozan de inmunidad por razón de su cargo no están obligados a prestar declaración como testigos», afirma el escrito.

Esta actitud de la JUR para con la Justicia española es la soberbia llevada a su máximo exponente y, por supuesto, sería un reconocimiento explícito de que König tiene mucho que ocultar. Evidentemente, los abogados de Linklaters quieren evitar que se vea esa imagen y afirman que «la JUR podría considerar dispensar su inmunidad como testigos en el presente procedimiento en la medida en que el Juzgado acceda a que los testigos de la JUR puedan prestar declaración en las presentes Diligencias Previas».

Como se puede comprobar, esto rezuma la soberbia y la condescendencia de quien se cree por encima del bien y del mal porque tiene una inmunidad que se convierte en impunidad. Vendrían a declarar como muestra de su benevolencia, no porque tengan intención de colaborar con la Justicia.

Objetivo: retrasar o suspender la declaración de König

Por otro lado, el escrito remitido a la Audiencia Nacional señala que para que la declaración de König pueda tener lugar, debe realizarse una vez que se hayan obtenido una serie de autorizaciones.

«Sin perjuicio de que la JUR pueda considerar renunciar o dispensar la inmunidad de la Sra. König y del Sr. Laboureix para declarar como testigos, el marco legal de la Unión aplicable exige que los Testigos de la JUR presten cualquier declaración sobre información que hubieran conocido por razón de su cargo solamente cuando hayan obtenido autorización previa conforme a procedimientos específicos». Como se puede comprobar el intolerable tono de condescendencia, desprecio y soberbia hacia la Justicia española sigue presente.

Esa autorización requiere la apertura de un proceso administrativo. Además, el escrito ya pone en antecedentes al magistrado Calama de que la declaración de König deberá contener limitaciones porque «la persona en cuestión no está autorizada a hablar de ciertos asuntos». Por otro lado, los abogados de Linklaters señalan que la autorización ya ha sido solicitada y que, cuando esté tramitada, sin poner fechas, «la JUR informará al Juzgado del resultado del procedimiento y, en particular, de la concesión o no de autorización a los Testigos de la JUR para testificar».

No hace falta ser muy avezado en cuestiones procesales, pero la burocracia siempre es lenta y esta autorización podría demorarse durante meses, por lo que no puede obviarse el hecho de que toda esta argumentación no sea más que una maniobra para retrasar o suspender la declaración de unos testigos clave en el Caso Popular.

Para evitarlo, el magistrado Calama Teixeira, en una providencia a la que ha tenido acceso Diario16, señala lo siguiente: «Respecto al proceso interno que se sigue en la JUR en aras a una hipotética autorización para que la Sra König y el Sr. Laboureix comparezcan ante este Juzgado en calidad de testigos, requiérase a la JUR, a través de su representación en autos, para que antes de las 12 horas (hora local española) del próximo día 20 de julio comunique a este Juzgado si ha resuelto sobre dicha autorización o, por el contrario, la misma se va a demorar, indicando en este caso hasta cuándo. Y ello, a fin de ponderar el mantenimiento o aplazamiento de las fechas de declaración».

Declaración por escrito

Finalmente, los abogados de la JUR solicitan a la Audiencia Nacional que la declaración se haga por escrito, no de manera presencial ante el magistrado, la Fiscalía y las partes personadas. Los argumentos presentados son, cuanto menos, propios de los espejos del Callejón del Gato.

En primer lugar, el escrito señala que ha pasado mucho tiempo desde que se produjeron los hechos investigados. Por esta razón, «la JUR considera que, siendo realistas, los testigos de la JUR pueden tener que consultar expedientes para recordar toda la información relativa al momento en que ocurrieron los hechos para poder responder a cada pregunta de forma adecuada y con suficiente detalle. En consecuencia, los testigos de la JUR podrán proporcionar respuestas más completas y precisas si lo hacen por escrito que oralmente. Esto aplica más aún cuando los hechos objeto de investigación son de naturaleza muy técnica y compleja», afirma el escrito.

Esto supondría un privilegio respecto al resto de testigos que han tenido que comparecer. Ni siquiera Luis de Guindos o Ana Patricia Botín, con los privilegios de los que sí disfruto, pudo realizar dicha declaración por escrito y fue a la Audiencia Nacional con un simple Moleskine de Banco Santander.

Por otro lado, el escrito señala que el hecho de que König no hable español hace necesario que la declaración sea por escrito porque, según los abogados, existe el riesgo de que «una parte importante de la información y de los detalles proporcionados se pierdan en la traducción. Conforme a la experiencia de la JUR en procedimientos judiciales, la traducción simultánea podría actuar en detrimento del propio procedimiento», es decir, que afirman que le hacen un favor al juez Calama. ¡Qué desfachatez!

Sin embargo, el magistrado no ha caído en la trampa y en una providencia, a la que también ha tenido acceso Diario16, señala que la Audiencia Nacional «no puede acceder a dicha solicitud por imperativo legal. La declaración de un testigo por escrito es un privilegio procesal de configuración legal, el cual (s.e.u.o) [salvo error u omisión] no alcanza a la Sra König».

Las reticencias a la Justicia de los implicados en la resolución

Nadie parece preguntarse, espero que el juez lo haga, la razón por la que todos los directivos y antiguos gestores del Banco Popular que fueron citados a declarar acudieron a la Audiencia Nacional sin ningún tipo de reticencia o prevención especial.

En cambio, tanto Banco Santander, como el FROB, la JUR o la CNMV se resisten, aportan documentos tachados, piden expurgos de los mismos, alegan intereses comerciales, riesgo de desestabilización del sistema financiero, dan respuestas evasivas e incluso contradictorias. Recordemos lo que ocurrió con Ana Patricia Botín y Rodrigo Echenique o la declaración misma de Emilio Saracho, aunque éste, como imputado, tiene la posibilidad de no decir la verdad.

Este tipo de actitudes y la resistencia a comparecer ante la Justicia son propias de quien tiene algo que ocultar. El magistrado Calama Teixeira está llegando al núcleo duro, al lugar donde se esconde la verdadera causa de la resolución del Banco Popular. Eso da mucho miedo a mucha gente.

Todavía le faltan a Calama algunos de los actores principales de la trama: los firmantes del informe de Deloitte, algunos responsables de JP Morgan España, que asesoraron al Popular en el proceso de venta privada tras la adjudicación por parte de Saracho del 26 de abril de 2017, o los abogados de Uría y Menéndez, que fueron los verdaderos gestores del Banco Popular en los meses que lo presidió Saracho.

A pesar de las presiones que puedan, la realidad es que si el magistrado don José Luis Calama Teixeira sigue en esa línea de investigación, llegará al final que, según la información de la que disponemos en este medio, es mucho más turbio de lo que muchos se imaginan.