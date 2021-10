La JUR pretende condicionar al juez Calama

- Publicidad-

La desfachatez y el desprecio de la Junta Única de Resolución (JUR) hacia la Justicia española parecen no tener fin. La presidenta del organismo, tras su declaración en la Audiencia Nacional, ha enviado a sus abogados a reñir al magistrado José Luis Calama, al fiscal y a los abogados de las partes. Por cierto, el letrado que ha remitido un escrito al juzgado es socio de Linklaters, antiguo despacho presidido por el expresidente de la CNMV, Sebastián Albella, y de la BNP en el caso del presunto blanqueo de capitales en el que el banco francés estuvo supuestamente implicado junto al Santander y al HSBC.

El documento, al que Diario16 ha tenido acceso, señala que a Elke König le debieron resultar incomodas las preguntas o no acertó a dar las respuestas que querían sus abogados.

«La JUR también quiere destacar que, durante la declaración, los letrados de las partes comparecientes en las presentes Diligencias Previas plantearon un número considerable de preguntas sobre cuestiones que no parecen estar relacionadas con este procedimiento penal y que, por el contrario, son objeto de una serie de procedimientos pendientes relativos a Banco Popular (“BPE”): (i) litigios sobre el dispositivo de resolución1, (ii) litigios sobre acceso público a documentos2, (iii) litigios relativos a la decisión de no realizar una valoración definitiva 23, y (iv) litigios sobre la valoración 34 seguidos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”)», afirma el escrito.

Olvidan esta señora y sus abogados que, como testigo de actos que tuvieron lugar en España, está obligada a declarar y a ser veraz bajo el juramento o la promesa que prestó.

Elke König olvida que, como autoridad y servidora pública, está obligada en el ejercicio de su cargo a ser leal, actuar de buena fe, ser transparente, colaborar con la Justicia y defender con objetividad los intereses de todos los ciudadanos, incluidos los de 1,2 millones de personas afectadas por la resolución del Banco Popular. Diario16, un medio ético, libre e independiente, lleva más de cuatro años investigando, publicando documentos, mostrando en sus artículos y facilitando oficialmente a la Audiencia Nacional con antelación los documentos clave donde sustenta la base de su información, en la que se denuncian incoherencias, connivencias, deslealtades, falsedades, etc en la que se sustentó la Operación Diabólica.

La realidad es que tanto las autoridades españolas como las europeas, BCE y sus organismos, además de los departamentos de Justicia, sustentaron el mayor expolio a una empresa privada en favor de las dictaduras privadas y en contra del pueblo español. Todo ello con la complicidad de sus gobiernos, primero el del PP y, posteriormente, el del PSOE y Unidas Podemos, lo que supone la mayor crueldad y vergüenza para quien se autodefine como progresista.

Además, esta operación no se quiso o no se atrevieron a aplicar contra los bancos de otros países de la Unión Europea como Italia o Alemania. Está claro que en esas naciones, los gobiernos de izquierda y derecha decidieron apoyar los intereses de sus respectivos pueblos antes que los de las dictaduras privadas del capital. Casualmente, son dos países en los que no está implantado el Santander.

Advertencias al juez Calama

El escrito de los abogados de König lanzan una serie de advertencias al magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional. Por un lado, señalan que la actuación de las instituciones de la UE sobre la resolución del Popular está sub iudice en los procedimientos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un error, puesto que donde se están instruyendo los recursos de los afectados es en el Tribunal General.

«Varias partes de las presentes Diligencias Previas 42/2017 (por ejemplo, D. Antonio Del Valle, Aeris, PIMCO, Anchorage, Algebris y fondos adicionales) son también demandantes en relación con los litigios sobre la resolución del BPE pendientes en la UE. En virtud de lo anterior, cualquier divulgación de información sobre hechos relativos a la decisión de resolución de BPE en las presentes Diligencias Previas 42/2017 podría perjudicar los múltiples intereses objeto de tutela en los procesos seguidos ante el TJUE como jurisdicción con competencia exclusiva en la UE. Huelga decir que la salvaguarda de los litigios pendientes ante la jurisdicción con competencia exclusiva, esto es, el TJUE, es de crucial interés para la Unión en el sentido indicado por la jurisprudencia del asunto Zwartveld», señala el escrito.

Sin embargo, va más allá y advierte al magistrado de que existe el riesgo de que aquellas preguntas directamente relacionadas con los litigios pendientes ante el TJUE planteadas por algunos de los abogados de las partes que también son demandantes en Europa, estuvieran dirigidas a obtener declaraciones directas de la presidenta de la JUR con el objetivo de aportarlas o utilizarlas en los litigios pendientes a nivel europeo, lo que supondría una grave instrumentalización de las presentes diligencias previas, cuyo contenido es además reservado por imperativo legal. Es decir, que los abogados de König ya presuponen que sus compañeros tenían la intención de vulnerar la ley. Vergonzoso.

Finalmente, los abogados de la JUR lanzan el órdago final y el escrito da la impresión de querer condicionar la declaración del próximo día 14 de octubre de Dominique Laborieux, directivo de la JUR que lideraba el departamento en el que también estaba incluido Banco Santander.

«La JUR considera que esta práctica no debe repetirse en la declaración del Sr. Dominique Laboureix, prevista para el próximo 14 de octubre, para preservar con ello la jurisdicción exclusiva del TJUE», señala el escrito.