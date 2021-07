La JUR desprecia a la Audiencia Nacional, al Poder Judicial, al Estado y al pueblo español

- Publicidad-

Cuando hay mucho que ocultar en los tribunales de Justicia, lo normal es utilizar cualquier argumento, por peregrino que sea, para obstaculizar las investigaciones de los magistrados. Esto es lo que está ocurriendo en el Caso Banco Popular con la Junta Única de Resolución (JUR) y la Audiencia Nacional.

Tal y como publicamos en exclusiva en Diario16, la JUR presentó una serie de argumentos para evitar o retrasar la declaración de la presidenta del organismo, la alemana Elke König, ante el magistrado José Luis Calama Teixeira.

Sin embargo, la JUR ha ido más allá en su obstrucción a la Justicia española que suena más a desprecio y a reírse de España que a otra cosa.

El juez Calama dictó una providencia el pasado 15 de julio en el que señalaba que respecto «al proceso interno que se sigue en la JUR en aras a una hipotética autorización para que la Sra König y el Sr. Laboureix comparezcan ante este Juzgado en calidad de testigos, requiérase a la JUR, a través de su representación en autos, para que antes de las 12 horas (hora local española) del próximo día 20 de julio comunique a este Juzgado si ha resuelto sobre dicha autorización o, por el contrario, la misma se va a demorar, indicando en este caso hasta cuándo. Y ello, a fin de ponderar el mantenimiento o aplazamiento de las fechas de declaración».

Una autorización endogámica

Esa autorización la tiene que conceder la propia JUR, es decir, el organismo que preside König. Por tanto, la presidenta tiene que autorizarse a sí misma, todo un ejemplo de endogamia.

«La JUR pone en conocimiento de este Ilmo. Juzgado que el procedimiento administrativo interno para obtener la autorización que permitirá a la Sra. König […] declarar en las presentes diligencias previas sigue en curso, por lo que la autorización no ha sido emitida ni se ha comunicado», afirma el escrito remitido el día 19 de julio a la Audiencia Nacional por los abogados de la JUR.

Ante esta situación dantesca, Calama no ha tenido más remedio que suspender la declaración de König que estaba prevista para el día 27 de julio. «Dada cuenta y visto el escrito del representante procesal de la JUR de fecha 19-07-2021 se acuerda suspender las declaraciones de D. Dominique Laboureix y Dª Elke König fijadas para los próximos días 22 y 27 de julio. Y ello, habida cuenta de que la autorización de la JUR para que ambos testigos declaren ante este Instructor pueda demorarse hasta finales del presente mes. En resolución aparte se fijarán nuevas fechas».

La JUR no quiere que König declare

Por más que los abogados de la JUR utilicen expresiones en las que quieren mostrar respeto hacia el magistrado Calama Teixeira y la Audiencia Nacional, la realidad es que se está produciendo un intento de evitar que Elke König se enfrente, no sólo al juez, sino a la Fiscalía y a los letrados defensores y de las partes personadas. La presidenta de la JUR sabe que, al testificar en calidad de testigo, está obligada a decir la verdad, algo que no está muy acostumbrada a decir en todo lo relacionado con el Caso Popular.

La actitud tanto de la JUR como de König es, por un lado, el mejor ejemplo que se podría poner en las facultades de Derecho para explicar cómo se obstruye a la Justicia. Todas las personas, independientemente del cargo o la profesión que ejerzan, están obligadas a colaborar con la Justicia y König no lo está haciendo. Sólo quien tiene algo que temer, huye.

En segundo término, la JUR está abusando de la inmunidad jurisdiccional que le conceden a los funcionarios de la UE los protocolos adjuntos al Tratado de Roma. Esa inmunidad está pensada para un caso de imputación por un delito, no para testificar en calidad de testigo. Por esta razón, se está produciendo un abuso que la Justicia española no puede permitir. Elke König tiene que declarar ante al juez Calama sí o sí. Todo lo que no fuese de este modo, sería un atropello más a los derechos de los afectados.

Esa obstrucción a la Justicia se vio en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la que, también obligada a decir verdad, se salió por la tangente de tal modo que la presidenta de la Comisión, la diputada canaria Ana Oramas, le dijo a König que «prácticamente ninguna de las cuestiones ha sido respondida. La información que ha dado en su réplica no es la información que le han solicitado los portavoces […] ha desperdiciado una ocasión única para dar tranquilidad a 300.000 accionistas del Popular».

La cuestión es sencilla. La JUR oculta información porque no quiere que la Justicia española desentrañe las graves irregularidades cometidas. Si la resolución se hubiese hecho bien y hubiera estado motivada, Elke König no habría puesto ningún inconveniente en declarar.

Colaboración con la Justicia del resto de implicados

Del mismo modo en que se exige a la JUR que colabore con la Justicia española, esta pretensión es también extensible al FROB o a Banco Santander que están ante una oportunidad de oro de demostrar su espíritu de colaboración con el juez Calama para que pueda dictar justicia justa.

Tanto los funcionarios del FROB como su presidente, lo mismo que la presidenta del Santander y los otros cargos intermedios, acudieron a declarar cuando fueron citados y expusieron sus versiones de los hechos, con más o menos contradicciones y, en algunos casos, rozando presuntamente el falso testimonio.

Sin embargo, tanto el FROB como el Santander han puesto reparos a la hora de entregar documentación y, cuando lo han hecho, ha sido necesaria una segunda o tercera reclamación por parte de la Audiencia Nacional. Todo ello sin contar con la documentación presentada que ha sido censurada, eliminando la posibilidad de que el magistrado Calama Teixeira amplíe el foco de la investigación a determinadas personas.

Reacción del gobierno de Pedro Sánchez

Después de años en los que España ha colocado al aparato del Estado en contra de los intereses de más de 1,2 millones de personas, ha llegado la hora de tomar decisiones que favorezcan al pueblo y utilizar a la Abogacía del Estado para lo que debería ser.

Pedro Sánchez y su gobierno, empezando por la nueva ministra de Justicia y continuando con el de Exteriores, se encuentran ante la obligación de defender al tercer poder de la democracia del ataque directo que suponen las artimañas y los abusos procedimentales de la JUR para que Elke König no declare ante la Audiencia Nacional.

Señor Sánchez, durante años usted no ha hecho nada para favorecer a los 1,2 millones de afectados por la presunta mayor estafa financiera de la historia de España. Más bien al contrario, ha mantenido a la Abogacía del Estado en la defensa de los intereses de la JUR. Los abogados del Estado han llegado, incluso, a justificar la violación de derechos fundamentales para evitar la anulación de la resolución del Banco Popular.

Ha llegado el momento de que, ante el atentado que supone la actitud de la JUR, que se está riendo de un juez de la Audiencia Nacional, ordene que la Abogacía del Estado, en primer lugar, reclame a los organismos europeos correspondientes (BCE o TJUE) que actúen para obligar a König a venir a Madrid a testificar, como han hecho el resto de personas a las que el magistrado Calama Teixeira ha citado en la Audiencia Nacional durante estos años.

En segundo término, señor Sánchez, no tiene más que retirar a la Abogacía del Estado de los diferentes procesos que se dirimen en el Tribunal General.

Señor Sánchez, España no puede consentir que una funcionaria alemana se ría de la Justicia española, por más que ésta se encuentre tan desacreditada por determinadas decisiones favorables a los poderosos que está convirtiendo a los ciudadanos y ciudadanas de este país en «don Quijotes» que desconfían de la justicia que se aplica en los tribunales. Como bien se dice en el capítulo 22 de la I Parte de la obra de Cervantes, en la alocución que el Ingenioso Hidalgo hace a los galeotes:

«De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, he sacado en limpio que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no so dan mucho gusto y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de éste, el poco favor del otro y, finalmente, el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades».