El día en que comenzaba la campaña de las elecciones catalanas, la red social Twitter suspendía la cuenta oficial de la formación ultraderechista, Vox.

Suspensión temporal por promover el odio

La suspensión duró cinco días, y hoy la Junta Electoral Central respalda la decisión de twitter al considerar que fue una medida «razonable y proporcional», como medida ante un mensaje en el que Vox promovía odio contra personas inmigrantes.

Concretamente el tuit que originó la decisión de suspensión temporal decía lo siguiente: «son los musulmanes o las personas de origen magrebí quienes cometen el 93% de los delitos en Catalunya».

Hechos contemplados en el Código Penal

En un primer momento Vox alegó el derecho a la libertad de expresión para justificar su mensaje. Sin embargo, la Junta Electoral considera que no se está contradiciendo la ley en cuanto a los límites de libertad de expresión se refiere, puesto que los hechos se ampararían en lo que el Código Penal considera delito de odio.

Además, entiende la Junta Electoral que los candidatos pudieron expresarse libremente en sus propios perfiles en la red, por lo que la medida fue proporcional.

Necesidad de regular las redes sociales

Sin embargo, la JEC se ha mostrado partidaria al hecho de que se desarrolle una regulación específica sobre las redes sociales, que hasta hoy no existe, para que no se puedan producir limitaciones que pudieran perjudicar a sus usuarios. En este sentido, se ha emitido un voto particular por parte de Serrano Ruiz-Calderón, que consolida que la decisión de la JEC, al respaldar la decisión de twitter, estaría «consolidando la facultad de censura unilateral de las grandes compañías tecnológicas y de redes sociales».