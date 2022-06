La Judicatura como arma política

- Publicidad-

La Justicia, como la mujer del César, no solo debe ser casta, sino también parecerlo. Sin embargo, y por sus propios méritos, viene perdiendo crédito a raudales por algunas resoluciones incomprensibles desde el punto de vista de la ética social (caso María Salmerón); o por alinearse con opciones conservadoras, como lo demuestra la insistencia numantina de algunos jueces por abrir, una y otra vez, sumarios contra significados dirigentes políticos, sin más fundamento jurídico que su empecinamiento por mantener el velo de la sospecha sobre aquel al que se investiga con denuedo. O por dejar fuera de los sumarios a significados empresarios y dirigentes políticos, aunque se les haya pillado con el carrito del helado en grabaciones que hemos escuchado todos.

También se degrada cuando consiente que un partido político incumpla la Constitución, negándose con contumacia a renovar el máximo órgano judicial, el CGPJ, al que esta obligado, para mantener una mayoría espuria, que ha favorecido que se hayan nombrado jueces conservadores, para los más altos tribunales de la judicatura. Si esto es una desvergüenza para un partido cumplidor de la Constitución, como afirma Feijóo; no es menos vergonzante que los jueces miembros de ese Consejo sigan apoltronados en sus sillones, cobrando todos los meses un buen sueldo, sin dimitir para forzar así la renovación. ¿Por qué no lo hacen o no lo han hecho ya? ¿Dónde queda su papel de vigilantes supremos del cumplimiento de la Ley? ¿Qué beneficio obtienen son esta actitud ignominiosa?

En este patio de monipodio en el que se desenvuelve la justicia, donde se espera a que haya un juez favorable, <<amigo>>, para presentar la demanda; otra maniobra artera con la que viene jugando toda la Legislatura la derecha, es judicializar la política cada vez que una norma o una Ley no les gusta, no les viene bien o por el mero hecho de retrasar, todo lo que sea posible, su aplicación; conocedores de que la mayoría de recursos que llevan a los tribunales serán aceptados: porque juegan en territorio amigo. Maniobra que busca paralizar la acción del Ejecutivo y el Legislativo, que traslada a la ciudadanía el mensaje de que la justicia no es fiable ni justa, embarrada en el juego político que devalúa su papel de árbitro vigilante del cumplimiento de la Ley, y de ecuanimidad en su aplicación. Justicia que por ese camino se convierte, a ojos de la ciudadanía, en otro contubernio que contribuye a la degradación de la democracia. ¿Se entiende mejor la progresiva desafección de los ciudadanos con el sistema?