Los candidatos del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos se han unido en esta nueva amenaza contra la ministra de Industria, Reyes Maroto. A la condena de esta amenaza a la democracia y a todos los demócratas, está vez personificado en la figura de la ministra de Industria se van uniendo nuevas voces como la de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y los secretarios generales de los sindicatos UGT y CCOO.

Sánchez: «Nuestra rotunda condena a la grave amenaza recibida hoy por la ministra Maroto»

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre la carta con una navaja que ha recibido la ministra Reyes Maroto: «¡Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España. Nuestra rotunda condena a la grave amenaza recibida hoy por la ministra Maroto. Estamos contigo, Reyes».

Basta! No vamos a permitirlo. No vamos a dejar que el odio se apodere de la convivencia en España.



Nuestra rotunda condena a la grave amenaza recibida hoy por la ministra de @mincoturgob, @MarotoReyes.



Estamos contigo, Reyes. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 26, 2021

¿Por qué sonrie Pablo Casado?

El PP y su presidente Pablo Casado ha escrito en la cuenta oficial del partido: “El Partido Popular rechaza cualquier amenaza o agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que nos une a los españoles, a salir de esa radicalidad”.

"El Partido Popular rechaza cualquier amenaza o agresión de las que se están viendo en esta campaña electoral y apela a volver a lo que nos une a los españoles, a salir de esa radicalidad".#NextGenerationEUSpain



👉 @pablocasado_ pic.twitter.com/vz0jdJFrw7 — Partido Popular (@populares) April 26, 2021

Isabel Díaz Ayuso ha sido la última en condenar la amenaza a Reyes Maroto

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha sido la última en condenar la amenaza a Reyes Maroto.

Las amenazas a los representantes públicos no tienen sentido en un país en Libertad.



Mi condena a estos incalificables últimos actos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 26, 2021

Reyes Maroto: «Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia»

Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha agradecido en su cuenta de Twitter las muestras de apoyo tras recibir un sobre con una navaja: “Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor”. Maroto será la vicepresidenta económica de Ángel Gabilondo si el candidato socialista logra gobernar tras las elecciones a la Comunidad de Madrid.

Las amenazas y la violencia nunca acallarán la voz de la democracia. La libertad prevalecerá. Muchas gracias por todas las muestras de apoyo en un día que refuerza mi voluntad de trabajar por un futuro mejor. — Reyes Maroto (@MarotoReyes) April 26, 2021

Yolanda Díaz: «Las amenazas que están sufriendo representantes políticos son de extrema gravedad»

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, en su cuenta de Twitter: «Las amenazas que están sufriendo representantes políticos son de extrema gravedad e incompatibles con nuestra democracia. Ante este odio no caben ni equidistancias ni silencios. Todo mi cariño y apoyo a Reyes Maroto», ha escrito en referencia a la carta con una navaja que ha recibido la ministra de Industria, Comercio y Turismo.

Las amenazas que están sufriendo representantes políticos son de extrema gravedad e incompatibles con nuestra democracia. Ante este odio no caben ni equidistancias ni silencios.



Todo mi cariño y apoyo a @MarotoReyes. — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 26, 2021

Gabilondo, ante la amenaza a Reyes Maroto: «Nos sentimos todos amenazados, en nuestra propia democracia y forma de vivir»

El candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, en un acto electoral: «Quiero que ella sepa que somos ella. Nos sentimos amenazados en nuestro corazón, nuestros valores, nuestras vidas. Somos también Fernando, María, Pablo. Hay que condenar cada caso. Hemos vivido en este país condenas generales, porque no se quería condenar cuando una persona estaba (muerta) en el suelo, o amenazada en su casa. Esta es una realidad, no es un paripé. Todos tenemos que poner nuestra vida a servicio de un proyecto que es la libertad y la justicia por encima de la sociedad. Eso no se quita con nada. Nos sentimos todos amenazados, en nuestra propia democracia y forma de vivir».

⚠️⚠️⚠️ A todo delito de odio le precede el discurso del odio:



‼️ Me acaban de informar que @MarotoReyes ha recibido una navaja ensangrentada‼️



✊✊ ¡NO VÁIS A PASAR!

✊✊ ¡SE ACABÓ!

¡Llamo al pueblo de Madrid!



ESTO VA DE DEMOCRACIA.



🌹 @Adrilastra

#LosDemócratasSomosMás pic.twitter.com/atRzUVhjAp — PSOE (@PSOE) April 26, 2021

García: “Toda mi solidaridad y mi condena absoluta a la amenaza sufrida por la ministra Reyes Maroto»

Mónica García, candidato de Más Madrid, ha condenado este lunes la amenaza que ha recibido la ministra Reyes Maroto, futura vicepresidenta económica del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo. “Toda mi solidaridad y mi condena absoluta a la amenaza sufrida por la ministra Reyes Maroto. ¿Cuántas amenazas más hacen falta para que Ayuso deje de avalar la política del odio de la extrema derecha?”.

Toda mi solidaridad y mi condena absoluta a la amenaza sufrida por la ministra Reyes Maroto.



¿Cuántas amenazas más hacen falta para que Ayuso deje de avalar la política del odio de la extrema derecha? — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 26, 2021

Iglesias: “Toda nuestra solidaridad con Reyes Maroto. Ya está bien de amenazas fascistas”

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos el 4-M y líder del partido, ha condenado este lunes la amenaza que ha recibido la ministra Reyes Maroto, futura vicepresidenta económica del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, si logra gobernar la Comunidad de Madrid. Maroto ha recibido una carta con una navaja ensangrentada, según han comunicado miembros del PSOE y fuentes del Ministerio del Interior.

Toda nuestra solidaridad con Reyes Maroto. Ya está bien de amenazas fascistas — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) April 26, 2021

Salvador Illa, exministro de Sanidad y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en Twitter: “Ayer fue a Pablo, Fernando y María. Hoy las amenazas las recibe Reyes Maroto. No estáis solos. Somos millones los demócratas que os acompañamos. Me dirijo al pueblo de Madrid: A los sobres con amenazas se les combate con sobres con votos.”

Edmundo Bal condena las amenazas a Reyes Maroto

Pablo Perpinyà: «Todo nuestro apoyo y solidaridad con Reyes Maroto»

«Nuestra repulsa más absoluta, nuestra condena más vehemente. Son actos de coacción y amenaza», ha dicho el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. «La campaña está adquiriendo un clima inadmisible. Quiero dirigirme al resto de candidatos. Rogándoles que bajen el tono, que bajemos el tono». Y ha añadido: «La democracia se gana no rindiéndose a la coacción. Uniéndonos frente a las coacciones y las amenazas. Hay que estar firmes todas las fuerzas políticas. Los cinco candidatos nos tenemos que conjurar en volver a debatir. No dar un paso atrás»

Condeno rotundamente la amenaza a la ministra Maroto. Diluir o justificar la gravedad de estos episodios es repugnante hoy como lo es desde hace años.



Los responsables públicos debemos frenar la escalada de tensión que busca instalar un clima de trincheras en la campaña del #4M. pic.twitter.com/IjIt1NiR4Z — Edmundo Bal (@BalEdmundo) April 26, 2021

Pablo Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea: “Todo nuestro apoyo y solidaridad con Reyes Maroto. Este es el resultado del discurso de odio y de la barra libre a la extrema derecha con la que quiere pactar Ayuso”.

Todo nuestro apoyo y solidaridad con Reyes Maroto.



Este es el resultado del discurso de odio y de la barra libre a la extrema derecha con la que quiere pactar Ayuso.https://t.co/hxCbPm41YJ — Pablo Perpinyà (@P_GomezPerpinya) April 26, 2021

Iñigo Errejón, líder de Más País em Twitter; “Un fuerte abrazo a Reyes Maroto. Son amenazas gravísimas y tienen que acabar. El odio va a perder”.

Un fuerte abrazo a Reyes Maroto. Son amenazas gravísimas y tienen que acabar. El odio va a perder. — Íñigo Errejón (@ierrejon) April 26, 2021

El portavoz en el Congreso de ERC ha escrito; “Ayer balas, hoy sangre. El pasado nos dice que esto siempre acaba o llorando una desgracia o votando una victoria”. Esperemos que sea lo 2º.

Ayer balas, hoy sangre.



El pasado nos dice que esto siempre acaba o llorando una desgracia o votando una victoria.



Esperemos que sea lo 2º. https://t.co/A4fHQvfxoP — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) April 26, 2021