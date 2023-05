La izquierda de Madrid, a por una mayoría cercana

- Publicidad-

Este viernes se inicia oficialmente la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 28 de mayo. 12 comunidades autónomas (más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), siete cabildos insulares, cuatro consejos insulares y 8.129 ayuntamientos deben renovarse por completo. La izquierda de Madrid, luchará por una mayoría que está más cerca de lo que muchos piensan.

Un millón y medio de jóvenes votarán por primera vez en los comicios tras haber cumplido 18 años. La jornada electoral comenzó a medianoche, con un puñado de candidatos manteniendo la tradición de la pegada de carteles sobre todo en Madrid.

Mientras, el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez se reunirá con el presidente Joe Biden en Washington mientras que Feijóo estará en Extremadura, desde donde partirá a Toledo y Valladolid, sin olvidarse de ETA en ningún momento.

Más Madrid, PSOE, Podemos-IU-Los Verdes y PP, han iniciado una campaña electoral decisiva. Se dirime si Ayuso tendrá su ansiada mayoría absoluta, que se ve cada día más lejana y sobre todo la recuperación de la alcaldía de Madrid por parte de la izquierda. ¿Será Rita Maestre la futura regidora? ¿Será Reyes Maroto?

Más Madrid: ‘Lo próximo’

El partido que logró el sorpasso en elecciones autonómicas de 2021 al Psoe, tras el triunfo del candidato socialista, Ángel Gabilondo en 2019

Más Madrid, ha iniciado su campaña en el parque Cerro del Tío Pío, en Vallecas, conocido como el parque de las Siete Tetas, con unas vistas 360º de Madrid, uno de los secretos mejor guardados de los madrileños.

Con unas vistas impresionantes de Madrid, Mónica García y Rita Maestre comenzado el asalto al Ayuntamiento.

En Vallecas, Más Madrid como líder de la izquierda de Madrid, propone eliminar el scalextric que parte en dos el distrito y sus barrios de Vallecas como primera medida electoral.

Aquí, se inicia una campaña con la mirada puesta en el Ayuntamiento, donde todas las encuestas auguran que el PP perderá la mayoría absoluta y que puede perder la alcaldía siempre y cuando, Podemos entre por primera vez en el palacio de Cibeles. Una situación que se puede dar por segura.

Las dos lideresas de Más Madrid han estado acompañadas por 300 vecino. “Estamos a un puñado de votos de alcanzar la alcaldía”, ha dicho Rita Maestre. “Nos jugamos la final entre el PP y Más Madrid”, ha añadido Mónica García.

Cuenta atrás para ganar ese Madrid que avance y deje atrás 4 años de parálisis. Esta campaña plantea dos opciones: más Almeida o Más Madrid. Lo próximo es volver a lograrlo. pic.twitter.com/rZIAE92duz — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) May 11, 2023

“Esto no va de Pedro Sánchez ni de clave nacional. No es una primera vuelta. Madrid no es un entrante, es un plato fuerte. Aquí hablaremos de médicos, de guarderías, de sanidad, educación, vivienda”.

Ayer sonó, como todos los días, La Oreja de Van Gogh: “Y hoy solo quiero creer… Que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor…”.

Los socialistas en Parla

Los socialistas, que parten como tercera y cuarta fuerza en la Comunidad y en el Ayuntamiento, se han juntado este jueves en el parque del Universo en Parla. Juan Lobato y Reyes Maroto han recibido a los suyos al son de Voy a pasármelo bien, de Hombres G, versionada por el grupo La Banda del Patio, acompañada por la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. “Se vienen dos semanas en las que vamos a conseguir que haya alegría y oportunidad para todos y todas. Madrid es muy grande”, ha dicho Lobato.

Para todos… Madrid da para tod@s.



¡Vamos a por ello! pic.twitter.com/3Ljln0onxX — Juan Lobato (@juanlobato_es) May 11, 2023

En el acto, participaron muchos alcaldes y alcaldesas de la comunidad, mayoritariamente del sur de Madrid. Reyes Maroto también ha dedicado unas palabras a Lobato: “Necesitamos que Juan gobierne en esta comunidad porque necesitamos pasar a la política útil”. La candidata a la alcaldía de Madrid ha hecho alusión a José Luis Martínez-Almeida y a “sus mentiras”.

Comenzamos‼️



El #28M vamos a llegar a Cibeles para invertir en futuro, esperanza e ilusión, solidaridad, igualdad y en servicios públicos.



Votar al @PSOE es elegir una manera de gobernar cercana, eficaz y participativa.



Es gobernar con y para la gente.#votaReyes #votaPSOE pic.twitter.com/G4CIksRJlF — Reyes Maroto (@MarotoReyes) May 11, 2023

“Si quiere gobernar que se haga responsable de sus políticas”, ha sentenciado.

Podemos ‘La llave de Madrid’¨¨

La apertura de campaña de Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde ha sido en uno de los barrios del sur de Madrid. Los candidatos a la alcaldía de la capital, Roberto Sotomayor, y a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, llegaron antes que la carpa.

Estuvieron acompañados por la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. El lugar escogido, es un símbolo de las luchas vecinales, la plaza de la Asociación, en el barrio de Orcasitas.

Empezamos la campaña en Orcasitas, un barrio que no solo es ejemplo de resistencia vecinal sino donde aprendí a defender la justicia social.



Con valentía, a ganar la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/kEIcJXGdZb — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) May 11, 2023

La música del grupo madrileño Tremenda Jauría: “Despegar del suelo, remontar el vuelo, empezar de cero, de Madrid al cielo”, dice la letra de una de ellas.

Sotomayor lanzó varias promesas. La primera: “Lo quiero decir ya, voy a cerrar la incineradora de Valdemingómez, que ya va siendo hora de que los vallecanos y las vallecanas dejen de estar respirando mierda. Se acabó”.

También el transporte público gratuito y cerrar los locales de apuestas. “Tengo las piernas fuertes y firmes, y no solo de correr durante años. No nos vamos a doblegar a los fondos buitre, ni a Florentino Pérez, ni a ningún especulador”, ha gritado.

Se respira en los barrios de Madrid que si Podemos-IU-AV entra con fuerza, Almeida sale del ayuntamiento.

Cada día es una final, y yo voy a dejarme la piel como hasta ahora para ganar y devolver el Ayuntamiento a los barrios y vecinos de Madrid.#ValentíaParaTransformar28M 💜 pic.twitter.com/aeglXzBHPM — Roberto Sotomayor 🔻 (@RbSotomayor) May 11, 2023

Ganas de desahuciar a Ayuso

“Tenemos muchas ganas. Ganas, sí. Ganas de desahuciar a Isabel Díaz Ayuso”. Así inicio Jacinto la campaña, en el barrio donde trabajó como abogada y aludiendo al spot lanzado por el PP.

“Ganas de tener un pediatra, de tener una plaza en la escuela pública, ganas los vecinos de San Fernando de Henares de tener una casa, ganas de refrescarnos en los parques, ganas de ir a ver a nuestra abuela a una residencia y que nos diga que ha comido bien. De no elegir entre privado, concertado o descampado. Ganas de bajar los precios de alquiler. Tenemos muchas ganas, sí”, dijo.

Ayuso tiene ganas ¿de qué?

La campaña electoral del PP ha empezado con Isabel Díaz Ayuso cargando contra Pedro Sánchez. Pero muchas cosas han cambiado en estos dos años. Si en 2021, y en la misma plaza de la capital que este lunes, Díaz Ayuso pidió convertir las autonómicas madrileñas en el trampolín que lanzara a Pablo Casado a La Moncloa, ahora fue el turno del nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo.

Qué suerte empezar nuestra campaña junto al alcalde de Lisboa, @moedas, un gran hombre y político, que está haciendo de su ciudad una de las más atractivas y vivas. Con quien queremos hacer muchas cosas juntos. pic.twitter.com/to1WRpnHJA — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 11, 2023

Ayuso quiere la mayoría absoluta, pero no la tiene segura. Pero como nueva presidenta del PP de Madrid, es muy probable que pierda la alcaldía a manos de la izquierda.

Hoy empieza una campaña decisiva para Madrid y para España.



Para que sigamos viviendo el mejor momento de la mejor ciudad del mundo, para que no nos roben nuestro futuro, vota @ppopular.#MomentoMadrid pic.twitter.com/Ac4Vz8WZRx — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) May 11, 2023

Ayer sonó en directo las versiones del grupo de música Metropop.

“Qué suerte darlo todo para que Madrid y España empiecen de nuevo”, ha dicho Díaz Ayuso, que ha intervenido al poco de que la policía expulsara de la zona a un grupo de médicos con globos y carteles de denuncia contra la temporalidad en su profesión.

“Pido no confiarnos, lo que pase en Madrid resonará en toda España, cambiará el rumbo de este país”, ha seguido. “Estos gobiernos son los que España se está perdiendo hasta que Feijóo llegue a La Moncloa”.