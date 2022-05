La instrumentación social de la mentira

- Publicidad-

La mayoría de los españoles identifican al bien (para tenerlo como REFERENCIA en sus valoraciones, en sus ayudas y en sus aceptaciones de SEGUIDORES) desequilibrada o egoístamente, pues a cualquier política, estética o persona aplican lo de «ha hecho más cosas buenas que malas», criterio tóxico que es solo irracional y que está perversamente por encima del bien y del mal.

Claro; porque todo lo que contravenga al bien o a la ética se ha de desaprobar o condenar sí o sí, ¡siempre!, sin privilegios de grandezas que represente, ¡así es!, sin aplicar estimaciones cuantitativas y de apego emocional-subjetivo o patriótico. Con eso, Hitler o un pederasta o un dictador pueden haber hecho más cosas «buenas» que malas pero, en sinrazón o en burla, no pueden jamás salir impunes o PRIVILEGIADOS de ésas malas que sí han hecho.

Hay muchas formas de hacer las cosas dicen muchos (en confusión para manipular); sí, pero las únicas válidas en equilibrio y en responsabilidad son ésas que dice-permite exclusivamente la razón (a través de alguien que exclusivamente demuestra razón, y no emocionalidad). Por lo tanto, hablar de formas (ya desde la sinrazón) es y supone solo maldad y confusión, ¡o vanidad!, porque solo la razón dirá qué es el bien y cómo hacerlo (en la forma racional que equilibradamente deduzca). Nada más.

¿Quién ayuda a la Luz de una vez? Pero ¡de verdad!, no con bla-blas o con el no incomodar a poderes, en unos malvados-excusados consentimientos. Bueno, en el fondo, si a mí me demuestra alguien racionalmente que estoy en un error (y tal error daña-mata a muchos) pues, si no lo reconozco en responsabilidad o en ética, soy un destructor que no respeta a ningún bien y en verdad no merezco “ni la vida” y sí todos los insultos y reprobaciones posibles.

¡Claro!, que es el bien “per se” el que tiene la mayor defensa propia de todo el Universo, por ejercerla. Pero ocurre que eso no lo hago yo jamás ni en pintura siquiera, el eludir un error destructor, sino ya sí lo hacen objetivamente incontables españoles, que encima son ayudados por tantas cosas y por mis propios recursos «de los públicos», y además reciben todos los premios de tantas cerrazones-alineaciones literarias que existen, incluso además TODO LO TIENEN A FAVOR descomunalmente, ¡todo!, para engañar a todo bien y al mismo Dios. En intento.

¡Ojo!, es únicamente el que crea-promueve sinrazones el que destruye (y la guerra, el hambre, la desigualdad, etc. son sus resultados). Sinrazones que camuflan a través de confusiones, que se hacen bonitas demagogias o retóricas, que se buenizan al fin y al cabo con muchas triquiñuelas que hay (pero todas utilizan a la cultura, a la patria, a la tradición, a comportamientos alineados-inconscientes o a lo que se llama «tener formas», sí, porque éstas adoctrinadamente siempre deforman la equidistancia o el «tener razón consecuente en cada contexto-realidad»). Así es, únicamente por crearse sinrazones de inmediato se destruyen equilibrios-razones-sensateces. Pero monstruosamente ocurre que, el que crea sinrazones, tiene espacios a porrillo en los medios de comunicación, en la administración, en las infraestructuras de cualquier enseñanza, en la poesía, en la economía y…, ¡mira!, ¡hasta en mi sopa!

Con los MECANISMOS DEL MAL (sinrazón, no reconocer al que demuestra bien-razón, etc) casi todos QUIEREN HACER BIEN y presumir de respetos.

¡Más cegados e irresponsables no pueden ser! También, por otra parte, elegir las INJUSTICIAS para visibilizarlas es algo siempre injustoo malvado. Porque ahí visibilizar es SOBREPROTEGER y ¿quién es quién para sobreproteger a un pobre sobre otro, a un asesinado sobre otro o a un país invadido sobre otro? Sí, ¿quién desalmada o miserablemente? EL BIEN NO SE HACE CON REGLAS DE MAL (en donde está el CREER IRRESPONSABLE).

Toda INFORMACIÓN incompleta es UNA MENTIRA. Toda verdad a medias también. Todo decir tuyo que esquiva IRRESPONSABLEMENTE al que demuestra también. Todo bla-bla que excluye a un racionalizar irrefutable también. Tú eres mentiroso si aceptas la mentira aunque sea por omisión o si eres SEGUIDOR delo mismo contagiado de mentiras. El mal también es hacer fundamental lo que es solo dar importancia irracional, vulgar o estúpida. El nazismo triunfó solo porque forzó socialmente hacer relevante todo aquello que no tenía que ser relevante o protagonista jamás, ni en una broma estúpida. Y todos los males sociales triunfan exactamente por este método, ¡el que muchísimos “hijoputamente” utilizan!

El cien por cien de las personas como tú siempre han valorado más a un inmoral que a una persona interiormente perfecta y buena, ¡obvio! Toda la historia ha sido así, en tal mecanismo, a Sócrates, al esclavo bueno, a Jesucristo, a Galileo o a Hernández, no los valoró bien ¡ni un mosquito! ¡PERO LA MALDAD ES LA MALDAD!