La inflación y la codicia empresarial provocan la movilización de los trabajadores bajo el lema: ‘Salario o conflicto’

Los sindicatos endurecen las negociaciones con la patronal y se incrementa la conflictividad social con movilizaciones y huelgas, bajo el lema: Salario o conflicto y ante la negativa de garantizar una subida de sueldos acorde a la inflación.

CCOO y UGT ha endurecido sus posiciones de partida. No aceptan la posición de las patronales y su negativa de negociar subidas salariales en los convenios colectivos.

La conflictividad social se está acrecentando. Bajo el lema, ‘Salarios o Conflicto’, los sindicatos UGT y CCOO apuestas por la protesta en los centros de trabajo, rechazando un pacto de rentas que obligue a los trabajadores a pagar la factura de esta crisis, la cuarta seguida en poco menos de diez años.

La semana pasada los sindicatos sacaron músculo en un acto sindical multitudinario con más de1.500 negociadores y negociadoras para reclamar a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva y la subida de los salarios.

Los sindicatos amenazan a la patronal que si no hay subida salarial por la vía del acuerdo, habrá conflicto.

Subida salarial de al menos el 3,5% para 2022

CCOO y UGT fijan como punto de partida una subida salarial de al menos el 3,5% para 2022, y si no se consigue, como ya está ocurriendso, se producirá un aumento de la conflictividad laboral.

El metal ya ha salido a la calle para exigir un convenio digno. Se pudo constatar el malestar en la calle en una manifestación multitudinaria en Santander, dentro de la campaña Salario o conflicto.

Lo mismo está ocurriendo en el campo extremeño o en el sector de las empresas de Call Center. La CEOE se niega en rotundo a valorar si quiera incluir las cláusulas de revisión en los convenios. Además desde la patronales, que están ahora más alineadas con el PP, ante un posible relevo en el Gobierno el año que viene, afirman que “no vamos a aceptar ningún chantaje”. Las negociación del Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva (AENC) entre patronal y sindicatos está paralizada desde hace más de un mes, ante la “diferencia insalvable”, relacionada con la cláusula de revisión salarial.

Miles de personas exigieron en Santander un convenio colectivo digno en el metal

Los sindicatos dieron por rotas las negociaciones

Para los UGT y CCOO, teniendo en cuenta el crecimiento de la inflación, que se sitúa en el mes de mayo en el 8,7%, el incremento de los precios de los carburantes y con ello el de la electricidad a pesar de la entrada en vigor de la excepción ibérica y de la incertidumbre por el incremento de los tipos de la Reserva Federal de Estados Unidos, y de la más que probable subida de medio punto del Banco Central Europeo, “la cláusula de revisión salarial es fundamental. “Única garantía de mantenimiento del poder de compra de los salarios”, para los sindicatos.

Las organizaciones empresariales, mantienen su postura de no contemplar en un acuerdo general en dicha cláusula de revisión. Las partes dieron por cerrada la mesa de negociación para este año, el pasado mes de mayo.

Los sindicatos CCOO y UGT están desplegando con mayor intensidad “el desarrollo de la negociación colectiva. Tanto en el ámbito sectorial como en el de empresa”, donde ya están planteando propuestas en materia salarial, que deberían haberse negociado en la mesa del AENC.

Aviso a la patronal: Salario o conflicto

Para Pepe Álvarez, la movilización es “fundamental para decirle a CEOE que de este conflicto no saldremos si no son capaces de sentarse en una mesa de negociación con los sindicatos y de abrir un proceso para avanzar. Tenemos una posición razonable y si no, Salario o conflicto. Hemos planteado aumentos de aquí a 2024 que, en total, suman un 8%. Y una cuestión que tiene que garantizar que las personas no pierdan poder de compra, la cláusula de revisión salarial. La patronal tiene que ser consciente de que, mediante una negociación tranquila o en un proceso de conflicto social, se logrará”.

Acto sindical conjunto de CCOO y UGT para reivindicar la subida salarial y la negociación colectiva, bajo el lema: «Salarios o conflictos»

Álvarez recordó que “venimos de un año de conquistas. El empuje de estas luchas, que nos han llevado a conseguir cambios históricos en nuestro país, nos tiene que llevar a conquistar esta batalla, la de los salarios. Desde el año 2008, los sueldos están congelados. No han crecido, y no han bajado tampoco gracias al empuje de los sindicatos. Hay que recuperarlos de manera urgente”.

La importancia de la negociación colectiva y la subida salarial

“Quiero reconocer el esfuerzo que las personas que venís desde todas las partes del país habéis hecho para estar esta mañana aquí. A veces ni nosotros reparamos en la importancia que tienen los negociadores y las negociadoras de los convenios colectivos”, resaltó el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

La actitud de la patronal “es de un cinismo mayúsculo”, lleva repitiendo el líder de CCOO desde hace semanas. “Nos decían que no se podían producir una subida salarial con el coste de vida porque provocaría una inflación de segunda ronda y se ha visto que con una subida salarial en los convenios de poco más del 2%, los precios han crecido igual”, ha añadido el secretario general de CCOO.

Para la patronal estas “exigencias son inviables” y recuerdan que supondría una trampa. Indexar el incremento salarial con el IPC, “abriría la puerta a que se aplique de manera automática anualmente”. Por eso, los empresarios advierten que “contribuiría al aumento incontrolado de la inflación, como han avanzado instituciones como el Banco de España o la AIReF.

La oferta de la CEOE rechazada

La oferta de la CEOE rechazada de los sindicatos recogía una subida del 3,5% para 2022 y una recomendación del 2,5% para 2023, con una parte variable con la evolución del IPC de 2022 hasta llegar a un mínimo del 3%, un esquema que se repetiría para 2024, con un alza del 2% y un variable en función de la inflación de 2022 y 2023 con un mínimo del 2,25%. Para 2025, el esquema vincularía el alza al dato de inflación de diciembre de 2024 más un 0,25% adicional. Los sindicatos han decidido cambiar de estrategia y decir basta. Salarios o conflicto, esa será la norma a partir de ahora. Se quiere elevar la presión ante los empresarios y forzarles a firmar un acuerdo general.

Las direcciones de UGT y CC OO reunieron la semana pasada a 1.500 sindicalistas participantes en las distintas mesas sectoriales. Los sindicatos están cumpliendo y van a partir de ahora a “tensionar” las mesas de negociación en las empresas tras el fracaso de la negociación de la AENC. Este no es nada más que el primero de los capítulos que pondrán en marcha ante el bloqueo de la patronal.

Si no se negocia salario o conflicto

La pasada semana organizaron un acto público en Madrid, bajo el lema “Salarios o conflictos”. Participaron los dos secretarios generales, el de CC OO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez. Ambos, volvieron a defender la necesidad de subir los salarios en relación con la escalada de la inflación, que en el dato adelantado de mayo por el INE la situó en el 8,7%, con la inflación subyacente en el 4,8%.

Los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,42%Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo, los salarios pactados en convenio subieron de media un 2,42% hasta abril -el último mes registrado-, por encima de lo registrado en 2021 (+1,47%), pero lejos del IPC de mayo, del objetivo marcado por los sindicatos (3,5%) e incluso del 3,6% de incremento acordado en la última subida del salario mínimo interprofesional (SMI).

Manifestación por la industria en Madrid

CCOO de Industria y UGT FICA han hecho un llamamiento a secundar la Manifestación de este martes por un Pacto de Estado por la Industria

En el marco de la Manifestación convocada para el martes, 21 de junio, en Madrid por la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y CCOO de Industria en exigencia de un Pacto de Estado por la Industria, ambas federaciones sindicales convocan a las 11:30 horas en la Plaza del Emperador Carlos V (Estación de Atocha), donde está la cabecera de la Manifestación.