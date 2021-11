La inacción de un consejero de Ayuso provoca un brote de Covid en un colegio de Getafe

- Publicidad-

El colegio público Ana María Matute de Getafe comunicó el pasado 20 de octubre a la Consejería de Educación que había detectado entre el alumnado algunos casos de covid y que procedía al confinamiento de cinco aulas. El brote, que ya afecta a más de 60 personas, se ha debido a la inacción de una Consejería del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, según Isabel Galvín, secretaria general Federación Enseñanza CCOO Madrid.

Oídos sordos

A pesar de las continuas peticiones de actuaciones y de solicitud de medidas preventivas e incluso del cierre temporal del centro educativo, la Comunidad de Madrid hizo oídos sordos y Salud Pública no inició las pruebas de cribado hasta el 5 de noviembre.

Pero ahí no queda la cosa. Inexplicablemente dichas pruebas sólo incluyeron al alumnado, dejando fuera al profesorado y demás trabajadores y trabajadoras del centro educativo.

Descoordinación

Una descoordinación y falta de diligencia que ha provocado que un pequeño brote que se podía haber atajado con una actuación rápida haya derivado en una extensión del contagio que ha obligado a confinar 18 de las 28 aulas del colegio.

“Han comunicado al centro que el personal laboral, auxiliar y docente no está incluido en las pruebas diagnósticas porque el Servicio de Prevención de la Consejería de Educación no lo ha solicitado”, explica Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid.

“Es muy penoso y lamentable ver cómo las administraciones se culpan entre sí por la inacción y el posterior desaguisado”, ha reiterado, mostrando su malestar.

Los colegios solos ante el virus

CCOO denuncia que los centros están solos ante el virus, con unos protocolos ambiguos que depositan en el profesorado la responsabilidad ante la posibilidad de contagio, pero no la potestad para tomar medidas que lo eviten, y con unas administraciones públicas que o no contestan o no se coordinan

“La consecuencia es que tenemos un colegio en Getafe que a día de hoy tiene más de la mitad de sus aulas confinadas”, protesta Galvín.

Inoperancia del gobierno de Ayuso

“La bola de nieve ha llegado hasta aquí porque en su momento no se determinó hacer pruebas de cribado que detectarán los positivos. Actuar a tiempo es lo que se espera de la Comunidad de Madrid y, por supuesto, coordinación entre los centros educativos, las Direcciones de Área, Salud Pública y los Servicios de Prevención. Alguien detrás de los teléfonos que de respuestas, directrices y medidas por escrito para implementar en los centros”., ha reiterado.