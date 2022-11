La impunidad judicial de Banco Santander

- Publicidad-

Curioso el asunto de los bancos cuando se sientan ante los jueces españoles. Casi siempre, por no decir que siempre, acaban por librarse de la acción de la Justicia, sean por las razones que sean. Pero, en esta ocasión no vamos a referirnos ni a la situación en que se encuentran algunos ex directivos del BBVA en la pieza separada de las causas abiertas al comisario Villarejo, ni a las responsabilidades que debe afrontar el Banco Santander en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional por el Caso Popular. Que sobre esto último se ha dado sobrada cuenta en Diario 16. Lo que se pretende analizar es cómo, a lo largo de la historia, los Botín han esquivado a la Justicia hasta el punto de haber salido indemnes mediante tretas más o menos ortodoxas. Y así, el lector podrá hacerse una idea de lo que va a pasar con este asunto.

Uno de los mayores escándalos judiciales de finales del siglo pasado lo protagonizó Banco Santander, entonces Santander Central Hispano, que presidía Emilio Botín, el padre de la actual presidenta, Ana Botín. El “caso cesiones de crédito”. Una serie de operaciones llevadas a cabo entre 1987 y 1991 (las anteriores no pudieron ser examinadas por haber caducado), mediante las cuales el banco traspasaba a una tercera persona el riesgo del crédito a una empresa sin que se practicaran retenciones de los rendimientos. De esta manera se eludían las obligaciones fiscales. Según los cálculos efectuados, en su día, las operaciones examinadas ascendieron a un total de 600 millones de euros con un fraude a la Hacienda Pública cifrado en 86 millones de euros.

La instrucción del sumario duró más de diez años, una dilación debida a los continuos recursos presentados por los defensores y, sobre todo, porque el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado, en principio personados en la causa, decidieron retirarse por lo que sólo quedó presente la acusación popular.

La Abogacía del Estado estaba representada por el letrado Pedro González, que defendía los intereses de la Agencia Tributaria. González manifestó a quien esto escribe, que se habían retirado porque “al final hemos llegado a un acuerdo para cobrar parte de lo defraudado y no tiene sentido seguir”. Pero nadie, nunca, ha justificado documentalmente ningún acuerdo de pago, por tal concepto, a la AEAT.

Más escandalosa fue la retirada del Ministerio Público. Por aquél entonces, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional era Eduardo Fungairiño quien ordenó a su representante en la causa, Jesús Santos, que pidiera el sobreseimiento.

El escándalo que se montó fue mayúsculo. Sobre todo, porque Santos renunció no sin antes filtrar a la prensa que Fungairiño era íntimo amigo de Rodrigo Echenique, número dos del Santander de Botín. El Fiscal Jefe se hizo cargo, personalmente, de las actuaciones hasta que retiró la acusación.

A partir de ese momento, los abogados del Santander, los mejores penalistas del momento, insistieron en pedir la nulidad de las diligencias “porque sólo está personada la acusación popular”. La Fiscalía había intervenido prácticamente como defensora de la entidad financiera.

Al final, la jueza instructora, Teresa Palacios, después de tener que resolver infinidad de recursos y unas cuantas indicaciones de sus superiores de la Sala de Lo Penal, abrió juicio oral contra Emilio botín, presidente del BSCH, Rodrigo Echenique, consejero, José Ignacio Uclés, jefe de la Asesoría Jurídica, y Ricardo Alonso Clavel, jefe central de contabilidad.

Veinte años después, en diciembre de 2007 el caso se cerró con la sentencia del Supremo sobre el Caso. Una sentencia en la que se archivó la Causa debido a la ya famosa “doctrina Botín” que, en síntesis, viene a decir que no se puede juzgar sólo con la acusación popular.

La “doctrina Botín” ha sido utilizada en muchas ocasiones. La mas famosa, la del Caso Noos. En ese asunto no prosperó porque la Audiencia de Mallorca desestimó los recursos presentados por las defensas al anunciar la Fiscalía que iba a renunciar a pedir acusación a algunos de los imputados, entre ellos a Cristina de Borbón.

La “doctrina Botín” choca con otra decisión del Supremo del mismo signo: la “doctrina Atuxtxa” en la que se condenó al presidente del Parlamento Vasco por un delito de desobediencia en un juicio en el que sólo actuó la acusación particular.

Son las dos varas de medir de la Justicia española. Para el Supremo, lo que vale para unos, no vale para otros. Todo depende del interés general.

Lo cierto es que gracias a esa “doctrina Botín”, el presidente del Santander, Emilio Botín, no tuvo que dar cuentas a los jueces de la actuación de su banco. Ahora, las sucesivas diligencias abiertas en diferentes frentes llevan camino de eternizase como sucedió en las Cesiones de Crédito. Y, quien sabe, si todo no acabará con una nueva “doctrina Botín”. Está claro que los bancos, en España, se pasan la Ley por la entrepierna.