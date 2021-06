La importante labor de los conserjes de fincas

- Publicidad-

Todavía sigue siendo habitual encontrar la presencia de conserjes de fincas en aquellos edificios que lo requieran. Esta figura, si bien ahora no tiene tanta presencia, sigue siendo bastante demandada por comunidades de vecinos que deseen contar con un servicio muy interesante. Pero conviene reseñar que no todas las empresas que ofertan servicios de conserjes de fincas lo hacen de la misma manera. En este artículo vamos a encontrar cuáles son las tareas más habituales de estos profesionales a la hora de guardar un edificio.

Todo lo que hace un conserje de finca

Si necesitamos la figura de este profesional, lo más conveniente es siempre solicitan los servicios de una empresa de conserjería, ya que proporcionan de manera correcta todo aquello que necesita esa comunidad de vecinos. Y es que no todas ellas requieren de los mismos servicios, los hay bastante básicos y que están más que nada orientados al control de acceso de toda persona que entra en el edificio, hasta servicios completos cubriendo cualquier hora del día,

Si hay una compañía experta en la conserjería de fincas esta no es otra que LVT Iberia.Y lo es por muchísimas razones. Para comenzar, todos sus empleados están debidamente formados en todos los requerimientos que precisa una labor como la suya. Contrariamente a lo que se pueda parecer, la labor del conserje es bastante amplia. Desde sacar los cubos de la basura y repartir la correspondencia, lo más habitual, a realizar pequeñas reparaciones y tareas de mantenimiento. Aportar una presencia y ser correctamente educado en el trato tanto con los vecinos como con quien accede al edificio es una de las señas de identidad que esta compañía ha ido forjando para con sus empleados. Los servicios de conserjería requieren de profesionales comprometidos, que sepan estar, que proporcione toda la ayuda necesaria en un momento preciso y que tenga el ojo clínico para anticiparse a los pequeños fallos de mantenimiento.

Todo ello desde el trato cercano y amable, desde la predisposición y la toma de iniciativa. Un buen conserje de fincas es un valor seguro, y esto es algo que conocen perfectamente quienes contratan sus servicios. A la hora de encontrar profesionales del sector no parece una buena idea tratar de recurrir a cualquier persona.

Siempre será la empresa puntera la que será capaz de proporcionar a un personal cualificado para las diferentes tareas que se requieran. Pero, además, los miembros de la comunidad de vecinos han de tener la certeza de que ese personal se encuentra ya no solo en plenas capacidades, sino que están trabajando de manera legal. Estar dado de alta es un requisito indispensable, y una buena compañía de servicios de conserjería se cuida muy bien entre sus filas al mejor personal posible, proporcionándole todo lo necesario para el desempeño de su labor.

La profesión de conserje siempre ha sido vista como algo menor, como los recursos que tenían las personas poco capacitadas para poder desarrollar una tarea.

Esta concepción de la figura de conserje ha quedado afortunadamente desterrada. Ahora son profesionales polivalentes, muy bien formados y con un sello distintivo que les hace estar presentes para todo aquello que se les requiera. Se puede decir con plena certeza que un conserje es siempre una buena inversión. La gran cantidad de problemas que son capaces de solucionar hace de ellos un bien necesario, una puesta de valor y un sello de identidad para esa finca.

Además, la tarea de los conserjes de fincas siempre está supervisada por personas que se encargan de vigilar que las tareas se cumplan con celo, que todo quede al gusto de los clientes y que no se produzcan incidencias de ningún tipo. Podríamos decir que contratar los servicios de una empresa de conserjes siempre ayuda a que la comunidad funcione mejor. Esto es debido a que se produce una comunicación permanente entre el conserje y los vecinos, además de con los administradores de fincas. Con ello, se reduce el tiempo de notificación de alguna avería que el conserje no sea capaz de solucionar, mejorándose de manera notable la convivencia en todo el edificio. Y a la larga, esto ya no solamente influye en el bienestar, sino que supone un importante ahorro de dinero para la comunidad de vecinos.

Las razones por las que contar con la mejor empresa de conserjes están más que claras. Seguridad, confianza, efectividad y prestación de un servicio acorde a la formación de los conserjes, hace que estos profesionales sean un elemento más en el buen desarrollo de la convivencia de una comunidad de vecinos. No merece la pena jugársela buscando unas alternativas que, a priori, puedan parecer más económicas. La categoría, la profesionalidad y el buen hacer no es algo que esté al alcance de todos. En estos casos, la solución más inteligente es contratar los servicios de quien sabes que va a dejarse la piel en ello.