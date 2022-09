La importancia de la ciberseguridad en empresas

- Publicidad-

En la actualidad, y como consecuencia de muchos factores externos, el mundo digital ha crecido exponencialmente, dando pasos agigantados hasta convertir la tecnología misma en algo indispensable para la población mundial.

Al mismo tiempo, ha crecido la necesidad de estar conectados, de realizar transacciones en línea y hasta transferir información de manera segura; es decir, de utilizar el internet en general.

Si bien es cierto que todo esto se trata de un amplio beneficio para las empresas y otros grupos empresariales, también es cierto que este avance trae consigo una cantidad de riesgos que antes no se conocían, y nos referimos al hurto o robo de información.

Se trata pues de un problema para el cual debemos estar preparados, y de esta manera, afrontarlo de la mejor forma posible. Ello en vista de que encontramos en la gran mayoría de las empresas, un desconocimiento en el ámbito de las ciber amenazas, ciber ataques, ciber criminales, y el gran impacto negativo que pueden traer para dicha empresa o grupo empresarial.

Debemos saber que estos grupos de personas se entrenan específicamente para burlar o penetrar sistemas de seguridad, y de esta manera, robar información importante, e incluso recursos económicos.

Visto lo anterior, a continuación, te hablaremos sobre la innovadora forma de proteger toda la información digital de tu empresa, es decir, la ciberseguridad y de la mano de los mejores profesionales: kaspersky cloud.

¿Qué es la ciberseguridad?

Antes de profundizar más en el área de la ciberseguridad para empresas, debemos saber qué es la ciberseguridad.

En ese sentido, la ciberseguridad puede definirse como la práctica que permite proteger sistemas, redes y programas de ataques digitales.

Estos ciberataques apuntan, como norma general, a acceder, modificar o destruir información confidencial, extorsionar a sus víctimas o, en el caso de las empresas, a impedir la continuidad del negocio que se trate.

Es por esto que a medida que crecen las empresas, junto al uso del internet en ellas, crece la creatividad de estos atacantes, y por ende, la necesidad de los empresarios de buscar soluciones y proteger información confidencial de la empresa de dichos ataques.

¿Sobre qué trata la ciberseguridad?

Si quieres saber de qué trata la ciberseguridad, primero debes saber cuándo una ciberseguridad se considera triunfante después de haberse aplicado en una empresa.

En ese sentido, la ciberseguridad se considera exitosa siempre que se encuentren múltiples capas de protección debidamente repartidas entre computadoras, redes, programas o datos que se pretendan mantener a salvo.

En una empresa, los empleados, los procesos y la tecnología deben tener un equilibrio entre sí, para que la protección cibernética sea eficaz en todos los aspectos que pretenda proteger.

Un buen sistema de ciberseguridad será siempre aquel que pueda acelerar las funciones de seguridad al momento de un ciberataque, todo esto mediante la detección, investigación y corrección.

Si bien es cierto que la empresa de ciberseguridad que se contrate es la encargada de facilitar un sistema de seguridad fiable, no es menos cierto que los miembros de la empresa son los encargados, a su vez, de cumplir y hacer cumplir con los principios básicos de seguridad:

Elegir contraseñas seguras.

Ser cautelosos a la hora de adjuntar archivos a los correos electrónicos.

Hacer copias de seguridad de datos.

Lo anterior, en aras de cumplir todo el proceso de ciberseguridad y ofrecer protección amplia y confiable.

Visto lo anterior, también es indispensable que los grupos encargados de la ciberseguridad cumplan con los siguientes requisitos:

Ofrecer planes de protección para manejar ataques tentativos y sospechosos a tiempo.

para manejar ataques tentativos y sospechosos a tiempo. Guía a los usuarios para saber reconocer e identificar un posible ataque.

para saber reconocer e identificar un posible ataque. Ofrecer sistemas de seguridad que permitan detectar y responder contra los ataques, así como también, recuperar posibles archivos si estos fuesen robados.

Finalmente, para que la ciberseguridad cumpla con su fin último, es esencial el uso de una buena tecnología, que se encuentre capacitada y en la facultad de actuar con rapidez al momento de un ataque contra la empresa o grupo empresarial.

¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad en empresas?

Visto lo anterior, y habiendo leído toda la información sobre la ciberseguridad, se puede deducir que su importancia para las empresas radica en que:

Juega un papel importante en las decisiones de la compañía y al mismo tiempo, ayuda a alcanzar sus objetivos sin preocuparse por posibles amenazas.

y al mismo tiempo, ayuda a alcanzar sus objetivos sin preocuparse por posibles amenazas. Ayuda a que la empresa ofrezca a su vez, atención y guías de calidad , originales y garantizadas.

, originales y garantizadas. Permite a los empleados sentirse seguros al momento de realizar su trabajo.

Protege la productividad de la empresa .

. Inspira confianza y fiabilidad a los clientes , ya que estos saben que la empresa cuenta con una barrera de seguridad importante y que la información que proporcionen estará siempre bien resguardada.

, ya que estos saben que la empresa cuenta con una barrera de seguridad importante y que la información que proporcionen estará siempre bien resguardada. Evade problemas y demandas jurídicas por información clasificada revelada.

Y es que con los avances tecnológicos de la actualidad, no se puede culpar a las empresas por querer ser precavidos y ofrecer la máxima protección a la información que manejan, sea esta confidencial o no, ya que muchas negociaciones y contratos son manejados allí, y no se trata de información que pueda caer en manos de terceras personas.

Contar con una buena empresa de ciberseguridad, como Kaspersky Cloud, es vital para evitar no sólo el hurto de información o datos, sino también casos como el de suplantación de identidad, el Ransomware (un software malicioso que infecta programas y redes) y el Malware, un sistema que se encarga de obtener accesos no autorizados a información confidencial.

Que tu empresa se sienta segura con Kaspersky Cloud

Con este servicio, no sólo protegerás toda la información, redes y datos que desees, sino que también podrás gozar de estos beneficios:

Revisar las cuentas en línea para saber si hay fugas de datos.

Supervisar redes wifi en busca de posibles intrusos.

Aprender cuándo los problemas de la unidad del disco duro ponen los archivos de interés en riesgo.

Tu empresa ya puede contar con una ciberseguridad de calidad ahora que sabes de qué se trata y la gran importancia que representa para su productividad y bienestar.