“La imaginación es una cebra que galopa por la pradera de sus infinitos”

Investigador y teórico de la oralidad, transformó la historia del cuento oral en Cuba. Ahora publica un nuevo libro dedicado a la teoría del cuento. Garzón Céspedes presentará su obra El cuento es una conspiración, publicada por Huso, el 30 de marzo, a las 19 horas en el Centro de Arte Moderno de Madrid. En ese mismo acto, la cantautora cubana española Liuba María Hevia recibirá el premio Chamán, ocasión que agradecerá con la interpretación del tema «Tu amor es el canto mío». También se entregarán Doctorados Honoris Causa a José Víctor Martínez Gil, Mayda Bustamante y a Francisco Garzón Céspedes.

¿El cuento es una conspiración?

El cuento es una conspiración, una cocreación bienhechora entre el creador, el propio cuento –que suele tener vida propia- y cada oyente o lector. Una conspiración cocreadora de arte, belleza de palabras, ideas e imágenes, historia, mensajes, sugerencias, lentes inéditos o singulares y tanto y más…

¿Su libro es un nuevo decálogo de este género?

Rechazo la modestia porque toda me parece falsa, y me inscribo en la humildad. Desde allí, deudor, afirmo que este libro es mucho más y, en todo caso, un compendio de decálogos –y otros– sobre el cuento oral, el cuento literario, el cuento brevísimo y el hiperbreve –entre una letra, la acción en el título, y doce palabras– y el cuento de nunca acabar –que investigo, rescato y hago contemporáneo–. Es un libro deudor de lo mucho que he recibido y compartido, y de nuestras responsabilidades y acciones con la CIINOE y sus Consejos. Y confío que en la conciencia y honestidad de sus lectores, académicos o no, sea premiado con un Premio Nacional de Ensayo o de la Crítica, pero no lo escribí durante años para premios ni para sentar cátedra, lo cree para compartir, para revelar y para la utilidad -y de allí entre más sus Llamamientos y Manifiestos- social y cultural. Este libro, como mucho más, no existiría -tal como testimonio al iniciar su edición- sin el talento, las maestrías y experiencias como artista oral, escritor y profesor de mi principal colaborador por más de veinte años el mexicano español José Víctor Martínez Gil -algo que igual, y lo ruego, debe testimoniar en justicia esta entrevista. Y la edición no existiría sin la voluntad y calidades infinitas de la editora Mayda Bustamante y de su prestigiosa Huso Editorial y equipo (donde también destaca el artista Roberto Carril). Siempre deseamos, José Víctor y yo, que el libro lo publicara Huso, editorial que, ya lo he dicho en público, merece el Premio Nacional de Edición.

Luego de lo dicho por Poe, Quiroga y Cortázar, ¿qué aporta su decálogo?

Comprendo, pero sé con honestidad que leído el libro esta pregunta no se haría así. Lo que ha dicho, un dos veces académico de la lengua, es que me inscribe entre ellos. A Poe lógicamente no lo conocí en persona y Cortázar –tal como se publicó- fue muy elogioso conmigo. Rechazo comparaciones, cada quién tiene su propio espacio y tiempo y como he vivido más reciente el mío es muy de la contemporaneidad y el de un creador, a la par y por demás investigador y profesor y director de numerosos eventos sobre el cuento, con múltiples experiencias tanto dentro del cuento oral -que es génesis- y la anécdota, como del cuento literario y del microcuento, lo que me diferencia, categoriza y me permite numerosos aportes inéditos y muy totalizadores como se ha señalado del manuscrito y de mi vida y obra por académicos, profesores y escritores.

“En toda novela está el cuento”

Cierto, es tan amplío su universo que no es un libro para resumir sino para leerlo, estudiarlo… un libro muy del presente, y muy definitivo y del futuro -como en efecto ya han señalado-. Algunos de sus reclamos y aportes dependen de políticas institucionales, gubernamentales a instaurar como yo reclamo, y de Derechos Humanos, dadas las significaciones e influencias para el mejoramiento humano del cuento y del contar. Yo he cumplido. Cumplo reciprocando lo aprendido, lo recibido.

Decía Julio Cortázar que mientras la novela se gana por puntos el cuento se gana por nocaut. ¿Está usted de acuerdo?

Sí, estoy de acuerdo, aunque es generalizador y existen las excepciones y singularidades de la genialidad. En el libro afirmo que en toda novela está el cuento. Mis novelas, por ejemplo, modulares, suelen estar estructuradas con historias -¿cuentos?- que pueden independizarse. Contar cuenta.

¿Por qué se publican menos libros de cuentos en España?

En su momento, desde lo comercial e ignorando la Historia del género en la propia España, se editó para conformar un gusto del público por la novela, más extensa. Pero hoy en día se publican numerosos libros de cuento y existen numerosos premios y convocatorias.

¿Qué espera usted de la literatura?

Esta pregunta puede entenderse de varios modos. En lo personal: no espero ni mayor fama ni fortuna alguna. Espero satisfacciones de humanidad y comunicación en los encuentros con oyentes y lectores, espero saber que contribuyo al mejoramiento humano. De la literatura espero arte, fulgores, revelaciones, lentes inéditos y nutrientes, en suma, recreación –que no reflejo- de la existencia con talento y originalidad, ideas, sentimientos y emociones, descubrimientos. Lucidez más que inteligencia. Y locuras e imaginaciones mágicas y amorosas como gaviotas de luz. La imaginación es una cebra que galopa por la pradera de sus infinitos. La imaginación hace real lo que inventa. Es real lo que la imaginación reinventa. La imaginación es un camino de futuro tanto como es un camino del futuro.