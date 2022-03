La iglesia católica en la actualidad

- Publicidad-

Como era de esperar, después de tres artículos hablando de la pederastia llevada a cabo por miembros y seglares al servicio de la iglesia, me he encontrado recibiendo algunas críticas que, en honor en la verdad, han sido muchas menos de las que pensaba recibir. No ha estado, en mi opinión, un ataque frontal a la religión sino a la organización de la iglesia que, como tal, se asemeja cada vez más a un partido político de derechas.

Como muy bien comenta el periodista del Ara, Sebastián Alzamora, dentro de la Iglesia católica se libra, ya hace tiempo, una lucha de poder muy importante en el mundo actual, la que enfrenta los papas Benedicto XVI y Francisco, en lo que podemos denominar la Iglesia corrupta. Esta Iglesia no está formada por hechos y personajes aislados, sino que se trata de una organización mundial formada por una legión de nombres y rostros muy poderosos. El mismo periodista nos recomienda el libro titulado: Intrigas y poder en el Vaticano, de Vicenç Lozano, que fue durante treinta años el enviado especial de TV3 a Roma, y que nos ayuda a comprender los entresijos de uno de los estados más pequeños del mundo, y también de los más influyentes.

La Iglesia corrupta no necesita presentación y tiene, hoy en día, su manifestación más emblemática en las redes de pederastia que durante tantos años se han movido los clérigos depravados, desde los estamentos más bajos hasta los más altos que, no han actuado, ignorado el problema o, sencillamente, lo han negado siendo plenamente conscientes de su existencia.

Entre otros detalles, que conocemos bien: la Iglesia española fue una aliada del fascismo que la dictadura de Franco se hizo denominar nacionalcatolicismo, para que no quedara ninguna duda de la perversión de todo (desde sacerdotes que bendecían ejecuciones hasta robos sistemáticos de bebés durante décadas). Buena parte de la Iglesia catalana, y también de la mallorquina, se alejó hasta allá donde fue capaz y, se opusieron a esta conjunción de poder político, militar, religioso y, por supuesto, económico y financiero.

Benedicto XVI y Francisco tienen al alcance el informe sobre la corrupción dentro del Vaticano que llevó al primero a retirarse en favor del segundo, pero también tienen cierta admiración mutua e incluso de afecto, Benedicto XVI y Francisco representan dos modelos de Iglesia separados por la interpretación que cada uno hace del Concilio Vaticano II, pero tienen en común la lucha contra esta Iglesia corrupta que se escuda en el integrismo y el fundamentalismo para cometer todo tipo de crímenes en nombre de Dios y con el propósito de acumular dinero y poder.

La determinación de los dos, el alemán de apartarse para dejar a alguien mejor armado y preparado para hacer limpieza y, la del argentino en la hora de hacerla y preparar el terreno por cuando él ya no esté, ha estado introducir en la curia elementos de su cuerda, lo cual es remarcable y digna de aplauso.

Estas últimas semanas han aparecido, a los medios españoles, muchas noticias referentes a la pederastia y declaraciones de algunos de los afectados por abusos cuando eran unos críos, son muchas las existentes, para el artículo de hoy he elegido la de quién fue monaguillo y va padeció los abusos de un monje de Montserrat. Pongan atención en sus declaraciones y a su opinión de que la iglesia no tiene que participar en la investigación. Manifiesta que la iglesia no puede ser juez y parte.

En referencia en la iglesia española, todavía no hay un acuerdo explícito para llevar a cabo una investigación, como la que se ha hecho en Francia y, a estas alturas, ante la oferta del ministro Bolaños para añadirse a la comisión que encabezará el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, la respuesta de la conferencia episcopal española ha estado que se lo pensarán.

Para acabar permítanme un comentario sobre determinada clase política española. De Vox no vale ni siquiera la pena hablar, pero si del PP, Díaz Ayuso habla de errores en vez de delitos. ¿Sabe diferenciar una cosa de la otra? Tengo mis dudas al respecto. Ahora bien, Casado, todo un hombre religioso que va a misa a menudo, incluso a la dedicada a Franco en el cumpleaños de su muerte, se ha opuesto a crear una comisión para investigar la pederastia. Vaya, todo un católico hasta la medula.