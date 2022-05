La “iaia María” otra gran mujer en mi familia, mujer anónima pero que también forma parte del feminismo

- Publicidad-

La iaia Maria era mi abuela murió en dos mil nueve, era una mujer luchadora y que para mi aunque no fuera una mujer conocida y metida en política como mi tatarabuela Rosa, tambien fue una mujer importante para la familia, y una pieza clave en mi familia para conocer su historia.

La iaia Maria nació en Agosto de mil novecientos veinte y tres, su padre mi bisabuelo Pere Cantenys era militar y militante de la UGT su abuelo materno Pere Pla Pi era militante de la Lliga de Cambó y fue alcalde para mi pueblo Boadella durante la manconumitat de Catalunya, mi abuela creció en medio de un ambiente republicano por parte de su padre y catalanista por parte de su abuelo.

Mi abuela fue de las afortunadas que fue a la escuela de Boadella durante la república pero sus sueños se vieron truncados cuando tan solo tenia trece años, estalló la guerra civil, tuvo que dejar de estudiar, sus hermanos que tenia dos hermanos mayores se posicionaron al igual que su padre con la republica, esto les costaría mas adelante la represión por parte del bando franquista, ella siempre decía que la política era la culpable de todos los daños, cosa que no creo ni opino como opinaba mi abuela.

Pero al finalizar la guerra sus dos hermanos pasaron por cárcel un breve tiempo por el hecho de haber defendido la republica durante la guerra civil, de pequeña cuando ella me explicaba las cosas desconectaba, mas adelante recordé lo que me explicaba porqué yo viví la represión con mi amigo Josep Rull casi ochenta años después de la guerra civil, cuando hubo el difícil tiempo de post-guerra ella volvió a estudiar con clases particulares pero ya no volvería a la escuela mi abuela fue de la generación que una guerra le arrebató todos sus sueños.

Por los años cincuenta empezaría a salir con mi abuelo José se casarían y formarían una familia de la cual nacería mi tía Montse y mi madre Trini, mi abuela se haría amiga de mi tatarabuela Rosa antes de casarse quien moriría poco antes que mis abuelos se casaran, a menudo mi abuela la iaia Maria hablaba de mi tatarabuela Rosa, se notaba que le tenia mucho aprecio y la quería un montón, pasarían los años y mi madre y mi tía crecerían, Franco moriría y tras una dura transición se impondría la democracia.

Mi abuela la “iaia Maria” decidió no votar como nunca había votado, pero le gustaba hablar de futbol y política, le gustaba mucho el “ Espanyol” y tambien recuerdo que no le gustaba el tripartito, yo le decía iaia si no votas no te quejes, se convirtió en abuela primero de mi prima en el año mil novecientos ochenta y dos y después de mi primo y mia en mil novecientos ochenta y siete, durante sus últimos años le encantaba leer y una autora era su favorita era Mercé Rodoreda, porqué no decirlo me ayudó mucho con los libros de lectura del bachillerato ya que los leíamos las dos.

En el dos mil nueve le detectaron un cáncer y la enfermedad se la llevó, hoy pienso que si hubiera vivido el proceso catalán mi abuela hubiera ido a votar, no hubiera permitido que la represión de nuevo se imposara, que tener a un amigo como Josep Rull en la cárcel con ella hubiera sido mas llevadero, ya que me habría ayudado a lo mejor a no reaccionar impulsivamente con gente que consideraba amiga, pero que no se portaron bien, pero tambien pienso que es una suerte que según que cosas no las haya visto.

Recuerdo un libro Aloma de Mercé Rodoreda que decía que morir es volverse estrella, mi abuela era una estrella y por esto supongo que tuvo que marcharse tan pronto, la hecho mucho de menos, mi abuela fue quien tiró adelante la familia y su casa, trabajo que no se ve pero que sin ella no hubiera sido posible, yo cada noche en el cielo busco la estrella más brillante y pienso mi abuela siempre nos cuidará.

Me gustaría que pudiera volver y poder hablar con ella, pero sé que mientras yo viva era siempre vivirá porqué de mi recuerdo no se irá, este donde esté si que me gustaría decirle una cosa:- T’ estimo iaia Maria.-

En la familia de la “ iaia Maria” hubo catalanistas de izquierdas y de derechas pero de una cosa estoy segura hoy todos incluidos mi abuela estarían al lado del President Puigdemont y el proceso catalán, la “iaia Maria” también.

Es otra gran mujer la “ iaia Maria” para mi tambien forma parte del feminismo y de lo que

significa sin ella hoy yo no sería yo.