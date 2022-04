La hipocresía de la UE: Dos tercios de los bancos rusos siguen sin ser sancionados

- Publicidad-

El Peterson Institute for International Economics (PIIE) ha publicado un estudio en el que se muestra cómo, a pesar de haber desconectado a los bancos rusos del sistema SWIFT, la gran mayoría de éstos continúan operando con total normalidad.

Esta es la hipocresía de la Unión Europea, imponer sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, pero mantener a las principales entidades bancarias rusas con capacidad de operar para que sirvan de plataforma a través de la que seguir comprando petróleo y gas a Vladimir Putin.

Tras hacerse una realidad la invasión de Ucrania por parte de las tropas rusas, la UE tuvo una respuesta dura que tenía como objetivo estrangular la economía de Rusia. Sin embargo, se ha quedado ahí puesto que varias de las potencias europeas continúan comprando hidrocarburos porque no se ha dado el siguiente paso que habría que haber dado.

La UE debería extender duras sanciones a la mayoría o todos los bancos rusos más grandes, incluido el más grande que juega un papel central en el sistema financiero de Rusia, Sberbank.

Según señalan Joshua Kirschenbaum y Nicolás Véron, del PIIE, la permisividad de la Unión Europea contrasta con la reacción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos respecto a los bancos rusos. «El 6 de abril, el Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones completas de ‘bloqueo’ a Sberbank y Alfa-Bank, el cuarto banco más grande de Rusia, lo que significa que las entidades estadounidenses no pueden realizar transacciones con ellos, y sus activos estadounidenses están congelados. Junto con acciones anteriores anunciadas el 22 y 24 de febrero, esta acción impide en gran parte o por completo que seis de los 10 principales bancos de Rusia, que representan más del 60 por ciento de los activos bancarios rusos totales, realicen transacciones sujetas a la jurisdicción de los Estados Unidos. Si bien éstos podría hacer aún más, sus acciones son mucho más que las acciones equivalentes de la UE. De esos mismos 10 bancos principales (dejando de lado el Banco Central de Rusia), la UE ha bloqueado solo cuatro (sin incluir Sberbank y Alfa-Bank), sumando solo una cuarta parte de los activos bancarios rusos totales», afirman los autores del informe.

Las sanciones contra el Banco Central de Rusia, aplicadas por la UE junto con Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Japón y otras jurisdicciones, han hecho añicos el mito de Rusia como fortaleza financiera y han obligado al banco central a elevar las tasas e imponer controles de capital, con un impacto negativo severo para el crédito ruso y las perspectivas de crecimiento y a pesar del esfuerzo decidido de Rusia para apuntalar el rublo.

Sin embargo, cuando se trata de bancos individuales, la UE hasta ahora ha concentrado su fuego financiero en solo siete instituciones financieras rusas: VTB, Promsvyazbank, Otkritie, Sovcombank, Rossiya Bank, Novikombank y la sociedad de inversión VEB.RF, que no tiene licencia como banco pero tiene activos que la situarían entre las 10 principales si lo fuera.

Tres de ellos fueron objeto de las sanciones de la UE el 23 de febrero, el día antes de la invasión. Luego el 1 de marzo, la UE excluyó a los siete del acceso a SWIFT. Finalmente, el 8 de abril, los cuatro restantes también fueron objeto de sanciones de bloqueo total, lo que pone fin a una escapatoria bastante sin sentido que permitió la continuación de los servicios de corresponsalía bancaria sin utilizar SWIFT. Estas sanciones han sido impuestas por toda la UE, no solo la zona del euro. Pero dejan intacta la gran mayoría del sistema bancario de Rusia.

Fragmento de la carta de BCE sobre exposición a la banca rusa

El dinero manda

Esta falta de sanciones más duras de la UE a los bancos rusos no tiene más explicación que el miedo por parte de los supervisores financieros de la Eurozona de proteger a toda costa la estabilidad financiera. Esa motivación por la prudencia, sin embargo, ya no se aplica.

El Banco Central Europeo, en su papel de supervisor bancario de la zona del euro, ha seguido de cerca los posibles canales de contagio y ha sugerido, en una carta a los parlamentarios europeos, que actualmente no hay motivo de alarma por las exposiciones de los bancos de la zona del euro a Rusia. Los bancos de la UE con grandes operaciones en Rusia tienen señalado su próxima salida del país. Considerando todo esto, no parece que la intensificación de las sanciones de la UE a bancos rusos individuales amenace materialmente la estabilidad financiera europea. Ahí se demuestra la hipocresía de la UE.

«La postura actual de Europa de mantener compras significativas de petróleo y gas ruso tampoco es una razón para retrasar dicha intensificación. En pocas palabras, los compradores de la UE de hidrocarburos rusos no necesitan Sberbank para comprar el material. Pueden operar a través de un canal bancario mucho más estrecho, ya sea un banco ruso (grande o pequeño) que no esté autorizado para ese fin, o incluso a través de un banco sancionado que utilice una instalación autorizada exenta de sanciones para permitir transacciones de petróleo y gas. Ese banco puede ser Gazprombank (y/o su primo el Banco Regional de Desarrollo de Rusia, una filial de Rosneft), u otra institución que se considere adecuada. Incluso suponiendo que algunos contratos de suministro de petróleo o gas en curso se atiendan actualmente a través de Sberbank, esa relación bancaria presumiblemente puede cambiarse a otra institución sin que eso constituya un incumplimiento de contrato. Canalizar todas las ventas de energía a través de una instalación bancaria aprobada (o una pequeña cantidad de ellas) tendrá el beneficio adicional de facilitar el control de los volúmenes en toda la UE, aumentando la probabilidad de que los estados miembros acepten y se adhieran a las reducciones, si no a la eliminación de las importaciones en el futuro cercano», afirman los autores del estudio.

Por otro lado, el informe señala que la imposición de sanciones de bloqueo a Sberbank y a los otros grandes bancos rusos que actualmente no se ven afectados por las sanciones de la UE, a saber, Alfa-Bank, Russian Agricultural Bank, Credit Bank of Moscow, Bank Saint Petersburg, Tinkoff Bank, entre otros, sería una decisión menos trascendental que detener las compras de petróleo y gas de la UE a Rusia.

Aun así, crearía impedimentos generalizados para los negocios internacionales hasta ahora no sancionados para una amplia gama de actores económicos en Rusia y también haría cada vez más difícil para las entidades rusas eludir algunas de las otras sanciones ya vigentes.

«Es importante destacar que se puede hacer sin demora y sin un costo importante para la UE o países afines. Dadas las atrocidades cometidas por Rusia y su ruptura de las normas de seguridad fundamentales de Europa, hay mucho más riesgo en hacer muy poco que en hacer demasiado», finalizan Joshua Kirschenbaum y Nicolás Véron.