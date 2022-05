La Guía del Pensamiento Hispánico queda condensada en Julián Marías

- Publicidad-

El pasado martes 17 de mayo, la Universidad Católica de Valencia celebró el IX Congreso Internacional Julián Marías coordinado por la Cátedra Fides et Ratio – Escuela Valenciana Julián Marías y la Vicaría de Cultura y Evangelización del Arzobispado de Valencia. El Congregó estuvo bajo la dirección de los Doctores D. Ginés Marco (Decano de Filosofía y Antropología) y D. José Luis Sánchez (Vicario de Cultura y Evangelización, sacerdote bueno y fiel, al que tengo gran respeto y admiración tras casi dos décadas, y pastor comprometido vocacionalmete en la inculturación de la Fe en la sociedad) ambos Doctores con un gran equipo docente a su lado sin el cual se verían muy mermados en su actividad formativa y docente.

Tuve el honor de ser invitado a dicho prestigioso Congreso como redactor de este Digital y Presidente del Movimiento Oficio Hispánico.

Si tuviéramos que elaborar un Decálogo del Pensamiento de Marías a modo de Programa de regeneración social y político sería el siguiente:

– La Razón, que nos capacita para el análisis y la reflexión ante la sobreinformación o la mentira, es »la aprehensión de la realidad en su conexión».

– La diferencia entre Razón e Inteligencia (definición que en la actualidad tiene un anglo-enfoque) está en que la Inteligencia es sólo la compilación ordenada y sistemática de datos e información. La Razón los interconecta y proyecta.

– Julián Marías complementa la definición de Ortega respecto a Persona o Yo: »yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo no me salvo». Marías aporta, basado en la tradición filosófica hispánica, el aspecto de la interconexion y de la proyección.

– El hombre, a diferencia de los animales, es más que receptivo o sensitivo. Interpreta los datos informativos en cada momento.

– La Verdad es alcanzable con los datos de la inteligencia pasados por el criterio de la Razón. No podemos ignorar al Ser Supremo como criterio máximo de la Razón.

– La comprensión de los datos en sus conexiones es la diferencia entre Razón e Inteligencia. Si la Razón no explica la realidad se convierte en irracional.

– El concepto de hombre en el Pensamiento Filosófico Hispánico, y que ancla sus raíces en la tradición filosófica grecorromana, contempla lo más importante que se nos ha dado: el aspecto futurizo o proyectable, como la flecha en el arco.

– Julián Marías acude a los presocráticos y a Aristóteles, así como a Virgilio y Cicerón, para fundamentar su concepto de Razón, que se complementa con el Magisterio de los Padres Hispanos y Tomista para los que filosofar es un análisis o retirada estratégica para la Razón.

– La Razón Hispánica e Hispania se hace inteligible en sus raíces hispánicas y éstas son romanas y visigóticas, Católicas y Latinas.

– La Oración es la dimensión con mayor proyección y posibilidad de interconexión, y por lo tanto más razonable. El Pensamiento Filosófico Hispánico se ve aumentado y engrandecido por su Pensamiento Teológico, por el Magisterio de la Iglesia y de los Padres Hispanos.

Como conclusión, no dudamos en proponer esta Agenda para regenerar nuestra vida personal, social y política.

Damos las gracias a la Universidad Católica de Valencia, así como a D. Ginés Marco y a D. José Luis Sánchez, por aportarnos luz y guía en este camino, en especial al Movimiento Oficio Hispánico en su actividad.