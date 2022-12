La Guerra Rusia – Ucrania cumple nueve meses

He leído un interesante artículo titulado: ¿Están beneficiándose los EEUU de la guerra de Ucrania? En él hablaba sobre la visita del presidente francés Macron a la Casa Blanca para visitar al norteamericano Joe Biden. El francés le venía a decir que «los países europeos están sufriendo más las consecuencias de la guerra que los Estados Unidos», y, por lo tanto, es lógico que reclamen un esfuerzo de solidaridad al gigante norteamericano.

De entrada, los Estados Unidos se han encontrado que han aumentado exponencialmente sus ventas de gas licuado a Europa a causa del cierre del grifo del gas ruso. Países como Alemania, por ejemplo, se han visto obligados a recurrir al gas norteamericano o al noruego para llenar sus depósitos de cara en invierno. Es cierto que el error inicial es de los alemanes, que no se tendrían que haber convertido en un país tan dependiente del gas ruso.

Por otro lado, la administración Biden ha puesto en marcha un programa multimillonario de ayudas para la energía verde que la Unión Europea considera proteccionista y una competencia desleal. Y, en efecto, ¿cómo podrá competir Europa con empresas norteamericanas subsidiadas por el gobierno de Washington? La sospecha que los Estados Unidos quieren aprovechar la oportunidad que les brinda esta crisis para construir una nueva hegemonía económica sobre la energía verde, aunque sea al precio de perjudicar los europeos, está cada vez más tendido en Bruselas.

Todo el que he detallado es el resumen de un artículo del diario ara. Aun así, creo que el presidente de Francia está al caso y es conocedor del informe de Rand Corporation (USA) donde se decía, de hace tiempo (2019), como y de qué manera tendría que tratar occidente a Rusia en caso de una guerra contra Ucrania y bien es verdad que lo que se ha producido hasta ahora sigue todo lo que aquel informe pronosticaba. No hay que decir que la respuesta a quien es el mayor beneficiario del conflicto es, sin ningún tipo de duda, los EEUU. Vean del siguiente video.

Un ejemplo de este programa que indigna a la UE es que solo se darán subvenciones para comprar un vehículo limpio si está hecho en los Estados Unidos. Proteccionismo en estado puro. Así lo que pide UE es que sus empresas se puedan beneficiar de las ayudas norteamericanas, es decir, actuar como un bloque de aliados, el bloque occidental, contra Rusia. La otra demanda europea es que los EE. UU. vendan su gas más barato, puesto que los precios de la energía son mucho más elevados al Viejo Continente que al Nuevo, y esto está castigando tanto a empresas como consumidores.

Biden se ha comprometido a crear un grupo de trabajo para estudiar todas estas cuestiones. El peligro es que si no hay acuerdo nos encaminamos a una guerra comercial que no beneficiaría nadie. En definitiva, la relación entre la UE y los EEUU pasa por un momento clave, y los europeos se tienen que hacer valer por no quedar solo como comparsas en el nuevo tablero geopolítico mundial. Hay que ayudar Ucrania y frenar Putin, sí, pero todo el mundo tiene que hacer el mismo esfuerzo.

La guerra, como decía el título del presente escrito, ya ha cumplido nueve meses desde su inicio y no se visualiza un final próximo. Los beneficiarios ya sabemos quién son, pero los perjudicados somos el resto del mundo, principalmente los muertos causados por la guerra, en especial la población civil de Ucrania y la totalidad del planeta, por el encarecimiento de la vida que esta barbarie ha provocado que, además, ha coincidido con las tormentas y sequías del cambio climático que están perjudicando al hambre y la salud de una gran parte de la población mundial.

Permítanme que acabe este artículo con un video del poeta José Luis García Guillermo, que hace una referencia a la Hipocresía de la Guerra, una pequeña poesía homenaje a todas las víctimas de los conflictos armados.