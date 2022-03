La guerra en Ucrania amenaza con aumentar el hambre en Sudán por la falta de trigo

- Publicidad-

Más del 80% de las importaciones de trigo de Sudán están en peligro como consecuencia del conflicto en Ucrania, lo que agrava una crisis económica y humanitaria ya de por sí grave, según Save the Children.

Los combates y las sanciones han interrumpido los envíos de grano desde Rusia y Ucrania, que representan más del 80% y el 7% de los suministros de trigo de Sudán, respectivamente. La preocupación por la interrupción de las líneas de suministro ya ha hecho subir el precio mundial del trigo en más de un 50% y Save the Children advierte que esto podría tener un efecto devastador en algunas de las niñas y niños más vulnerables del mundo.

El pan es un alimento básico en Sudán, sobre todo en las zonas urbanas pobladas, y es probable que la subida del precio del trigo aumente la demanda de otros alimentos básicos que se consumen en las zonas rurales, como el sorgo, haciendo que también suban esos precios. Por ello, Save the Children teme que el impacto final de esta subida de precios recaiga sobre las familias en situación de mayor pobreza, que son las que menos capacidad de adaptación tienen.

Sudán ya está inmerso en una prolongada crisis económica, que ha hecho que la inflación se eleve a uno de los niveles más altos del mundo.

Organizaciones humanitarias estimaron el año pasado que unos 14,3 millones de personas necesitarían ayuda humanitaria en 2022, pero el Programa Mundial de Alimentos de la ONU teme que la reciente devaluación de la libra sudanesa, así como la guerra en Ucrania, puedan elevar esta cifra a 20 millones, la mitad de la población sudanesa.

El precio medio de una cesta de alimentos en Sudán ya ha subido un 700% en los últimos dos años. La crisis del trigo está añadiendo un estrés adicional a la población, que también ha sufrido una importante disminución de la producción nacional, ya que el rendimiento agrícola de este año en Sudán está un 19% por debajo de la media. Esto se debe, en parte, a la crisis climática que afecta a grandes franjas de África oriental, con una prolongada estación seca que arruina las cosechas.

David Wright, Director de Operaciones de Save the Children, que visitó esta semana la región sudanesa de Darfur, dijo:

«Durante mi visita de hoy a los campamentos de desplazados de Krinding en Darfur Occidental, hemos escuchado directamente a las niñas y niños y a sus familias que se han visto afectadas por la crisis económica, el conflicto en curso y los ciclos de desplazamiento. Nos preocupa el impacto de la inminente crisis alimentaria en estas comunidades vulnerables.»

«Todos los niños y niñas tienen derecho a comer y a desarrollarse de forma saludable. Sin embargo, debido a las múltiples crisis que ha atravesado Sudán en los últimos años, incluyendo conflictos, la elevada inflación y el cambio climático, casi una cuarta parte de la población se enfrenta al hambre. La guerra en Ucrania está añadiendo ahora más tensión a una situación ya inestable en el país.»

«En esta situación, no podemos limitarnos a mirar el problema, sino que tenemos que abordarlo y encontrar soluciones. Hay algunas cuestiones globales que no podemos cambiar inmediatamente, pero podemos ayudar a los niños y niñas de Sudán ahora mismo. Para ello se necesita la contribución y colaboración de todo el mundo para reducir la dependencia de las familias de las importaciones de alimentos, reforzar su capacidad de recuperación y apoyarlas para que sean más autosuficientes.»

Amira, de 30 años, es una madre viuda con diez hijas e hijos del norte de Darfur (Sudán). Nos cuenta:

«Antes no sabía cómo podía comprar comida para mis hijos y al mismo tiempo pagar su educación. Save the Children me dio dos cabras. Ahora mis hijos toman leche todas las mañanas y están más sanos y pueden concentrarse en la escuela. Esto también me ha permitido ahorrar algo de dinero para pagar la matrícula escolar».

Save the Children Sudán está llevando a cabo programas de seguridad alimentaria en cinco de los estados más afectados, incluyendo la distribución de semillas e insumos agrícolas, cabras para leche y distribución de dinero en efectivo. La organización también ha apoyado a más de un millón de sudaneses en el último año con servicios de salud y nutrición, garantizando que las niñas y niños menores de cinco años afectados por la desnutrición reciban la ayuda que necesitan.