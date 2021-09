- Publicidad-

El próximo 18 de septiembre, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, AUGC, ha convocado, como ya adelantó este verano Diario16, una manifestación en Madrid por una jornada laboral digna y una productividad justa. Además, sus voces se unen también a la de otros colectivos, como piden la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La Guardia Civil se planta.

El portavoz de AUGC, Pedro Carmona, ya adelantó este verano a nuestro medio que el ministro Marlaska ni siquiera reconocía como interlocutores a los representantes de esta asociación para defender los derechos de los trabajadores. Según explicaba, «Grande-Marlaska ha mostrado en todo momento hacia la asociación profesional mayoritaria en la Guardia Civil: «ninguneo y desprecio«. Con ello, a su juicio, no sólo muestra su escaso respeto a AUGC, sino, por extensión, al colectivo de guardias civiles.

En declaraciones realizadas hoy para Diario16, Carmona insiste en que «los guardias civiles tendremos que volver a salir a la calle a manifestarnos el próximo 18 de septiembre ante el silencio del ministro ministro del Interior Grande-Marlaska».

A día de hoy, el ministro del Interior, según AUGC, continúa sin atender las principales reclamaciones de los guardias civiles, como la implantación de una jornada laboral digna que permita la conciliación profesional y familiar, un mejor reparto del complemento de productividad donde se gratifiquen adecuadamente servicios nocturnos, festivos y extraordinarios y el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial.

Recuerda Carmona que «es necesario incentivar el reingreso de los compañeros que se encuentran en la Reserva no ocupada a nuevos puestos de trabajo así como una ley que garantice que en el futuro no se produzcan disfunciones salariales entre las policías que realicen las mismas funciones».

Por ello AUGC reclama la dimisión de Marlaska como ministro del Interior por su gestión al frente de Interior por no estar a la altura de las necesidades y retos que demandan los guardias civiles.

Carmona recuerda que «ahora los guardias civiles no pueden quedarse de brazos cruzados». A su juicio, «tenemos que estar unidos y acudir masivamente a esta manifestación el próximo 18 de septiembre».

Hasta la ITV tiene desventajas para los guardias civiles

Diario16 ha podido conocer por agentes de la Guardia Civil las duras condiciones en que trabaja la Benemérita, especialmente en la España Vaciada.

Así, la ITV en los coches de la Guardia Civil en muchos pueblos da por apto vehículos que jamás pasarían la inspección de un particular. Una agente explica a nuestro medio que «yo he ido a pasar la ITV con el vehículo de trabajo, todo destartalado, que si llueve te mojas, y decirme el técnico que le ponga un plástico para evitar empaparme mientras me muevo por los pueblos».

AUGC quiere dejar claro que «de ninguna de las maneras acepta las palabras del ministro del Interior, que ha dado por finalizado el acuerdo de equiparación salarial», y del «que pedimos su dimisión», según explica en un comunicado al que ha tenido acceso Diario16..

El pasado jueves, miembros de la AUGC se reunieron con responsables de la Delegación del Gobierno de Madrid para llevar cabo la coordinación de la manifestación que tendrá lugar el próximo sábado 18 de septiembre, y que llega tras la petición de dimisión del ministro del Interior.

Carmona recuerda que «los avances y la modernización del Cuerpo no terminan de llegar para los integrantes de este cuerpo policial, que continúan siendo excluidos de una jornada laboral digna con turnos de trabajo que garanticen el derecho al descanso efectivo.