La Guardia Civil sale del armario y por la puerta grande. La propia Benemérita ha animado a sus agentes, homoxesuales y transsexuales, a grabar un vídeo oficial para reivindicar su derecho a la diversidad dentro del Cuerpo.

Diario16 ha hablado con los dos principales protagonistas de ese vídeo de la Guardia Civil. Se trata de Izan González Ropero, transexual que ha vivido su propia transición de mujer a hombre desde dentro de la Benemérita. Ingresó en el Cuerpo como mujer y hoy es un hombre de pleno derecho. Junto a él, está José Pedro Sageras. Un joven homosexual que tan sólo ha reconocido su situación hace dos años, nueve años después de entrar en el Cuerpo, y tras pasar por todo un calvario personal hasta decidir hacer público quién era realmente.

Un paso al frente

Ambos se muestran optimistas y encantados de dar este paso por iniciativa de la propia institución en la que trabajan. La Guardia Civil sale con ellos del armario sin complejos y con esperanzas de mejores tiempos. Ninguno de los dos, una vez reconocidos como transexual y homosexual, se han sentido arrinconados ni por sus compañeros ni por la institución a la que representan.

Reconocen, eso sí, que por la historia conservadora de la propia Benemérita, esperaban encontrar más dificultades de las que finalmente tuvieron.

Dificultades en reconocer su homosexualidad

Jose Pedro sí vivió momentos muy delicados en su vida por no atreverse a reconocer públicamente su homosexualidad. Según reconoce a Diario16, «salí a través de una asociación de agentes de la autoridad por la diversidad, pero yo seguía sin aceptarme». Llegó a echarse la culpa de su propia ansiedad que le afectaba a todas las facetas de su vida. Así, explica que «me castigaba, y me decía que esto me pasaba por ser maricón». Pero inició un proceso terapéutico, «en el que sigo y del que no me avergüenzo».

Izan, por su parte, explica que «soy muy tímido, pero hago esto y acepto participar en el vídeo porque es importante darle visibilidad para normalizar esta situación en la semana del Orgullo a los que vienen detrás, que lo tengan más fácil y vean la vida de otra manera», afirma.

A juicio de Izan, «hay que quitar el miedo y el estigma», insiste este guardia que ya está formándose para ser suboficial.

Izan finamente y tras iniciar su proceso de mujer a hombre, informó a sus compañeros, superiores y a la propia institución de los cambios, a los que, según confirma, todo el mundo se adaptó sin problemas.

De hecho, reconoce que muchas empresas e instituciones que parecen más progresistas han puesto más problemas a las personas trans.

José Pedro, por su parte, también ha querido aportar su granito de arena «contra los delitos de odio y por la diversidad». Hoy, tras dar el paso de salir del armario, se encuentra más feliz y actualmente es candidato a Miss Gay Pride España.

Este joven, valiente donde los haya, pretende que con tantos pasos adelante, reconocer su homosexualidad y presentarse a un certamen de estas características, que se muevan los cimientos de la Guardia Civil «para intentar acabar con la discriminación y que nadie tenga que esconderse».

Izan y José Pedro esperan que más jóvenes del colectivo LGTBI se animen a entrar en la Guardia Civil. Nuevos tiempos y mejores gracias a valientes como ellos.

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se muestra orgullosa de que uno de sus asociados, José Pedro, haya dado un paso al frente.

Apoyo de AUGC

En este sentido, el portavoz de AUGC, Pedro Carmona, explica que su entidad aboga por el respeto, tolerancia y diversidad así como la igualdad en el ámbito profesional de todos los trabajadores y trabajadoras de la GuardiaCivil.

A su juicio, «es necesario impulsar dentro de la propia institución la implementación de las herramientas necesarias para que esa normalidad sea efectiva y real en todos los ámbitos de la institución».

En este sentido el trabajo de AUGC hacia la igualdad y la diversidad a dado sus frutos. Por ello, durante este año 2021 estas materias entraran a tratarse de lleno en el Consejo de la Guardia Vivil a través de la futura Comisión permanente de Igualdad y Diversidad.