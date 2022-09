La gran estafa

- Publicidad-

Quizás el titulo no es el adecuado pero sinceramente no se me ocurre otro. Cuando pienso en literatura es lo único que me viene a la mente. Y no…no he dicho que la literatura sea una estafa. Querido lector no es ese mi argumento. Cuando esbozo algo tan radical me refiero al contexto en el que se desarrolla la literatura. Y con eso estoy pensando en algunas grandes editoriales, en algunos grandes gestores, en algunos grandes representantes, etc.

En personas que siguen la vasta tradición industrial de los mercados. Esto es un negocio, y como tal debe suponerse que tiene como fin el enriquecimiento. Es por eso que el canon, ese mito destituido, se sitúa en las exigencias de venta. Es la industria quien lo crea sin contar con los autores y lectores, tan solo con las estadísticas. Si pensamos que a la mayoría de los lectores no les interesan ni los autores ni las presentaciones, tan solo la lectura, no es una idea muy descabellada. Ahora el canon, según algunos, son las novelas detectivescas.

El hecho es que el mito no existe, es solo una ecuación de primero de empresariales. Muchos autores, porque la palabra escritor no sé cómo definirla, prefieren vivir al margen de esto, dejándose llevar por el romanticismo y el autoengaño, y creyendo que solo ellos van a innovar. Algunos más pragmáticos siguen el mercado y publican. A veces, por fortuna, alguien rompe las reglas y todos lo señalan como un genio.

Aunque siempre que ocurre eso es por una casualidad próxima a lo fortuito. Eso no significa que la calidad no exista. A veces hay autores que publican con calidad y otras veces hay quienes tienen calidad y no publican. Pero existe. Y se da cuando un texto es capaz de completar la cadena comunicativa y transmitir un mensaje claro (el que sea), ya que esa es la finalidad del lenguaje. Si hacemos un análisis estadístico la industria rechaza la calidad como criterio de ventas. Y los religiosos de los márgenes también puesto que aspiran solo a la innovación.

La calidad entonces es un recurso minoritario que no se encuentra en ningún grupo descrito anteriormente ya que es individual. Solo está en algunos autores. Si esto es así, si la calidad no es el objetivo principal de los textos, la literatura de forma estadística es una gran estafa. Sé que suena muy mal y duele. Me duele a mí que soy autor. Pero creo necesaria esta autocrítica. La otra es el ego, sin duda.