La Generalitat termina con el grupo de expertos que analizaba la vulneración de derechos durante la pandemia

Varios eran los expertos de reconocido prestigio que formaban parte del Comité a quien se le había encargado, desde el Govern de la Generalitat, que presidido por Quim Torra, hicieran un estudio sobre la vulneración de derechos durante la pandemia de Covid-19.

Nombres como el de Xavier Antich, filósofo y profesor universitario, Josep María Vilajosana, Catedrático de Filosofía, Mercé Barceló, Catedrática de Derecho Constitucional, Josep María Tamarit, Catedrático de Derecho Penal, Anna Badía, Catedrática de Derecho Internacional, Anaïs Franquesa, Abogada penalista y codirectora de Iridia, Francina Esteve, Profesora de Derecho Internacional Público, Agustí Cerrillo, Catedrático de Derecho Administrativo, Josep Casadevall, Exvicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Núria Terribas, Directora de la Cátedra de Bioética de la Uvic-UCC, Enoch Albertí, Catedrático de Derecho Constitucional, o Xavier Bernadí, Director de Derecho y Entidades Jurídicas, doctor en Derecho formaban parte de este comité.

Según fuentes consultadas por este diario, nos explican que cada experto tenía encargada una línea de investigación y que, en muchos casos, no han terminado sus informes. Además, nos confirman que no había sido elaborado por parte de estos expertos un informe conjunto, ni siquiera preliminar. Ni siquiera los expertos han tenido conocimiento en detalle de las razones que han llevado a la disolución de este grupo. No obstante, nos apuntan que, los trabajos desarrollados por algunos de los expertos sí verán la luz, de manera independiente. Además, también nos puntualizan que la información que estaban elaborando, por el momento de manera preliminar e independiente -sin ponerla en común- era en algunos puntos crítica, pero no en todos.

Los cambios, según nos explican, tuvieron que ver con el nuevo Govern, momento en el que este grupo de expertos dejó de tener una hoja de ruta y un cometido concreto. Lo que nos subrayan para Diario16 es que no existía ningún informe conjunto elaborado, y que de hecho, varios de los expertos no había presentado todavía sus conclusiones ni estudios puesto que el ritmo del trabajo de grupo quedó diluido con los cambios de Govern. Por lo tanto, no es cierto que existiera un informe elaborado por estos expertos de manera conjunta que fuera «crítico» con la gestión del Govern, puesto que aún no se había llegado a poner en común todo el trabajo, algo que en vista de la disolución del grupo, no se hará.