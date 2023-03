La fuerza y la belleza detrás de la promesa de las letras gallegas

Raquel es una joven promesa de las letras gallegas que con apenas 27 años , nacida en la Coruña y que es , una destacada excepción, al dicho gallego “ non hai pouco que non chegue nim moito que no se acabe” ( “no hay poco que no llegue, ni mucho que no se acabe”), pues ella tiene mucho que ofrecer y que lejos de acabarse promete ser muy abundante y nos referimos a su talento, que supera su belleza y fuerza, pues como ella misma se define tímida, intensa y luchadora pero que esconde un lado sorprendente que esta entrevista quiere descubrir. Vamos a acompañarla para que Raquel nos descubra como combina sus habilidades para crear escritos únicos e innovadores.

“Las primeras líneas las quiero dedicar para dar las gracias por esta entrevista, por el apoyo y el tiempo dedicado a conocer un poco mejor a mi persona y mi trabajo”.

Raquel Rodriguez.

1-¿Cómo combinas tu fuerza, inteligencia y belleza para crear tus obras?

Escribir es lo que me da fuerza. Más que inteligencia es la inspiración la que hace que cree mis obras, poniendo en ellas mi corazón y parte de mi alma, que ahora, no son mías, sino que ya pertenecen a los lectores…….

2.- ¿Qué elementos de tu vida te inspiran a escribir?

Mis propias experiencias vividas, como las siento, las vivo, las percibo. Eso es lo que intento plasmar en mi obra.

3.- ¿Cuáles son los temas que más te interesan abordar en tus escritos?

El aprendizaje y lo que he vivido. Inicio con el amor, la pasión, el dolor y el aprendizaje de mis errores que me llevan a la evolución.

4.- ¿Cómo describirías tu estilo literario?

En pocas palabras y son dramático, apasionado, erótico e intenso.

5-. ¿Qué crees que significa ser una joven promesa de las letras?

Soy de las personas que piensan que la edad no va siempre de la mano a la hora de poder dedicarme a la literatura.

Cierto que dependiendo de cada etapa en la que se encuentra la persona se puede escribir de una manera u otra. Una persona joven puede tener más cosas que relatar que una de más edad pues todo depende la vida que te toque vivir.

6-. ¿Cuál ha sido la aceptación del público hacia tus trabajos?

Realmente ha sido muy buena y estoy muy agradecida a las personas que lo han querido leer, así como a los medios de comunicación por su interés y su apoyo.

Lo que más me gusta y aprecio es que les llegue a su corazón y les erice la piel, como a mí, mientras lo estaba escribiendo. Creo que lo he logrado y eso para mí ya es un gran triunfo.

7-. ¿Qué consejo le darías a otras jóvenes que quieren seguir tu ejemplo?

Que fluyan, que no escriban bajo presión. Si bien la competencia es muy grande y más en los que son jóvenes, mientras no demostremos nuestro talento y normalmente nos incluyen a todos en el mismo saco.

Que sean auténticos, si hablan desde la propia experiencia y se es ficción que trabajen desde la creatividad y salgan fuera de lo común. Que si su pasión es escribir y destacar por ello que jamás se rindan, que luchen por lo que aman y sus sueños.

Nunca hay que dejar de aprender y que en el camino de descubrirse a ellos mismos evolucionen y se desarrollen como personas y autores.