La fórmula más flexible para aprobar una oposición

- Publicidad-

Descubre un método divertido, actual, eficaz y entretenido para aprobar las oposiciones

¿Piensas en preparar oposiciones? Pues este año viene cargado de plazas. Este año es un momento excepcional de conseguir una plaza estable de funcionario debido a que es la mayor oferta de plazas de la última década, solo tienes que elegir la oposición más asequible y la mejor academia. Es cierto que requiere de tiempo y esfuerzo, pero el beneficio posterior compensa todo esto.

¿Qué tener en cuenta a la hora de opositar?

1.Plazas.

2.Convocatorias anuales.

3.Ratio por plaza.

Unas de las mejores oposiciones siquiendo los tres puntos anteriores son las oposiciones de Ayudantes de Instituciones penitenciarias, no solo por la cantidad de plazas , si no también por el ratio/plaza. Es importante que busques una academia de prisiones especializada para garantizar tu plaza, como academiadeprisiones.es , aquí no solo podrás optar por las oposiciones de Ayudantes de Instituciones penitenciarias, también podrás presentarte a las oposiciones de Enfermeros de prisiones o a las oposiciones del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias (Psicólogos y Juristas de prisiones).

Opositar no es un camino de rosas pero si escoges una academia especializada podrás sacarte una plaza en el menor tiempo posible y con el número de plaza más alto posible.

El método de aprendizaje es tan importante como el contenido

El método novedoso (MÉTODO SUMA) de estudio se adapta mejor a las necesidades personales de los opositores.

La mayoria de las academias no tienen un método de estudio, en academia de prisiones no solo te dan un temario, clases en directo y miles de test, también te enseñan un método de estudio adecuado a sus oposiciones.

El mejor método para las necesidades del opositor (MÉTODO SUMA)

Con el Método SUMA lo primero que te va a ocurrir es que te vas a divertir estudiando, y después vas a darte cuenta que lo que estudias no se te olvida rapidamente y ello va a producir menor estrés y la falta de motivación. dos de los principales problemas a los que se enfrentan los opositores y que hacen tirar la toalla a muchos de ellos. Uno de los aspectos que puede influir de forma negativa a la hora de preparar unas oposiciones es la motivación y sentirse apoyado en todo momento, lo cual se cubre con varias sesiones semanales, coaching, clases por videoconferencia, y recursos para el estudio y el aprendizaje.

La nueva forma de preparar oposiciones online que triunfa en Internet

Academiadeprisiones es una de las mejores academias online que existen actualmente en el país por su proximidad con los preparadores, por la infinidad de recursos y porque con su método de estudio consigues aprender en menor tiempo y recordarlo hasta la fecha del examen. No solo organizamos el estudio también el descanso, también la alimentación, y los hábitos , somos un centro de alto rendimiento educativo.

Por poco más de 55 euros al mes puedes conseguir el temario de la oposición , miles de test y casos prácticos, curso de técnicas de estudio, curso de memorización, clases de coaching y Mindfulness y el asesoramiento personalizado, entre otros.

Cuando la especialización y la profesionalidad marcan la diferencia.

Con esta academia de Instituciones penitenciarias no solo serás funcionario de prisiones sino que aprenderás a memorizar y a aprender a aprender. Muchos de nuestros alumnos después de haber aprendido a estudiar y aprobar la oposición han continuado estudiando y disfrutando consiguiendo sus sueños.

4 consejos para aprobar unas oposiciones penitenciarias

1 Técnicas de estudio. todas las materias no son iguales, para ello necesitas el método que se adapte a cada tipo de conocimiento.

2.Plan personalizado de estudio: Te marcamos el ritmo para llegar a tope el día del examen.

3.Descanso: Descansando es como más se aprende, es fundamental que tu cerebro descanse y desconete, También organizamos tu descanso y tu alimentación.

4.Constancia: PEs un camino largo pero no tiene que ser duro si sigues los consejos de los profesores especializados en el estudio.

Oposiciones de enfermería

Dentro de las oposiciones de enfermería las mejores oportunidades de conseguir una plaza fija ya que no son concurso-oposición son las oposiciones de enfermeria de prisiones, y también las oposiciones de enfermería militar, que aunque no hay muchas plazas son oposiciones anuales y con un ratio de no más de 10 personas por plaza y muchas de ellas sin haberlas aprobado. que se puede optar. Encontrar academias especializadas de enfermería militar es bastante complicado siendo la mejor ACADEMIAENFERMERIAMILITAR.ES