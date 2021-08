La Fiscalía dispensa un trato diferente al Santander y al BBVA

- Publicidad-

La Fiscalía está teniendo mucho protagonismo en los últimos meses y está demostrando cómo, dependiendo del tipo de investigación, actúa de una manera u otra. Mientras que con el rey Juan Carlos parece que no hay prisa, en otros casos parece que las resoluciones son rápidas y concluyentes.

Sin embargo, donde se ven las diferencias de trato es en las causas abiertas contra las dos principales entidades financieras de España: BBVA y Banco Santander.

En estos días, según ha publicado El País, la entidad vasca ha presentado un escrito, dentro del ámbito del caso Villarejo, en el que ha cargado con dureza contra la Fiscalía Anticorrupción y en la que acusa a los fiscales Miguel Serrano y Alejandro Cabaleiro de buscar, según indica el escrito, «incesantemente el Santo Grial de la prueba ocultada o destruida por BBVA o sus abogados, posiblemente ante la evidencia de que no hay indicios sólidos de hechos delictivos atribuibles a BBVA o a sus empleados o directivos».

Además, han criticado duramente que se esté acusando a los directivos del banco de no colaborar con la Justicia cuando, en realidad, los actuales directivos no tienen relación alguna con los hechos investigados. BBVA ha puesto como ejemplo de su predisposición de colaborar con la Justicia la exhaustiva investigación forensic realizada por la entidad, la aportación de documentación y las declaraciones de sus directivos.

El blanqueo de capitales de HSBC-Santander

Este comportamiento de la Fiscalía denunciado por BBVA contrasta con la actuación del Ministerio Público respecto a Banco Santander. Han sido ya varias causas en las que el comportamiento de los fiscales asignados a las causas en las que se acusaba al banco presidido por Ana Patricia Botín de gravísimos delitos ha sido, cuanto menos, cuestionable por su permisividad.

Un ejemplo reciente se ha vivido en los últimos meses en la causa en la que se acusaba a importantes directivos del Santander de blanqueo de capitales. El último informe pericial entregado por el Banco de España a la Audiencia Nacional revelaba con claridad la colaboración entre el banco presidido por Ana Patricia Botín y el HSBC para el blanqueo y evasión de capitales de varias decenas de españoles que movieron fondos opacos en la sucursal de Ginebra del banco británico sin que Hacienda pudiera localizar ni a los emisores ni a los receptores de las transferencias.

En su informe, los peritos se ratifican en las acusaciones de que el Santander puso toda su infraestructura al servicio de una de las entidades que está siempre en el punto de mira de las autoridades supervisoras por el ingente número de sanciones impuestas por, precisamente, el blanqueo de capitales en todo el mundo, sobre todo, por el dinero procedente del narcotráfico.

En concreto, lo que los peritos afirman en dicho informe es que el banco cántabro puso su red al servicio de HSBC para que esos clientes pudieran realizar movimientos en las cuentas opacas que tenían en Suiza sin necesidad de salir de España. Toda la operativa permitía que la Agencia Tributaria no tuviera forma de conocer esos movimientos y, según las investigaciones de Hacienda derivadas de la publicación de la lista Falciani, un elevado porcentaje de esas operaciones nunca fue declarado.

Por ejemplo, entre 2005 y 2008 se produjeron casi 1.100 operaciones por un más de 70 millones de euros. Además, el Santander sólo denunció estos movimientos en 3 ocasiones y calificó el riesgo de blanqueo de las operaciones con HSBC era bajo, incluso después de las investigaciones y sanciones que la entidad británica estaba sufriendo en Estados Unidos por, precisamente, lavado de dinero.

La Fiscalía pidió el archivo a pesar de las evidencias

La Fiscalía española, a pesar de reconocer que existían claras evidencias del blanqueo, reclamó a la Audiencia Nacional que se archivara la causa: «informes de los peritos judiciales y la documentación incorporada a las actuaciones han puesto de manifiesto graves irregularidades llevadas a cabo por parte de las dos entidades españolas objeto de investigación y en el periodo de autos, en la valoración del alto riesgo conjunto que representaba la entidad HSBC Private Bank Suisse, la concreta operativa desarrollada, y el país donde desarrollaba sus actividades, Suiza», afirma el escrito de Fiscalía.

En otro caso en el que no estuviera implicado el Santander, esas irregularidades habrían llevado a la solicitud de procesamiento de los directivos responsables. Sin embargo, en este caso, el organismo que está obligado a velar porque no haya corrupción da un giro copernicano y señala que existen una serie de dificultades técnicas y que no hay «certeza sobre el resultado de la pretensión penal que pudiera plantearse en sede de enjuiciamiento», afirma el escrito.

Por tanto, según la Fiscalía, no habría posibilidad ni indicios para proseguir con la investigación. No se niega la participación de Santander y BNP en las operaciones de blanqueo de capitales, pero, al parecer, la Fiscalía necesita más pruebas.

Pedraz vio evidencias de blanqueo, pero archivó la causa

El juez Santiago Pedraz ha archivado definitivamente el caso de blanqueo de capitales en el que el banco cántabro estaba implicado.

Lo sorprendente (que en España, al parecer, no lo es cuando el Santander está por medio) es que el juez instructor reprocha a la entidad presidida por Ana Patricia Botín la falta de control y que su actividad contribuyó a la ocultación de hechos constitutivos de comisión de delitos.

Según Pedraz, las pruebas presentadas no son suficientes, además de alegar que el delito de blanqueo de capitales ya habría prescrito.

Fuentes jurídicas consultadas por Diario16 confirman que Pedraz tiene cierta tendencia a copiar y pegar en sus resoluciones los escritos y las conclusiones de la Fiscalía. «Así cualquiera lleva el juzgado al día», afirman estas fuentes.

Sin embargo, ahí no quedó todo. Diario16 ha tenido conocimiento de cómo un accionista de Banco Santander intentó personarse en la causa y tanto la Fiscalía como Pedraz han hecho lo imposible para evitarlo, poniendo fianzas excesivas y fuera de toda lógica.

