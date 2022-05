La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación a Rubiales y Piqué por el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí

- Publicidad-

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra Gerard Piqué y Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, RFEF, para investigar si “reviste carácter delictivo” las circunstancias en las que se cerró el contrato para disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Hace un mes, el diario El Confidencial destapó el acuerdo entre el presidente de la RFEF y Kosmos, empresa de Gerard Piqué, por que este último cobró 24 millones de euros solo por que el torneo se disputará allí.

El presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE). Miguel Galán, acusó a Rubiales y Piqué de delitos de corrupción entre particulares y en los negocios, administración desleal, prevaricación y cohecho por ese contrato.

La RFEF ¿pagaba la casa a Rubiales?

Galán denunció que “la Federación Española pagaba de forma irregular el alquiler de 3.000 euros mensuales por la residencia en Madrid de su presidente, Luis Rubiales”. El Ministerio Público también quiere investigar si estos hechos son delito y su posible alcance penal, antes de decidir si presenta querella en un juzgado o archiva la investigación.

Los audios entre Rubiales y Piqué

Los comprometidos audios entre ambos dejaban patente la alegría por parte de Rubiales tras cerrarse el acuerdo: “Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y, por lo tanto, ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites. Bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites (risas). Venga, un abrazo enorme. Cuídate mucho, amigo”, le dice el presidente al central culé.

Ese acuerdo conllevaba un 10% de comisión para Kosmos. “Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros. Se está refiriendo a que hemos intentado quitar la comisión de esos 25 millones para que así vosotros los recibiese sin la comisión. Él lo que está diciendo es que no le apretemos tanto, que dentro de los 25 se incluya la comisión. Esto significa que se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaréis vosotros. La pagarían ellos. Al final, el 10% de 25 son 2,5… se quedaría en 22,5. Os pagarían 22,5 y luego la comisión aparte, pero la pagarían ellos, no te preocupes. Él simplemente te está diciendo que contemples la posibilidad de en vez de sacar la comisión de la ecuación, que vaya dentro del precio”, le dice Piqué a Rubiales.

Finalmente no fueron 25, sino 40 los millones que Arabia Saudí pagó por la Supercopa. De ahí que Kosmos se lleve 24 millones. Son cuatro millones durante 6 años.

Antonio Franco le pide explicaciones sobre las grabaciones al Gobierno

El Gobierno, a través de una carta, le ha exigido que dé explicaciones por las grabaciones realizadas a miembros del Ejecutivo.

La misiva, publicada por ‘El País’ y firmada por Antonio Franco, secretario de Estado para el deporte, muestra preocupación por los hechos.

“La reiterada publicación de informaciones periodísticas que apuntan a presuntos comportamientos irregulares en tu actuación como presidente de la RFEF puede perjudicar la imagen y el buen nombre de tu Federación. Mientras la justicia no se pronuncie sobre la cuestión a partir de tu denuncia y de las que otras personas puedan interponer, creo que es muy conveniente que proporciones a la opinión pública los datos de que dispongas para mitigar la inquietud que algunas informaciones han generado”, se lee.