La Fiscalía abre diligencias por nuevas expulsiones de menores en Ceuta

Varias asociaciones han denunciado este jueves la expulsión «ilegal» a Marruecos de dos jóvenes marroquíes de 15 y 16 años que fueron descubiertos por la Guardia Civil cuando intentaban viajar de polizones en un barco, cuya repatriación había sido suspendida por un juzgado ceutí.

Según narran estas ONG –Andalucía Acoge, Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen, Maakum y Fundación Raíces– los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre cuando los menores, llegados a España en la crisis migratoria del mes de mayo, estaban en el puerto de Ceuta junto a un amigo intentando subir a nado a un barco con destino a Algeciras (Cádiz). En el agua fueron interceptados por una embarcación de la Guardia Civil y trasladados a una comisaría, en donde se les tomó declaración. En este proceso, según han denunciado las entidades, se produjeron diversas irregularidades, como que los menores no tuvieran intérprete o representación legal, así como la asistencia de alguien del área de menores de Ceuta.

Al terminar con las declaraciones, los jóvenes, «empapados y con la ropa mojada, fueron subidos a un coche de la Guardia Civil y, acompañados de dos agentes, fueron llevados hasta el puesto fronterizo del Tarajal». «Cuando los chicos se dieron cuenta de que estaban en la frontera, imploraron llorando a los agentes que no les expulsaran a Marruecos, que eran menores y querían quedarse en España. Una vez en la frontera, los dos guardias civiles les cogieron de las manos y les forzaron a salir por una puerta para entregarles a los policías marroquíes», han advertido las asociaciones.

Las ONG advierten de que, si se confirma esta situación, España está ante «un grave incumplimiento» del procedimiento establecido en la legislación para la repatriación de menores extranjeros y un «grave desacato» a la orden dada por el Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Ceuta que prohibió de manera expresa llevar a cabo cualquier actuación encaminada a la repatriación de los menores demandantes, entre los que se encuentran los dos menores ahora expulsados, tras el intento de expulsión de estos jóvenes el pasado mes de agosto.

Tras esta denuncia, la Fiscalía ha acordado abrir diligencias de investigación para esclarecer estos hechos. En concreto ha aceptado las reclamaciones que Fundación Raíces incluye en su denuncia como la recogida de imágenes del puerto de Ceuta y del paso fronterizo del Tarajal del pasado 28 de noviembre; la grabación de audios de todas las comunicaciones del Centro Operativo de Servicios (COS); o las minutas de intervención de los agentes de la Guardia Civil que actuaron ese día.