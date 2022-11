La FIFA se implica en el blanqueo de imagen de Qatar

- Publicidad-

Los regímenes dictatoriales de la Península Arábiga llevan aplicando desde hace años una política de blanqueo de imagen a través del deporte. Compras de equipos históricos de fútbol (Manchester City, PSG, Newcastle United), grandes premios de Fórmula 1 o Mundial de Motociclismo o patrocinios multimillonarios como el de la petrolera saudí Aramco.

La joya de la corona de este blanqueo de imagen de un régimen autoritario que vulnera los derechos humanos se iniciará el próximo 20 de noviembre con la Copa Mundial de Fútbol que se celebrará en Qatar.

Las condiciones en las que se logró que la sede del Mundial 2022 se juegue en este país ya estuvo bajo la sospecha de que se habían pagado presuntos sobornos. A esto hay que añadir los miles de trabajadores muertos en la construcción de los estadios, inmigrantes que se veían a trabajar en condiciones de semiesclavitud y en unas condiciones inhumanas.

Estos factores, además de las leyes discriminatorias contra la mujer y las personas del colectivo LGTBi, provocaron la reacción de varias selecciones y el anuncio por parte de Federaciones y capitanes de que en el Mundial se iban a realizar acciones de protesta. Por cierto, la Federación Española aún no se ha posicionado, lo que demuestra muy poco sentido humano de lo que significa e implica el fútbol.

Ante esta situación en la que los futbolistas y selecciones históricas se van a enfrentar simbólicamente con el régimen represor de Qatar, la FIFA ha salido al paso y, como era de esperar, se ha implicado en la estrategia de blanqueo de imagen.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha remitido una carta a las 32 selecciones participantes en la que afirma que «sabemos que el fútbol no vive en el vacío y somos igualmente conscientes de que existen muchos desafíos y dificultades de carácter político por todas partes del mundo. Pero, por favor, no permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen. En la FIFA, tratamos de respetar todas las opiniones y creencias, sin dar lecciones morales al resto del mundo. Ningún pueblo, cultura o nación es ‘mejor’ que otro. Este principio es la piedra fundamental de respeto mutuo y no discriminación. Y este es también uno de los valores fundamentales del fútbol. Así que, por favor, recordemos eso y dejemos que el fútbol ocupe el centro del escenario. Tenemos la ocasión y la oportunidad únicas de dar la bienvenida y abrazar a todos, independientemente de su origen, antecedentes, religión, género, orientación sexual o nacionalidad».

Es decir que, con palabras grandilocuentes, Infantino está lanzando una advertencia y un recordatorio que lo mejor para el fútbol es que se mantenga al margen de las injusticias y la vulneración de los derechos humanos. Todo ello, evidentemente, con la amenaza constante de que la FIFA pueda sancionar a jugadores o selecciones.

Sin embargo, nadie va a poder parar lo que ya se ha iniciado y anunciado. Además de la posición de la Federación Inglesa y de su capitán Harry Kane, que ya hemos publicado en Diario16, la selección de Dinamarca va a usar un tipo de camiseta atenuada como protesta y la marca que los viste, Hummel, ha colocado sus logotipos en el mismo color de la camiseta porque no desea ser visible en un torneo que ha costado miles de vidas. Eso es dignidad.