La FIFA empieza a aplicar su dictadura para defender al régimen represor de Qatar

La semana que viene empieza el «Mundial de la Vergüenza» que se celebrará en Qatar, un régimen criminal y dictatorial donde no se respetan los derechos humanos más básicos. Muchas son las selecciones que van a tener gestos para denunciar lo que en ese país ocurre, los más de 6.500 trabajadores muertos por las condiciones de semiesclavitud a las que se les sometió durante la construcción de las infraestructuras o por la persecución a las personas de la comunidad LGTBi.

Sin embargo, la FIFA, la asociación máxima del fútbol mundial, ya se está encargando de frenar las iniciativas de selecciones y jugadores. La semana pasada, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, escribió una carta a las 32 selecciones participantes que, aunque tenía un tono conciliador, incluía una amenaza velada.

«Sabemos que el fútbol no vive en el vacío y somos igualmente conscientes de que existen muchos desafíos y dificultades de carácter político por todas partes del mundo. Pero, por favor, no permitan que el fútbol se vea arrastrado a todas las batallas ideológicas o políticas que existen. En la FIFA, tratamos de respetar todas las opiniones y creencias, sin dar lecciones morales al resto del mundo. Ningún pueblo, cultura o nación es ‘mejor’ que otro. Este principio es la piedra fundamental de respeto mutuo y no discriminación. Y este es también uno de los valores fundamentales del fútbol. Así que, por favor, recordemos eso y dejemos que el fútbol ocupe el centro del escenario. Tenemos la ocasión y la oportunidad únicas de dar la bienvenida y abrazar a todos, independientemente de su origen, antecedentes, religión, género, orientación sexual o nacionalidad», decía Infantino en su carta.

Tras esta carta, FIFA ha dado un paso más y ha prohibido a la selección de Dinamarca que utilice una camiseta de calentamiento que llevaba inscrito el lema «Derechos Humanos para todos», afirmando que se trata de contenido «político».

La FIFA se escuda en el artículo 27 del Reglamento de la Copa del Mundo que dice que «los jugadores y los oficiales tienen prohibido exhibir mensajes o lemas de carácter político, religioso o personal en cualquier idioma o en cualquier forma en su ropa, equipo (bolsas, recipientes para bebidas, bolsas médicas, etc.) o su cuerpo».

¿Reclamar el respeto a los derechos humanos es política? Evidentemente, no. La obsesión de la FIFA por blanquear al régimen criminal, represor y dictatorial de Qatar le lleva a cometer atrocidades como esta. Además, va en contra de actos que organiza la FIFA. Por ejemplo, en las últimas Copas del Mundo, antes de empezar los partidos de cuartos de final o de semifinales, los capitanes de las selecciones leían un manifiesto en contra del racismo o de cualquier tipo de discriminación. ¿Se va a eliminar también este acto porque «es político» o porque moleste a los jeques?

Dinamarca, además, es uno de los combinados nacionales que, junto a Inglaterra, más se han posicionado en la denuncia de lo que ocurre y ha ocurrido en Qatar. La propia marca deportiva que viste a la selección danesa, Hummel, ha diseñado las camisetas de forma que, tanto el escudo de la Unión Danesa de Fútbol como los logotipos, queden difuminados porque «no queremos ser visibles durante un torneo que ha costado la vida de miles de personas». Además, la tercera camiseta danesa será de riguroso negro como protesta contra Qatar y como homenaje a los más de 6.500 trabajadores muertos.

Por cierto, a la hora en que se está escribiendo esta crónica, la Selección Española sigue manteniendo un silencio cómplice con la FIFA y Qatar.