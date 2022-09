La falta de camareros

- Publicidad-

Los empresarios hosteleros se quejan de la ausencia de camareros, o bien de que buscan a camareros y no quieren trabajar. Pero… ¿que hay detrás de la ausencia de camareros?

En vacaciones aproveché para disfrutar de la rica gastronomía española, de degustar bebidas frías a la sombra de algunas terrazas, y de paso para hablar con empresarios del sector, y camareros. Estos últimos se quejan de jornadas maratonianas, entre 10 y 11 horas diarias, cotizando por 8 en gran parte de los mismos, y descansando una vez cada mes y medio, y en algunos locales, sin descanso durante los meses de junio, julio y agosto, en las zonas de costa.

Sabiendo esto, no me extraña que no se encuentren camareros. Y al menos en la costa están mejor pagados; aunque muy bien tendrían que pagarles, para que les compensen las horas de trabajo y no tener a penas descanso, máxime este año con el calor ¡tan sofocante! que hemos sufrido.

Yo me pregunto, ¿dónde están los sindicatos? Que ni están, ni se les espera. Si yo en unos días me he enterado de sus condiciones de trabajo, los sindicatos se pueden enterar igualmente y denunciar estas situaciones ¡tan vejatorias!.

En base a esto, la pregunta es clara ¿faltan camareros, o sobran empresarios hosteleros usureros? Evidentemente no todos los empresarios son iguales, y algunos pagarán el pato, de los otros. Pero creo que va siendo hora de que se actúe de oficio en estas empresas, en las que se explota a los trabajadores, mientras los demás miran para otro lado.