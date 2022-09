La F-1 añora a Masi en el GP de Monza

- Publicidad-

¡Dios que kgda, qué feo! Lo del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza en este turbulento año dos mil veintidós no tiene nombre, o mejor dicho: SÍ LO TIENE pero no quedaría nada elegante dejarlo escrito aquí.

¡Cuánta torpeza!

La F1 y LIBERTY MEDIA y la FIA deberían hacérselo mirar. ¡Qué horror, qué inútiles!

Cambiaron el reglamento para que supuestamente hubiese igualdad entre los monoplazas. Gran éxito como se puede ver. Hay ocho equipos con posibilidades de ganar cada carrera de este mundial. Ja y já.

Se enfadó Mercedes porque le quitaron el mundial 2021 a Hamilton en el Gran Premio de Abu Dhabi e hizo que despidieran a Masi. Es normal que ahora los comisarios los tengan por corbata, porque dado lo inútiles que son es difícil que encuentren otro puesto tan bien remunerado en ningún lugar. Así que -lógico, hay que sobrevivir y cuidar el propio pan- no se atrevieron a relanzar la carrera, o a sacarse de la manga la estrategia de una bandera roja para que no contase el número de vueltas que pasaban. Y la dejaron -lo más feo del mundo- acabar detrás del coche de seguridad. Una carrera de bólidos acabando detrás de un coche de seguridad sin que llueva ni haya ninguna circunstancia peligrosa. Qué bonito y qué genial.

FATAL, LO HACEN FATAL.

Y Ferrari… aunque le pongan las carreras como le ponían las carambolas a Felipe II, está demostrado que no es capaz de ganar. LECLERC SE DIO CUENTA DE QUE EXISTÍA LA POSIBILIDAD DE QUE NO RELANZARAN LA CARRERA… podrían haber apostado. No lo hicieron, la Ferrari de Binotto parece muy contenta con su perenne segundo lugar.

Lamentable el Gran Premio de Monza.

MONZA, el templo de la velocidad: donde se mató el gran Ascari en la curva que lleva su nombre.

La Fórmula 1 y los millones de aficionados merecen mucho más.

A ver si espabilamos que ya está a punto de quedarse sin público en las televisiones del mundo entero el mundial actual.

Tigre Tigre