La extrema derecha de Vox votará en contra de los Presupuestos de Almeida mientras apoya a Ayuso

- Publicidad-

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha anunciado que votarán en contra del presupuesto municipal del Alcalde del PP, José Luis Martínez Almeida y de Cs para 2022. Además presentará una enmienda a la totalidad.

Decisión firme: NO

Tras una reunión de una hora con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, Ortega Smith ha asegurado “que el ‘no’ es una «decisión firme”.

El portavoz de Vox está convencido de que el presupuesto “saldrá adelante con los votos de la extrema izquierda”, en referencia al Grupo Mixto. También ha afirmado ye que no sabe “si en el primer Pleno o dos plenos después». La enmienda a la totalidad es la respuesta a «unos presupuestos condicionados por la izquierda y, lo que es peor, por la extrema izquierda de los comunistas de (Manuela) Carmena”.

Madrid Central

Además, ha asegurado que no han visto “ni un atisbo por parte del alcalde de abrir una oportunidad a retirar Madrid Central y a dejar de estar condicionado por la izquierda”.

Ortega Smith ha explicado que han acudido a la reunión “que insistentemente el alcalde les había solicitado por escrito” y a través de los medios de comunicación. “No tenemos ningún problema en hablar con el alcalde o con ningún grupo municipal”, ha asegurado.

La reunión ha sido educada, cordial y sincera, y le ha servido a Ortega Smith para transmitirle al alcalde que, “en vista de que no piensa mover un ápice su posicionamiento, que ya ha decidido otorgarles a los comunistas y a la izquierda la posibilidad de ser quienes ahora condicionan la política municipal, votarán en contra porque ha traicionado, ha quebrado el equilibrio democrático establecido en las urnas, donde Vox ha sido determinante para que la izquierda de Carmena no entrase”.

Almeida no ha cumplido con VOX

Javier Ortega Smith ha insistido “en que Almeida no ha cumplido su palabra porque en campaña prometió revertir Madrid Central y no lo ha hecho. La diferencia entre PP y Vox, en palabras del también diputado nacional, es que para ellos «es más importante que sacar adelante unos presupuestos es ser fieles al compromiso, no engañar a los madrileños”.

“Vox se queda solo pero porque desgraciadamente sólo está Vox”, ha resumido. La línea roja para Vox “es ser coherentes con sus principios, con sus valores y promesas a los madrileños”.

PSOE presenta una enmienda a la totalidad

El grupo del PSOE en el Ayuntamiento ha registrado esta mañana una enmienda a la totalidad a los presupuestos de 2022 de Almeida, «al considerar que el proyecto presentado «no es el que Madrid necesita y porque el Gobierno ha elegido a la ultraderecha para pactar esas cuentas”.

“La ecuación es muy fácil: el PSOE no presentó una enmienda a la totalidad para dejar a Vox fuera del terreno de juego. Pero en el momento en el que el PP se sienta con Vox, el que abandona el partido es el PSOE”, ha resumido la concejala del PSOE Enma López.