La extrema derecha aprueba los primeros Presupuestos de Ayuso

Vox, el grupo de extrema derecha en la Asamblea de Madrid ha aprobado los primeros Presupuestos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sus dos legislaturas.

En el momento que se ha votado la partida dedicada Sanidad, diputados del PSOE han sacado banderas de los sindicatos del área: CCOO, UGT, Satse y CSIT. Sus representantes y los ciudadanos se estaban manifestando a las puertas de la Asamblea reclamando más inversión.

Fondos Europeos Next Generation

Estas cuentas, que han salido adelante tras dos años de prórroga, suman 23.033 millones de euros, un 14,8% más que en 2019, ya que incluyen los Fondos Europeos Next Generation, que reparte el Gobierno de Pedro Sánchez, por importe de 746,4 millones.

Se incluyen rebajas fiscales como la reducción de medio punto en el tramo autonómico del IRPF que beneficiarán especialmente a las rentas más altas o la supresión de todos los impuestos propios, que no significan absolutamente nada para los ciudadanos o ciudadanos y mucho menos para las arcas públicas.

Apuesta por el juego

Se trata de la supresión del impuesto sobre la instalación de máquinas recreativas en establecimientos de hostelería autorizados o lo que es lo mismo, a las máquinas tragaperras y del impuesto sobre Depósito de Residuos. Además, estos gravámenes suponen apenas el 0,02 por ciento de la recaudación.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

Apuesta por la contaminación

La supresión del impuesto sobre Depósito de Residuos sorprendió por el mensaje ideológico negacionista del calentamiento global. En agosto, el Panel Intergubernamental de Expertos de la ONU alertaba sobre el aumento de la temperatura global y, lanzaba un mensaje muy claro: “Hay que darse prisa”

Parece que Ayuso no se ha dado por enterada, además porque solo representa el 0,02% del total, es decir, 0,7 euros por habitante frente a una recaudación total de 3.415 euros por contribuyente.

Lasquetty el privatizador

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que con las cuentas públicas avaladas hoy por la Asamblea madrileña se podrán seguir garantizando la prestación de unos servicios públicos de calidad, mientras los centros de salud están saturados, las farmacias sin pruebas de antígenos y en ciertos barrios con colas de hambres.

Para Lasquetty, estos presupuestos facultarán desde el próximo 1 de enero la puesta en marcha de medidas como el novedoso Plan de Natalidad, con ayudas de hasta 14.500 euros por hijo para madres menores de 30 años en una inversión que se irá incrementando a medida que se vaya desplegando esta iniciativa, la más ambiciosa en esta materia de toda España.

La Cámara regional ha acogido este martes y miércoles el debate de las enmiendas de la oposición que aún quedaban vivas, aunque solo se ha dado luz verde a las de Vox dado el acuerdo que las dos formaciones de derechas alcanzaron a finales de noviembre.

«Lo que hemos hecho juntos es importante para mantener en Madrid una política de crecimiento y de bienestar en la libertad», le ha agradecido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, al partido que lidera Rocío Monasterio antes de concluir la sesión plenaria de hoy.

El actual Consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, es un hombre de Aznar y de Esperanza Aguirre que dirigió FAES, la fundación de estudios del expresidente. De ideología ultraconservadora, sin fisuras y ultraliberal, con raíces en el Opus Dei y los Kikos, y tapado de Casado, así es el gestor del dinero de todos los madrileños y madrileñas.

Defensor del neoliberalismo

Fernández-Lasquetty es uno de los ideólogos del neoliberalismo de Isabel Díaz Ayuso y tiene el encargo de realizar “la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid”.

A pesar de tener una amistad con la portavoz de la ultraderecha de Vox, Rocío Monasterio, los Presupuestos de la Comunidad se le resisten. Los últimos desencuentros públicos de los ultras en la Asamblea este jueves, son reveladores de lo lejos que aún se encuentran un acuerdo. Los meses van pasando y las cuentas, no tiene ni siquiera un borrador público.

La Marea Blanca le tumbó y lo volverá a hacer

Javier Fernández-Lasquetty perdió en 2014 su cartera de consejero privatizador en el Gobierno de la liberal Esperanza Aguirre, mentora de Ayuso. Quiso dar la batalla contra los defensores de la sanidad pública en Madrid y se encontró con una Marea Blanca en todo su esplendor, de un blanco nuclear que cegaba los ojos.

Auditorias discriminatorias contra los menores no acompañados

Las cuentas incluyen 13 medidas entre las que se recogen realizar una auditoría a centros de menas, que son discriminatorias, además no se llaman menos, si no menores no acompañados.

¿Suprimirán el chiringuito de Toni Cantó?

Pretende aplicar la educación gratuita de 0 a 3 años, reducir el gasto innecesario en duplicidades de cargos de la Comunidad, disminuir el gasto en consejerías y suprimir «los chiringuitos», ¿entre ellos el de Toni Cantó?

Rechazo de todas las enmiendas

Se han rechazado todas las enmiendas totales y parciales de la oposición, (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos) sin ni siquiera debatirlas o por lo menos leerlas.

La izquierda presentó más de 3.700 enmiendas (PSOE 476, Más Madrid, 1.587 y Unidas Podemos 1.655), que han sido finalmente desechadas. Estos partidos han acusado al Gobierno regional de haberles «hurtado» el debate democrático y han criticado que no se «escuche» a la oposición.

Así, tras más de 15 horas de debate en el que no ha estado presente la presidenta madrileña y más de una hora de votación, han quedado aprobados estos Presupuestos.

Las cuentas al detalle

Sanidad

El área de Sanidad contará con una financiación récord, 8.783 millones de euros, un 8,6% más que en 2019 el 40% del total del gasto si se descuentan los fondos europeos. La Atención Primaria será una de las prioridades del Ejecutivo regional en este ámbito, con 2.056 millones, que se destinarán a nuevas infraestructuras y la mejora de las retribuciones salariales a los profesionales de los centros de salud en función de la carga asistencial o las situaciones especiales de atención que se presenten, entre otras actuaciones.

Educación

En Educación, Universidades y Ciencia, se incrementa el presupuesto un 16,4%, hasta llegar a los 5.753,6 millones de euros, lo que supone también la cifra más alta de la historia de esta Consejería, y tiene como objetivo fortalecer la calidad y la digitalización del sistema educativo público, con la Formación Profesional, la extensión del programa de bilingüismo o la construcción y rehabilitación de centros educativos como algunos de los ejes más importantes de la inversión.

Empleo

El Gobierno madrileño dedica a la creación de empleo y al impulso del trabajo autónomo, el emprendimiento y la formación otros 653 millones de euros, un 42,7% más que en 2019, mientras que en el área de Transportes se aumentan los fondos un 20,8%, hasta los 1.970 millones, que se emplearán en la ampliación y mejora de la red de Metro en sus líneas 3 y 11, entre otras actuaciones.

Familia, Juventud y Política Social

La Consejería de Familia, Juventud y Política Social sube su asignación un 19,2% respecto a 2019, con casi 2.200 millones de presupuesto, destinados a que las personas mayores y el colectivo de dependientes en la región tengan la mejor atención posible, así como para avanzar en la reducción de las listas de espera y reforzar el servicio de atención temprana.