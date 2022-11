La extraña guerra en la prensa católica española

- Publicidad-

Seguramente no se hayan enterado porque les da igual este tema. Tampoco es que el mundo se vaya a acabar por esto y como no entra dentro de las batallas divisorias que tanto gustan a los lectores (consumidores) de prensa pues normal que no sepan que existe una prensa completamente católica. Con sus noticias, católicas. Sus recomendaciones de libros, católicos. Sus columnas de opinión, aquí hay días que menos católicas. Nada tienen que ver con un medio católico como El debate, que de católico tiene poco más que el apartado de religión y un poco el de cultura, el resto es otra cosa bien distinta.

Además del antiquísimo Alfa y Omega, existen otros medios como ACI Prensa, Religión Confidencial, Ciudad Redonda, Infovaticana, Religión en Libertad y Religión Digital, por citar los más activos y que no son revistas o suben artículos más allá de lo diario. Todo un buen repertorio sobre temas vinculados con la religión católica a disposición de los creyentes y los incrédulos si así lo desean. En otros medios suele caber alguna opinión de tinte confesional (ya se ha citado El debate) o noticias vinculadas con la institución eclesiástica, pero no son medios apostólicos. Y a veces algunos de estos citados tampoco parecen querer hacer apostolado, de ahí este artículo.

Aciprensa es seguramente el más leído al ser para personas que hablan el español (tiene una media de 5,6 millones de visitas). Religión Confidencial, que es un apartado propio de El confidencial digital, está sobre las 300.000 visitas. Alfa y Omega tiene 310.000; Religión Digital 325.000, Infovaticana 1,5 millones y Religión en Libertad 1,2 millones. No son pocas las visitas e igual se sorprenden pues tienen muchas más visitas que esos artículos que ustedes suelen retuitear o rewasapear sin leer, sólo por lo que dice el titular. La mayoría de estas webs son muy institucionales, muy poco polémicas salvo tres que parecen competir desde posicionamientos divergentes.

Infovaticana es una web vinculada al grupo Intereconomía y que se dedica constantemente a arremeter contra el papa Francisco I. Da igual lo que haga el pobre hombre, allá que le cuelan alguna crítica. La última gran disputa, por el momento, es haber publicado el motu proprio Traditionis custodes en el cual volvía a aclarar que el único misal para la celebración de las misas es el Misal revisado de acuerdo a las instrucciones del Concilio Vaticano II. El misal romano de 1962 (revisado por Juan XXIII), en latín, queda, como hasta el momento, para las celebraciones de “grupos” no de misas del pueblo de Cristo. Ya se las tuvo tiesas Juan Pablo II con Marcel Lefebvre al respecto y el pontífice actual no ha querido que vuelvan a las andadas algunos grupos de tradicionalistas o más bien trentistas. En esta onda suelen moverse las gentes de esta web.

Religión en Libertad lleva ya casi diez años funcionando y es una página vinculada a la Fundación Nueva Evangelización para el siglo XXI, donde Álex Rosal y José Manuel Díaz Quintanilla están al mando. Es un grupo de laicos que, acudiendo al llamado de Benedicto XVI, lanzaron la web con finalidad apostólica. Suelen utilizar muchos artículos impactantes del tipo “Su vida estaba sumergida en el alcohol y dios le salvó”, pero lo mejor de su página son los artículos de opinión y los analíticos, que es donde pegan los palos de verdad. Tienen una relación de amor-odio con el sumo pontífice (al final como buenos católicos, aceptan la prelación del “Tu est Petrus”), pero lo suyo es más la batalla cultural.

Religión Digital se fundó en el año 2000 como un proyecto, en cierto modo personalista de José Manuel Vidal tras salir de El Mundo. Han ido aguantando sin el apoyo detrás de ninguna empresa de medios, sin una fundación, pero sí con ciertos apoyos puntuales de algún grupo editorial y algunos dignatarios eclesiales. Son pro-Francisco hasta el extremo. Se supone que es la parte más progresista, así los tildas sus enemigos de Infovaticana, de la información católica. Si los trentinos critican todo lo que haga el papa, esta web lo alaba y no dudan en poner en duda hasta el dogma con tal de defenderle. Lo que ha permitido a la Iglesia mantenerse durante 2.000 años puede mandarse al garete si hay que hacerse postmodernos.

Es muy entretenido leer las tres webs al día, aunque sólo sea una mirada atenta a los titulares, especialmente de los artículos de opinión. Las andanadas de unos contra otros, las réplicas y contrarréplicas soterradas son continuas. Si en Religión en Libertad se critica, con fundamento, que una abortista como Mariana Mazzucato (la economista amiga de Pedro Sánchez y conocida globalista) haya sido nombrada como asesora para la Academia de la Vida, en Infovaticana atacan sin piedad y en Religión Digital la defienden a muerte, indicando que nada mejor que una abortista para saber qué piensan las mujeres. Si en esta última web alaban que, ahora que está el Camino Sinodal en marcha, desde Alemania la Conferencia Episcopal pida que las mujeres puedan ser sacerdotisas, desde las otras dos ponen el grito en el cielo. Unos con el fundamento eclesiástico y los otros desde las cavernas.

Hay veces en que las tres páginas llegan a coincidir en sus críticas. Se ha podido apreciar que un mismo obispo o cardenal ha sido calificado de ultramontano por unos y de progresista por otros por unas mismas declaraciones o acciones. Si Religión en Libertad saca un artículo de Francisco José Contreras, desde Religión Digital contraatacan con uno de Leonardo Boff. Unos sólo citan libros de ciertas editoriales, mientras que los otros lo hacen otras. Unos aplauden a los mártires, otros a los misioneros. Y así cualquiera puede pasar un rato entretenido. ¿Consiguen evangelizar? La realidad es que no mucho. Están tan politizados para algunas cosas que acaban espantando.