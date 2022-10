La estafa del Siglo: suben los precios de los alimentos básicos el 14,7%

- Publicidad-

En el resto del mundo están bajando los precios de los alimentos.

Los distribuidores, es decir, los supermercados son los que han subido los precios.

Nos hemos creído desde el 2008 que éramos un país desarrollado, o nos lo han hecho creer.

Los supermercados no pierden nada, al contrario son los que más ricos se están haciendo.

Suben los precios de los productos alimenticios pero NO LOS SALARIOS, por tanto el poder adquisitivo de los ciudadanos baja cada vez más.

Hay siete cadenas de distribución que suben los precios,. Del campo al consumidor quien gana,?, desde luego los productores NO.

No se puede decir, lo diga quién lo diga, que los precios de los alimentos suben por la Guerra de Ucrania ni por las subidas y bajadas de la energía y luz.

Antes de la Guerra de Ucrania el gas, petróleo, la luz y otras fuentes de energía ya habían subido los precios, por tanto, que no engañen a la gente.

Seamos claros y digamos que las administraciones públicas, tanto autonómicas como central, no ponen normas de obligado cumplimiento para que no suban los precios. Las normas de obligado cumplimiento que impidan subir los precios de los alimentos, son lo que tienen que debatir en el Parlamento español para beneficio de pueblo soberano, y dejarse de polémicas estériles que lo único que consiguen es que quienes los oyen dejen de creer en ellos, y lo que consiguen es que en período electoral aumente la abstención, que beneficia a quienes no creen en la Democracia, es decir, en el gobierno del pueblo.

Quienes están sufriendo las consecuencias de la subida de los precios alimenticios básicos son los ciudadanos cuyos ingresos son indignos, la mayoría de los jubilados, los niños, los más vulnerables.

No ocurre lo mismo con los ricos, millonarios, empresarios y todos aquellos ganapanes que pueden pagar al precio que les pongan, a ellos les da igual que el resto de la sociedad pase hambre o tenga frío o calor, pagan el recibo y ya está. La estafa les da igual y algunos de ellos son los estafadores.

La estafa del Siglo es la subida del 14,7% de los productos alimenticios básicos como hortalizas, patatas, arroz, legumbre, carne de pollo, leche, harina, pastas, huevos, aceite, pan, fruta de todo tipo.

Los alimentos y las bebidas no alcohólicas se encarecieron en agosto casi un 14 % respecto al mismo mes de 2021, según el IPC. Además, se trata de la tasa más alta desde enero de 1994, y un 0,5 % respecto a julio de 2022, con alzas destacadas en leche, queso y huevos, carne, el pan y cereales.

Según www.ocu.org, el IPC alimentación ha subido de media del 14,4%.

«La subida del precio de los alimentos es una realidad: a los españoles, los productos de la cesta de la compra nos salen, de media, cerca de un 15% más caros que hace un año. En este año 2022 un hogar medio afrontará un sobrecoste de 830 euros solo en alimentación».

Siguiendo a OCU, «según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el índice de la alimentación asciende a un 14,4%».

Desde cualquier organismo, ONG, OCU, desde estas líneas instamos al Gobierno a suspender temporalmente todos los impuestos ligados a la energía.

Aumentar las ayudas a las familias más vulnerables, con soluciones como los cheques de alimentos, bonos alimenticios, y sobre todo como señalamos antes que promulgue urgentemente una legislación que impida subir los alimentos y bajar las materias primas para la producción de alimentos agrarios, ganaderos y todos los que estén relacionado con los alimentos, ya que si no los futuros votantes dejarán de hacerlo y vendrán otros que lo hagan peor.

Y este país que nos han dicho que es desarrollado tendremos que calificarlo como Tercer Mundista, porque su economía se basa en el Sector Servicios y ya sabemos que cualquier país que su economía se base en los Servicios y sobre todo en el Turismo es un país subdesarrollado.

Es duro decirlo, pero quién conozca un poco los Sectores de Producción y la teoría del Tercer Mundo de Paul Claval que indica que un país con un Sector Primario insuficiente, un Sector Industrial sin prácticamente industria y un Sector Terciario hipertrofiado es un país subdesarrollado. Este es el auténtico problema de este país y la estafa de los precios alimentarios.

Si quienes tienen la obligación de solventar este grave problema o se ponen las pilas ya, o pronto tendremos que comer en los comedores sociales y convertirnos en un país de beneficencia.