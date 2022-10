La energía eólica redujo el precio del mercado eléctrico un 38% la semana pasada

- Publicidad-

El precio de la electricidad en el mercado español se redujo en un 38% la semana pasada respecto a la anterior, alcanzando un precio mínimo el domingo, cuando el precio diario bajó hasta los 72,84 €/MWh frente a los 103,97 €/MWh del domingo de la semana previa.

Las principales razones para esta bajada de precio son, según los datos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el hecho de que la energía eólica ha generado una media de un 44% de la electricidad demandada. En la pasada semana se ha evitado la compra de tres metaneros de gas gracias al viento, con un valor en el mercado spot ibérico de 146 millones de euros. Además, el precio spot del gas en el mercado ibérico (MIBGAS) se ha reducido en un 46% (de 75,24 a 40,28 €/MWht) en la última semana respecto a la anterior.

La AEE apunta la menor demanda de gas por parte del sector eléctrico gracias al viento (la aportación de los ciclos combinados se ha reducido en un 40%), y una menor demanda de gas del sector residencial (por temperaturas más altas de lo normal) y del sector industrial.

Por otro lado, los almacenamientos de gas en España y en la UE está casi llenos (en España están al 93,44% y en la UE al 93,42%, datos del sábado).

Fuente: MIBGAS, OMIE, REE y elaboración AEE

La eólica como una de las soluciones

«La energía eólica es una de las grandes bazas para nuestro país para solucionar el problema de la dependencia energética y los altos precios energéticos actuales«, explica la AEE. Las cifras que respaldan esta afirmación revelan cuánto ha reducido el viento los precios del mercado eléctrico desde el año 2012. «Sin ir más lejos, el año pasado el ahorro generado por el viento en las facturas eléctricas fue más de 4.400 millones de euros gracias a la sustitución de centrales de gas«.

Fuente: Deloitte y elaboración AEE

Dependencia energética

La AEE lamenta que «el potencial de la energía eólica para solucionar el problema de la dependencia energética y los altos precios de la electricidad no se está aprovechando«. Considera que «el ritmo de instalación de la eólica en España no es el adecuado. El ritmo de desarrollo previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) no se está llevando a cabo».

Para cumplir los objetivos del PNIEC, asegura que «deberíamos haber instalado en el período 2021-2022 4,4 GW, siendo la estimación actual de instalación de 2,7 GW, un 40% menos de lo previsto. El sector eólico dispone de suficientes proyectos en tramitación y está preparado para instalar al ritmo necesario para cumplir con los objetivos anuales, pero se está viendo muy condicionado por la gestión de la tramitación de las nuevas instalaciones».

¿Cómo agilizar la instalación de los parques eólicos?

Desde AEE consideran necesario y urgente «un consenso político sobre la energía a largo plazo, que priorice la salida de la crisis energética mediante la instalación ordenada y acelerada de más renovables». Creen que es necesario que las Administraciones deben «acelerar, coordinar, simplificar y aligerar los procesos de tramitación para lograr los objetivos renovables», pues de ello depende «el cumplimiento de los objetivos climáticos, la recuperación económica y la seguridad energética de nuestro país».

Para los productores de energía eólica «es crítico no dejar caer ningún proyecto que se encuentre en un estado de tramitación avanzado y que puede materializarse en instalaciones operativas a lo largo de los próximos 2 años, inyectando energía limpia y competitiva en el corto y medio plazo».

También ponen el foco en la logística, pues una tramitación administrativa «sin un ritmo adecuado tiene un efecto directo en la cadena de suministro de la eólica existente en nuestro país, ya que condiciona el ritmo de encargos a las fábricas por parte de los promotores».

En la actualidad, la industria española cuenta con una capacidad de fabricación de 4 GW al año, «lo que requiere, para su permanencia futura en nuestro país, de un mercado anual estable de 2,2 GW que se complemente con el mercado de exportación».