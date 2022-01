La EMA autoriza el primer tratamiento oral contra la Covid-19: Paxlovid

- Publicidad-

Su nombre comercial es Paxlovid (una mezcla entre «Paz, Amor, y Covid»): es un medicamento antiviral desarrollado por Pfizer que actúa contra la infección producida por el SARS-COV2. Como característica principal es que se trata de un tratamiento oral, en pastillas. Una combinación de dos compuestos: nirmatrelvir y ritonavir (que se ha utilizado como estimulante en tratamientos contra el VIH, SIDA).

Un tratamiento que se compone de 30 píldoras que han de administrarse durante cinco días, tomando seis por día.

Según informa la propia compañía, en el mes de noviembre se señalaba que este nuevo tratamiento reducía el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% de los casos en adultos de alto riesgo no hospitalizados con COVID-19. La compañía consideraba en su nota pública que se trata de «un verdadero cambio en los esfuerzos globales para detener la devastación de esta pandemia». Explicaban que se trata de un inhibidor de la proteasa del SARS-COV2-3CL diseñado específicamente. Apuntaban que, cuando fuera aprobado o autorizado, este tratamiento podría prescribirse para ser administrado en casa, con el fin de ayudar a reducir la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes, así como la probabilidad de infección.

La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado el tratamiento

La EMA, Agencia Europea del Medicamento, acaba de autorizar hoy el tratamiento. Por el momento no se ha acordado de qué manera los Estados miembro de la UE accederán a este medicamento: si lo harán como hicieron con las inyecciones, con una compra centralizada en Bruselas, o si tendrán que llegar a acuerdos de manera bilateral, Estado por Estado con la farmacéutica.

España está actuando en paralelo: mientras se ajustan los criterios para una compra centralizada a nivel europeo, los países también están negociando por su lado con la farmacéutica.

Pedro Sánchez ya ha anunciado el pasado día 10 de enero que España comprará 344.000 tratamientos para este año. El precio aproximado por cada tratamiento es de unos 470 euros.

Francia ha comprado ya 500.000 (teniendo 20 millones de habitantes más que nosotros) y están disponibles en sus farmacias con receta médica. En Francia se ha establecido su administración para personas mayores de 65 años con factores de riesgo: diabetes, obesidad, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial o insuficiencia respiratoria (especialmente cuando no tengan la pauta completa de la vacuna).

Prioridad ante la escasez

Ante la escasez de tratamiento para toda la población, se han establecido ya unos criterios para priorizar su administración en base a la condición de riesgo del paciente. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha establecido estas prioridades:

Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T que se encuentren en los dos años posteriores al trasplante o tratamiento, que estén en tratamiento inmunosupresor o que tengan EICH independientemente del tiempo transcurrido desde el TPH.

Receptores de trasplante de órgano sólido hace menos de dos años o que estén en tratamiento inmunosupresor para evitar rechazo al trasplante

Inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal

Tratamiento inmunosupresor con inmunomoduladores biológicos: personas que han recibido en los tres meses anteriores (seis meses para el caso de rituximab) terapia específica con alguno de los fármacos de los grupos antiCD20 o belimumab

Fibrosis quística

Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 o antes)

La Comisión Permanente de Farmacia ha estimado que en España serán necesarios unos 8.500 tratamientos al mes.

Contraindicaciones

Paxlovid no está indicado para mujeres embarazadas ni en lactantes. Tampoco está recomendado para personas con función hepática o renal reducida. No deben tomarlo niños menores de 12 años, o siendo mayores de esta edad, tampoco se recomienda si no pesan más de 40 kilos.

En la ficha técnica elaborada por la propia compañía farmacéutica que puede consultar pulsando aquí. En ella se señala que es necesario advertir de cualquier medicamento que se esté tomando previamente antes de tomar Paxlovid. Especialmente se hace una referencia a los anticonceptivos hormonales, porque pueden dejar de funcionar.

Está contraindicado para personas alérgicas a mirmatrelvir, a ritonavir o cualquiera de los excipientes que componen el preparado. Además, se advierte que tampoco se debe tomar Paxlovid si está tomando alguno de los siguientes medicamentos: (se indica que tomar Paxlovid junto con estos medicamentos puede causar efectos secundarios graves o potencialmente mortales, así como afectar al funcionamiento del tratamiento). Cabe destacar que este listado no recoge los únicos medicamentos con los que es preciso tener precauciones, por lo que es imprescindible que consulte detalladamente a su médico si toma cualquier medicación.

alfuzosina;

o petidina, piroxicam, propoxifeno;

o ranolazina;

o amiodarona, dronedarona, flecainida, propafenona, quinidina;

o colchicina;

o lurasidona, pimozida, clozapina;

o dihidroergotamina, ergotamina, metilergonovina;

o lovastatina, simvastatina;

o sildenafil (Revatio®) para la hipertensión arterial pulmonar (HAP);

o triazolam, midazolam oral;

o apalutamida;

o carbamazepina, fenobarbital, fenitoína;

o rifampina;

o hierba de San Juan (Hypericum perforatum).

Se ha advertido especialmente la interacción con tratamientos como las estatinas (un tratamiento para el colesterol), algunos anticoagulantes o antidepreseivos, la mayoría de medicación que suele tomar el perfil del paciente vulnerable a sufrir un covid grave.

Posibles efectos adversos

Se indica por parte de la FDA que algunos de los posibles efectos adversos de Paxlovid pueden ser:

Problemas hepáticos

Resistencia a los medicamentos contra el VIH (SIDA)

Alteración del sentido del gusto

Diarrea

Presión arterial alta

Dolores musculares

No obstante, pueden darse otros efectos adversos que en su caso será preciso reportar.

La ficha técnica detallada de la FDA puede consultarla pulsando aquí